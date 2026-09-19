पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें, सोनभद्र में सड़क हादसा, युवक की मौत

लखनऊ: कोर्ट रूम के हवालात लॉकअप में गूंजी किलकारी

लखनऊ: लखनऊ के अदालत परिसर से शुक्रवार को एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां कोर्ट रूम के ठीक बाहर बने हवालात लॉकअप में एक नवजात की किलकारी गूंज उठी. चोरी के आरोप में जिला जेल में निरूद्ध एक गर्भवती महिला बंदी को पेशी के लिए न्यायालय लाया गया था. अदालत में पेशी और बयान दर्ज होने से पहले ही उसे अचानक असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद महिला ने लॉकअप के भीतर ही बच्चे को जन्म दे दिया. इसके तुरंत बाद सुरक्षा घेरे में जच्चा और बच्चा दोनों को वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय डफरिन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को पूरी तरह स्वस्थ बताया.