फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

ट्रैक्टर चालक का घर से 300 मीटर दूर मिला शव, करंट लगाकर मारने का आरोप

लखनऊ: बिजनौर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध हालत में घर से करीब 300 मीटर दूर शव बरामद हुआ. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बिजनौर थाना क्षेत्र के रहीमाबाद निवासी मेड़ी लाल यादव के बेटे सचिन यादव उर्फ राजा (25) की करीब डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी. वह ट्रैक्टर चलाता था. परिजनों के मुताबिक सचिन सोमवार शाम करीब 4 बजे घूमने जाने की बात कह कर घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा. देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. मंगलवार तड़के करीब 5 बजे सचिन अपने घर से करीब 300 मीटर दूर रमेश के घर के बाहर मृत अवस्था में बैठा मिला.