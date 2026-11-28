आयुर्वेद के विद्यार्थियों को शोध एवं नवाचार के लिए मिलेगी 50 हजार की प्रोत्साहन राशि, ऐसे करें अप्लाई

वाराणसी: आयुर्वेद की समृद्ध ज्ञान-परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने तथा विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने महत्वपूर्ण पहल की है. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फ़ॉर आयुर्वेद रिसर्च नॉलेज योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए कुलसचिव राकेश कुमार ने 28 नवम्बर को कार्यालय ज्ञाप जारी किया है.

इस योजना के तहत बीएएमएस प्रथम से चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को मौलिक शोध परियोजना पूर्ण करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, साथ ही शोध प्रस्ताव तैयार करने एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए सीसीआरएएस के विशेषज्ञों का तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध हो सकेगा.