फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

हिन्दूवादी नेता सचिन सिरोही पर मुकदमा लिखे जाने पर भड़की आजाद अधिकार सेना

मेरठ: जनपद में बीते कई दिनों से केसर गंज मस्जिद प्रकरण को लेकर शहर में गहमा गहमी का माहौल था. जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद के आसपास सख्त पहरा लगाया हुआ था. हिंदूवादी संगठन से जुड़े गाजियाबाद के पिंकी चौधरी ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद क्षेत्र में डेरा डाल दी. ताकि कानून व्यवस्था बेकाबू न हो

इस दौरान पुलिस ने मेरठ के हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के खिलाफ सिविल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया. जिसके बाद शनिवार को सचिन सिरोही के समर्थन में कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे आजाद अधिकार सेना के प्रदेश महासचिव मास्टर अब्दुल अजीज ने कहा कि सचिन सिरोही पर मुकदमा दर्ज करना दुर्भाग्यापूर्ण है. हिंदूवादी नेता को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे.