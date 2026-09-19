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पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें, सोनभद्र में सड़क हादसा, युवक की मौत

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पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:45 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 11:56 AM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

11:55 AM, 19 Sep 2026 (IST)

हरदोई : प्रतीक्षारत 2 इंस्पेक्टर और 8 दारोगाओं को दी नई तैनाती, 3 महिला आरक्षी वन स्टॉप सेंटर भेजी गईं

हरदोई : हरदोई जिले में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बड़ा कदम उठाया है. एसपी के कड़े रुख और प्रशासनिक फेरबदल के तहत पुलिस लाइन में प्रतीक्षारत 2 इंस्पेक्टर (निरीक्षक) और 8 सब-इंस्पेक्टर (उपनिरीक्षक) को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से उनके नए कार्यस्थलों के लिए रवाना कर दिया गया है. इसके साथ ही महिला सुरक्षा और सहायता प्रणाली को मजबूती देने के लिए तीन महिला आरक्षियों को भी नई तैनाती दी गई है.

11:49 AM, 19 Sep 2026 (IST)

मेरठ : क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार

मेरठ: मेरठ में साइबर सेल और सदर बाजार पुलिस ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और लुभावने ऑफर का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 4 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 2 एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड और एक बलेनो कार बरामद हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 28 साइबर क्राइम शिकायतों में करीब 20 लाख रुपये की ठगी कर चुके हैं.

11:46 AM, 19 Sep 2026 (IST)

लखनऊ: कोर्ट रूम के हवालात लॉकअप में गूंजी किलकारी

लखनऊ: लखनऊ के अदालत परिसर से शुक्रवार को एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां कोर्ट रूम के ठीक बाहर बने हवालात लॉकअप में एक नवजात की किलकारी गूंज उठी. चोरी के आरोप में जिला जेल में निरूद्ध एक गर्भवती महिला बंदी को पेशी के लिए न्यायालय लाया गया था. अदालत में पेशी और बयान दर्ज होने से पहले ही उसे अचानक असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद महिला ने लॉकअप के भीतर ही बच्चे को जन्म दे दिया. इसके तुरंत बाद सुरक्षा घेरे में जच्चा और बच्चा दोनों को वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय डफरिन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को पूरी तरह स्वस्थ बताया.

11:31 AM, 19 Sep 2026 (IST)

सोनभद्र में ट्रेलर के चक्के में हवा भरते समय हुआ हादसा, युवक की मौत

सोनभद्र : सोनभद्र ले डाला क्षेत्र में हाईवा के चक्के में हवा भरते समय हुए हादसे में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसा डाला चौकी क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी के पार्किंग के पास देर रात हुआ. बताया जा रहा है कि आरिफ पुत्र असलम हाईवा के चक्के में हवा भर रहा था. इसी दौरान अचानक टायर ब्लास्ट कर गया और आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल आरिफ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान आरिफ की मौत हो गई.

Last Updated : September 19, 2026 at 11:56 AM IST

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