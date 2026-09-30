फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाली शिक्षिका पर सीएमओ ने कराई एफआईआर

बहराइच: जिले में कूटरचित दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षिका की नौकरी हासिल करने का गंभीर मामला सामने आया है. राजकीय हाईस्कूल विशेश्वरगंज में तैनात सहायक अध्यापिका श्वेता मिश्रा पुत्री दयानन्द के खिलाफ मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश पर कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस कार्रवाई के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप है.

मामले का खुलासा तब हुआ जब संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल, गोंडा ने शिक्षिका द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति सत्यापन के लिए बहराइच सीएमओ कार्यालय भेजी. सीएमओ कार्यालय के रिकॉर्ड से मिलान करने पर स्पष्ट हुआ कि संबंधित प्रमाण पत्र वहां से कभी जारी ही नहीं किया गया था और अभिलेखों में इसका कोई ब्योरा दर्ज नहीं है. ​सत्यापन में प्रमाण पत्र के फर्जी पाए जाने के बाद, सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने कार्यवाही के लिए वरिष्ठ सहायक अशोक यादव के माध्यम से कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है. इसके साथ ही मामले की प्रतिलिपि संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर निदेशक (स्वास्थ्य) और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है.