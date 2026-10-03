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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें
फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 6:08 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 7:52 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

7:51 PM, 3 Oct 2026 (IST)

भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी और डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने किया नामांकन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और मौजूदा एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया. नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी और डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने किया नामांकन
भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी और डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने किया नामांकन (Photo Credit; ETV Bharat)

7:50 PM, 3 Oct 2026 (IST)

कानपुर में मां की डांट से नाराज युवक ने की आत्महत्या

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, रात में शराब के नशे में धुत्त होकर घर पहुंचे युवक को मां ने फटकार लगाई, जिससे नाराज होकर वह दूसरे कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. शनिवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो मां उसे जगाने पहुंचीं. कमरे में बेटे को फंदे से लटका देख मां की चीख निकल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया और आगे का कार्यवाई शुरु कर दी.

कानपुर में मां की डांट से नाराज युवक ने की आत्महत्या
कानपुर में मां की डांट से नाराज युवक ने की आत्महत्या (Photo Credit; ETV Bharat)

7:49 PM, 3 Oct 2026 (IST)

लॉकअप में बंद गांजा तस्कर की मौत, एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

देवरिया: खुखुंदू थाने में डेढ़ क्विंटल गांजा के साथ पकड़े गए डीसीएम चालक की हवालात में फांसी लगाकर मौत के मामले में एसपी देवरिया अभिजीत आर. शंकर ने बड़ी कार्रवाई की है. एसपी ने लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी खुखुंदू राहुल सिंह, मुहर्रिर गुल्लूर प्रसाद और रिक्रूट आरक्षी अंगद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है

गांजा तस्कर की मौत, एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड
गांजा तस्कर की मौत, एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)

7:48 PM, 3 Oct 2026 (IST)

चोरों ने दुकान उड़ा लिए 2 लाख के ड्राई फ्रूट्स और 35 हजार रुपए

कानपुर: मेवा कारोबारी की दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने 2 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट और 35 हजार रुपए चुरा लिए. शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बाजार बंद था. इस दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया. शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे कारोबारी दुकान पहुंचे, तो दुकान का सामान इधर-उधर पड़ा मिला. कारोबारी ने बताया कि 6 महीने में उनकी दुकान में दूसरी बार चोरी हुई है. इससे पहले मार्च माह में चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ. घटना नयागंज के प्रमुख किराना बाजार की है.

चोरों ने दुकान उड़ा लिए 2 लाख के ड्राई फ्रूट्स और 35 हजार रुपए
चोरों ने दुकान उड़ा लिए 2 लाख के ड्राई फ्रूट्स और 35 हजार रुपए (Photo Credit; ETV Bharat)

7:46 PM, 3 Oct 2026 (IST)

शहीद किसानों के श्रद्धांजलि सभा में MSP की गारंटी और मुआवजे की मांग

बरेली: लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की स्मृति में किसान एकता संघ बरेली ने दामोदर स्वरूप पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की. किसानों ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही फसल नुकसान का मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने समेत कई मांगें उठाई. सभा के बाद किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त, बरेली को सौंपा गया

शहीद किसानों की श्रद्धांजलि सभा
शहीद किसानों की श्रद्धांजलि सभा (Photo Credit; ETV Bharat)

7:45 PM, 3 Oct 2026 (IST)

मलिहाबाद के गौशाला रोड पर स्कूटी फिसलने से व्यापार मंडल अध्यक्ष की पत्नी की मौत

लखनऊ: मलिहाबाद में लंबे समय से बदहाल पड़ी गौशाला रोड एक परिवार के लिए काल बन गई. शनिवार दोपहर अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता की 38 वर्षीय पत्नी स्वाती गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई. सड़क पर बने गहरे और जानलेवा गड्ढों की वजह से स्कूटी असंतुलित होकर पलट गई, जिससे स्वाती के सिर पर गंभीर चोटें आई और अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उनकी सांसें थम गई. प्रशासनिक अनदेखी और जर्जर सड़क की भेंट चढ़ी इस जिंदगी के बाद स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में भारी आक्रोश है.

