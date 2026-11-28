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अलीगढ़ जनगणना ड्यूटी से गायब 12 कर्मचारियों पर नगर आयुक्त का एक्शन, सिविल लाइन थाने में FIR दर्जअलीगढ़
जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले नगर निगम के 12 कर्मचारियों पर नगर आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है. जनगणना ड्यूटी में लगाए जाने के बावजूद अपने आवंटित क्षेत्रों में काम शुरू नहीं करने और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर 12 कार्मिकों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. एफआईआर में सहायक अध्यापिकाओं समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से जनगणना कार्य में लगाए गए अन्य कर्मचारियों में भी खलबली है.
सोनभद्र में सामूहिक विवाह योजना के तहत 252 जोड़ों का विवाह आद संपन्न हुआ
सोनभद्र के चोपन ब्लाक स्थित रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 252 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में 9 अल्पसंख्यक जोड़े भी शामिल थे. कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने भी हिस्सा लिया, कार्यक्रम के दौरान मौजूद राज्य मंत्री संजीव गॉड ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ों पर सरकार 100000 तक खर्च करती है. सोनभद्र जिला आदिवासी बहुल जिला है, इसलिए इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ उठाना चाहिए.
श्रावस्ती मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 46 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, जनप्रतिनिधियों ने दिया आशीर्वाद
श्रावस्ती: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हाल में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. इसमें जिले के 46 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र, श्रावस्ती विधायक रामफेरन पाण्डेय, जिलाधिकारी मनोज कुमार राय एवं मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र और उपहार भेंट कर सुखमय दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया.
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी देगी 75 करोड़ की स्कॉलरशिप, सीयूसीईटी-2027 का पोर्टल लॉन्च
उच्च शिक्षा हासिल करने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने बड़ी घोषणा की है. विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीयूसीईटी) के माध्यम से 75 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान करेगी. इसके लिए विश्वविद्यालय ने नया ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है. स्कॉलरशिप का लाभ प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन और मेरिट के आधार पर मिलेगा.
यूपी चुनाव 2027 से पहले भाजपा की तैयारी तेज, विपक्ष पर धर्मवीर प्रजापति का हमला, बोले- पूर्ण बहुमत से फिर बनेगी भाजपा सरकार
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मैनपुरी में मीडिया से बातचीत के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2027, महिला आरक्षण, सरकारी भर्तियों और भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन और सरकार लगातार जनता के बीच रहकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल चुनाव नजदीक आने पर सक्रिय होता है.
आयुर्वेद के विद्यार्थियों को शोध एवं नवाचार के लिए मिलेगी 50 हजार की प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें अप्लाई
वाराणसी: आयुर्वेद की समृद्ध ज्ञान-परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने तथा विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने महत्वपूर्ण पहल की है. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फ़ॉर आयुर्वेद रिसर्च नॉलेज योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए कुलसचिव राकेश कुमार ने 28 नवम्बर को कार्यालय ज्ञाप जारी किया है.
इस योजना के तहत बीएएमएस प्रथम से चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को मौलिक शोध परियोजना पूर्ण करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, साथ ही शोध प्रस्ताव तैयार करने एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए सीसीआरएएस के विशेषज्ञों का तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध हो सकेगा.
कानपुर के हर विधानसभा में उतरेंगे 250 कार्यकर्ता, घर-घर दस्तक देकर सूची में जोड़ेंगे छूटे नाम
कानपुर: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूटे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब बड़े स्तर पर घर-घर अभियान चलाएगी. इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 250 कार्यकर्ताओं की विशेष टीम तैयार की जाएगी, जो मतदाता सूची की जांच करेगी और 18 साल पूरे कर चुके युवाओं समेत अन्य पात्र लोगों का नाम जुड़वाने में मदद करेगी. शुक्रवार को कानपुर प्रवास के दूसरे दिन भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस पूरे अभियान की रणनीति तय की.
विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात पर उछल पड़े थे अखिलेश, सुधांशु त्रिवेदी
कानपुर: बृजेंद्र स्वरूप पार्क में पांच दिन चलने वाले हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जब विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी, तब अखिलेश यादव उछलकर खड़े हो गए थे. जिससे उसी वक्त साफ हो गया था कि कौन किसके साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि अब माफिया को पालने-पोसने वालों की हिम्मत टूट रही है और भले ही मन में कुछ और हो और बाहर कुछ और कहा जाए, लेकिन योगी सरकार के कानून-व्यवस्था के काम को अब सपा भी मानने को मजबूर है.
एटा में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, गड़ासे से हमला कर एक ही परिवार के चार लोगों को किया घायल
एटा: जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के नगला तारा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच शनिवार को जमकर मारपीट होई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने गड़ासे से हमला कर, एक ही परिवार के चार लोग घायल कर दिया. घायलों में 60 वर्षीय बुजुर्ग पिता, उनकी पुत्रवधू और दो बेटियां शामिल हैं. पीड़ित परिवार ने दूसरे पक्ष के पांच नामजद समेत सात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
छेड़खानी, मारपीट और गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है
औरैया: जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. छेड़खानी, मारपीट और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.