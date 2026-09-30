फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:44 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 8:27 PM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
LIVE FEED
प्रयागराज में वाहन चोर गिरोह के चार चोर गिरफ्तार
प्रयागराज: संगम नगरी में वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में दारागंज पुलिस और नगर सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर बुधवार को सरदार पटेल संस्थान पार्क के पास घेराबंदी कर बाइक चोर गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की कुल चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं.
गोविंद नगर में सनराइज केमिकल फैक्ट्री के चौकीदार की पीट-पीटकर हत्या
कानपुर: शहर के गोविंद नगर औद्योगिक क्षेत्र साइट नंबर-1 में सोमवार देर रात बेखौफ बदमाशों ने सन राइस केमिकल फैक्ट्री की चौकीदारी कर रहे बुजुर्ग अमरनाथ विश्वकर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है.मृतक अमरनाथ विश्वकर्मा मूलरूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे और लंबे समय से फैक्ट्री परिसर में ही रहकर चौकीदारी करते थे. बीते शनिवार को उनकी पत्नी कौशल्या भी गांव से उनके पास आई हुई थीं. सोमवार रात दोनों परिसर में ही थे, तभी बगल में स्थित खाली फैक्ट्री की दीवार फांदकर तीन बदमाश अंदर दाखिल हुए. बदमाशों ने अमरनाथ को दबोचकर चाबी मांगी, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो लोहे के पाइप से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. पति की चीख-पुकार सुनकर बचाने आई कौशल्या को भी बदमाशों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया.
बीएचयू में प्रतीकात्मक शव यात्रा के दौरान छात्रों और यूनिवर्सिटी सुरक्षा कर्मियों के बीच नोंकझोंक
वाराणसी: महामना की धरती काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीते 8 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आंदोलन कर रहे हैं. यह आंदोलन छात्रों से हो रही बदसलूकी, हॉस्टल में छात्रों के साथ हो रही घटनाओं और निष्कासन सहित कई मांगू को लेकर किया जा रहा है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह प्रदर्शन बीते 8 दिनों से जारी है. आज आठवें दिन सेंट्रल ऑफिस के बाहर विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने के दौरान छात्रों और यूनिवर्सिटी सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर हाथापाई और नोकझोंक हुई. यह नोक झोक शव यात्रा को यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमाने से रोकने को लेकर हो रही थी, छात्र अपने प्रदर्शन के साथ ही शव यात्रा कैंपस में ले जाना चाहते थे.
हाथरस दंपति हत्याकांड में दूसरी पत्नी समेत दो गिरफ्तार
हाथरस: सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बा सादाबाद में दंपति की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की दूसरी पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी.26/27 सितंबर की रात 3 से 4 बजे के बीच सादाबाद कोतवली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामनगर, कस्बा सादाबाद में 62 साल के शमसुद्दीन और उनकी पहली पत्नी समीना की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद घर की अलमारी से आभूषण, नकदी एवं घड़ी भी लूट ली गई थी. इस सम्बन्ध में मृतक के भाई शेर मोहम्मद की तहरीर के आधार पर सादाबाद कोतवली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
एसएसबी जवान की गोली लगने से मौत, पुलिस जांच में जुटी, 9वीं बटालियन में तैनात था जवान
बलरामपुर: भारत नेपाल सीमा के सुतली नाका चौकी पर तैनात एसएसबी जवान की बुधवार सुबह गोली लगने से मौत हो गई. जिसके बाद 9वीं बटालियन में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान मनीष पुत्र भगवान 40 वर्ष के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही एसएसबी के आलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
कानपुर में शादी और धार्मिक भंडारे के नाम पर लाखों की ठगी
कानपुर: शादी-समारोह और धार्मिक भंडारे के नाम पर टेंट कारोबारियों के साथ लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शहर में सक्रिय चाचा-भतीजे की शातिर जोड़ी ने 10 से 12 टेंट हाउस मालिकों को निशाना बनाते हुए करीब 8 से 10 लाख रुपये के बर्तन और टेंट सामग्री चोरी कर बेच दी. आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से कारोबारियों का विश्वास जीतकर किराए पर सामान उठाया और फिर उसे कबाड़ में बेच दिया. इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा
हमीरपुर: बिंवार थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला 30 सितंबर 2026 को सुनाया गया.
पुलिस के अनुसार, बिंवार थाना क्षेत्र के सायर गांव निवासी राजाबाबू प्रजापति पुत्र पवन कुमार के खिलाफ 19 नवंबर 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी फार्म भरने के बहाने मौदहा बुलाकर ले गया था. इसके बाद उसे फौजी ढाबा ले जाकर दुष्कर्म किया.
दहेज के लिए हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद
हमीरपुर: कुरारा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने आरोपी राममिलन निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
पुलिस के मुताबिक, कुरारा थाना क्षेत्र के क्योटरा गांव निवासी राममिलन निषाद पुत्र हरिराम और फूलकुमारी उर्फ फूलकुंवर पत्नी हरिराम के खिलाफ 19 मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि आरोपियों ने वादी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और फांसी लगाकर हत्या कर दी.
फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाली शिक्षिका पर सीएमओ ने कराई एफआईआर
बहराइच: जिले में कूटरचित दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षिका की नौकरी हासिल करने का गंभीर मामला सामने आया है. राजकीय हाईस्कूल विशेश्वरगंज में तैनात सहायक अध्यापिका श्वेता मिश्रा पुत्री दयानन्द के खिलाफ मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस कार्रवाई के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप है.
मामले का खुलासा तब हुआ जब संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल, गोंडा ने शिक्षिका द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापन के लिए बहराइच सीएमओ कार्यालय भेजी. सीएमओ कार्यालय के रिकॉर्ड से मिलान करने पर स्पष्ट हुआ कि संबंधित प्रमाण पत्र वहां से कभी जारी ही नहीं किया गया था और अभिलेखों में इसका कोई ब्योरा दर्ज नहीं है. सत्यापन में प्रमाण पत्र के फर्जी पाए जाने के बाद, सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने कार्यवाही के लिए वरिष्ठ सहायक अशोक यादव के माध्यम से कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है. इसके साथ ही मामले की प्रतिलिपि संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर निदेशक (स्वास्थ्य) और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है.