मलिहाबाद के गौशाला रोड पर स्कूटी फिसलने से व्यापार मंडल अध्यक्ष की पत्नी की मौत
मलिहाबाद के गौशाला रोड पर स्कूटी फिसलने से व्यापार मंडल अध्यक्ष की पत्नी की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

7:44 PM, 3 Oct 2026 (IST)

बिस्तर पर पड़ा मिला रियल एस्टेट कारोबारी का शव, हत्या की आशंका

सोनभद्र: घोरावल कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह 62 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी ओमप्रकाश भारद्वाज का शव उनके मकान में बिस्तर पर पड़ा मिला. गले पर दबाव के निशान, मौके पर खून लगे कपड़े और रस्सी के टुकड़े, जिसके बाद से यह आशंका जताई जा रही है कि कारोबारी का गला घोंटकर हत्या किया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

कर्ज और फसल बर्बादी से परेशान किसान ने दी जान
बिस्तर पर पड़ा मिला रियल एस्टेट कारोबारी का शव, हत्या की आशंका (Photo Credit; ETV Bharat)

7:43 PM, 3 Oct 2026 (IST)

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन, नियमों की समीक्षा की मांग

इटावा: डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच UPI पेमेंट से जुड़े MDR नियमों में संशोधन की मांग को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आवाज उठाई है. व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों के हित में UPI भुगतान व्यवस्था से जुड़े नियमों की समीक्षा किए जाने की मांग की.

व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान आज व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. ऐसे में UPI लेनदेन से संबंधित नियमों को इस तरह बनाया जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े और डिजिटल भुगतान व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलती रहे.

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन,
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन, (Photo Credit; ETV Bharat)

7:41 PM, 3 Oct 2026 (IST)

क्लिनिक पर मामूली कहासुनी के बाद डॉक्टर ने मरीज को पीटा, डॉक्टर समेत 9 पर केस

बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में डॉक्टर के क्लिनिक पर दवा लेने गए मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद डॉक्टर और उसके भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मरीज को बुरी तरह पीटा. इस मारपीट में पीड़ित पक्ष ने दोनों हाथ और पैर तोड़ने का आरोप लगाया है. पीड़ित के पिता जाकिर ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

6:20 PM, 3 Oct 2026 (IST)

गांजा के साथ पकड़े गए डीसीएम चालक की संदिग्ध मौत

देवरिया: जिले के खुखुंदू थाना क्षेत्र में शुक्रवार को डेढ़ क्विंटल गांजा के साथ गिरफ्तार डीसीएम चालक की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मौत के बाद महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया. सूचना पर सीओ सदर और एसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.

गांजा के साथ पकड़े गए डीसीएम चालक की संदिग्ध मौत
गांजा के साथ पकड़े गए डीसीएम चालक की संदिग्ध मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

6:19 PM, 3 Oct 2026 (IST)

हरदोई में में निकला विशालकाय अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा

हरदोई: जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को एक खेत में विशालकाय अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. अजगर मिलने की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

विशालकाय अजगर को वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा
विशालकाय अजगर को वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा (Photo Credit; ETV Bharat)

6:18 PM, 3 Oct 2026 (IST)

कर्ज और फसल बर्बादी से परेशान किसान ने दी जान

औरैया: सदर कोतवाली क्षेत्र के जरुहलिया गांव में शुक्रवार देर रात एक किसान का शव आम के पेड़ से लटका मिला, घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों के मुताबिक किसान कर्ज और फसल बर्बाद होने को लेकर परेशान चल रहा था.

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसान के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच की जा रही है.

कर्ज और फसल बर्बादी से परेशान किसान ने दी जान
कर्ज और फसल बर्बादी से परेशान किसान ने दी जान (Photo Credit; ETV Bharat)

6:17 PM, 3 Oct 2026 (IST)

यूपीआई के विरोध में व्यापारियों ने सांसद जितेंद्र दोहरे को सौंपा ज्ञापन

औरैया: यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने के विरोध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे को एक ज्ञापन सौंपा. व्यापारियों ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय यूपीआई लेनदेन पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लगाने की व्यवस्था व्यापारियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है. उन्होंने सरकार से यूपीआई पर एमडीआर लागू नहीं करने की मांग की है.

यूपीआई के विरोध में व्यापारियों ने सांसद जितेंद्र दोहरे को सौंपा ज्ञापन
यूपीआई के विरोध में व्यापारियों ने सांसद जितेंद्र दोहरे को सौंपा ज्ञापन (Photo Credit; ETV Bharat)

6:16 PM, 3 Oct 2026 (IST)

कासगंज के रसूलपुर में एक माह के अंदर तीन युवाओं की मौत

कासगंज: जिले के पटियाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रसूलपुर अरौरा गांव में इस समय सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है. पिछले महज एक महीने के भीतर इस छोटे से गांव के तीन युवाओं की मौत हो चुकी है. एक ही उम्र वर्ग और एक ही गांव के तीन होनहारों की अचानक हुई मौतों से पूरा इलाका गहरे सदमे में है.​ताजा मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां रसूलपुर अरौरा गांव का रहने वाला युवक गौरव रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली में रहकर शटरिंग का काम कर रहा था. काम के दौरान एक पांच मंजिला इमारत की छत से नीचे गिरने से गौरव की मौत हो गई. जैसे ही इस हादसे की खबर उसके पैतृक गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया और मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है.

कासगंज के रसूलपुर में एक माह के अंदर तीन युवाओं की मौत
कासगंज के रसूलपुर में एक माह के अंदर तीन युवाओं की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

6:15 PM, 3 Oct 2026 (IST)

CEC के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर सपाइयों का प्रदर्शन

मेरठ: जनपद के परतापुर क्षेत्र में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. जिस वक्त कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे, तभी उन्हें स्थानीय थाना पुलिस के साथ मौके पर सीओ और एसडीएम ने आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रदर्शन न करने की बात कही. जिस पर सपाई भड़क गए. काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा.

CEC के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर सपाइयों का प्रदर्शन
CEC के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर सपाइयों का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

6:13 PM, 3 Oct 2026 (IST)

समाधान दिवस का बहिष्कार कर लेखपालो ने किया प्रदर्शन

​बहराइच: जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ‘समाधान दिवस’ का शनिवार को लेखपालों ने पूरी तरह बहिष्कार कर दिया. उपशाखा सदर के बैनर तले एकजुट हुए लेखपालों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने दो-टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों का समय रहते निस्तारण नहीं हुआ, तो आगामी 17 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर कलमबंद हड़ताल शुरू की जाएगी.

समाधान दिवस का बहिष्कार कर लेखपालो ने किया प्रदर्शन
समाधान दिवस का बहिष्कार कर लेखपालो ने किया प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

6:06 PM, 3 Oct 2026 (IST)

हिन्दूवादी नेता सचिन सिरोही पर मुकदमा लिखे जाने पर भड़की आजाद अधिकार सेना

मेरठ: जनपद में बीते कई दिनों से केसर गंज मस्जिद प्रकरण को लेकर शहर में गहमा गहमी का माहौल था. जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद के आसपास सख्त पहरा लगाया हुआ था. हिंदूवादी संगठन से जुड़े गाजियाबाद के पिंकी चौधरी ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद क्षेत्र में डेरा डाल दी. ताकि कानून व्यवस्था बेकाबू न हो

इस दौरान पुलिस ने मेरठ के हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के खिलाफ सिविल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया. जिसके बाद शनिवार को सचिन सिरोही के समर्थन में कमिश्नरी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे आजाद अधिकार सेना के प्रदेश महासचिव मास्टर अब्दुल अजीज ने कहा कि सचिन सिरोही पर मुकदमा दर्ज करना दुर्भाग्यापूर्ण है. हिंदूवादी नेता को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे.

5:36 PM, 3 Oct 2026 (IST)

बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत

बुलंदशहर: ज़िले के स्याना में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई. जच्चा-बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने धन्वंतरि अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज़ में लापरवाही करने का आरोप लगाया है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले पर स्याना कोतवाली प्रभारी राम नारायण ने कही कि इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

5:33 PM, 3 Oct 2026 (IST)

बुलंदशहर से बिजली की तार चोरी करने वाले 5 शातिर चोर गिरफ़्तार

बुलंदशहर: जनपद पुलिस और स्वाट टीम ने बिजली के तार चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने चोरों के पास से 445 किलो एल्यूमिनियम के तार, अवैध असलहा, कारतूस, तार कटर और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है. पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है. बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में बुलंदशहर पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

बुलंदशहर से बिजली की तार चोरी करने वाले 5 शातिर चोर गिरफ़्तार
बुलंदशहर से बिजली की तार चोरी करने वाले 5 शातिर चोर गिरफ़्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : October 3, 2026 at 7:52 PM IST

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