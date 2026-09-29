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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

फटाफट अंदाज में पढ़िए खबरें
फटाफट अंदाज में पढ़िए खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 8:54 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

8:52 PM, 29 Sep 2026 (IST)

ट्रैक्टर चालक का घर से 300 मीटर दूर मिला शव, करंट लगाकर मारने का आरोप

लखनऊ: बिजनौर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध हालत में घर से करीब 300 मीटर दूर शव बरामद हुआ. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बिजनौर थाना क्षेत्र के रहीमाबाद निवासी मेड़ी लाल यादव के बेटे सचिन यादव उर्फ राजा (25) की करीब डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी. वह ट्रैक्टर चलाता था. परिजनों के मुताबिक सचिन सोमवार शाम करीब 4 बजे घूमने जाने की बात कह कर घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा. देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. मंगलवार तड़के करीब 5 बजे सचिन अपने घर से करीब 300 मीटर दूर रमेश के घर के बाहर मृत अवस्था में बैठा मिला.

ट्रैक्टर चालक का घर से 300 मीटर दूर मिला शव
ट्रैक्टर चालक का घर से 300 मीटर दूर मिला शव (Photo Credit; ETV Bharat)

8:51 PM, 29 Sep 2026 (IST)

देवरिया में ATM से रुपये उड़ाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार

देवरिया: जिले में एटीएम मशीन में तकनीकी छेड़छाड़ कर लोगों के पैसे उड़ाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. कोतवाली पुलिस ने सोनूघाट स्थित SBI एटीएम के पास से 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल होने वाली लोहे की क्लिप और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं.

देवरिया में ATM से रुपये उड़ाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार
देवरिया में ATM से रुपये उड़ाने वाले 2 शातिर गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

8:40 PM, 29 Sep 2026 (IST)

त्योहारों से पहले गड्ढामुक्त होंगी कानपुर की सड़कें

आगामी त्यौहारों को देखते हुए कानपुर नगर निगम एक्शन मोड में है. शहर की खस्ताहाल सड़कों, गिट्टी फैलने से हो रहे हादसों और बारिश के बाद पैदा हुई समस्याओं को लेकर मंगलवार को महापौर और नगर आयुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई. बैठक में सख्त हिदायत दी गई कि नवरात्र और रामलीला से पहले शहर की सभी प्रमुख सड़कों को हर हाल में दुरुस्त और सुगम बनाया जाए, ताकि आम जनता और दोपहिया वाहन चालकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

त्योहारों से पहले गड्ढामुक्त होंगी कानपुर की सड़कें
त्योहारों से पहले गड्ढामुक्त होंगी कानपुर की सड़कें (Photo Credit; ETV Bharat)

8:39 PM, 29 Sep 2026 (IST)

कानपुर में दंपति से लूट मामले के शातिर आरोपी गिरफ्तार

कानपुर: साउथ के गोविंद नगर और बर्रा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात बदमाशों ने लूट और चोरी की घटना को अंजाम दिया. गोविंद नगर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में घुसे बेखौफ बदमाशों ने दंपती पर जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया और लूटपाट कर फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने तीनों शातिर बदमाशों को महज 6 से 8 घंटे के भीतर दबोचा लिया. पकड़े गए तीनों आरोपी शातिर अपराधी हैं और उनकी मुलाकात जेल में हुई थी.

कानपुर में दंपति से लूट मामले के शातिर आरोपी गिरफ्तार
कानपुर में दंपति से लूट मामले के शातिर आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

8:38 PM, 29 Sep 2026 (IST)

हिंडन प्रदूषण का बड़ा स्रोत घरेलू सीवेज

बागपत: हिंडन को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वर्षों से फैक्ट्रियों पर नोटिस, बंदी और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्रवाई होती रही है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चल रही सुनवाई और सरकार की रिपोर्टों में औद्योगिक इकाइयों के साथ घरेलू सीवेज को भी हिंडन प्रदूषण का बड़ा स्रोत माना गया है. बागपत पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ अलग सामने आती है. यहां औद्योगिक प्रदूषण की जिम्मेदारी कुछ सीमित इकाइयों तक दर्ज है, लेकिन सीवेज और नालों की समस्या अब भी बनी हुई है.

हिंडन प्रदूषण का बड़ा स्रोत घरेलू सीवेज
हिंडन प्रदूषण का बड़ा स्रोत घरेलू सीवेज (Photo Credit; ETV Bharat)

8:37 PM, 29 Sep 2026 (IST)

सड़कों पर भरे पानी में बच्चों ने लिया 'वॉटर पार्क' का मजा

कानपुर: बारिश के बाद उफान पर आई पांडु नदी का पानी जैसे ही रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ, बर्रा और आसपास के इलाकों की तस्वीरें ही बदल गईं. मर्दनपुर, मेहरबान सिंह पुरवा, बिहारीपुर, साधूपुर और पिपौरी की सड़कों पर 2 से 6 फीट तक पानी भर गया. एक तरफ जहां भारी जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय बच्चों और युवाओं ने इस जलभराव में ही अपनी मस्ती का नया ठिकाना ढूंढ लिया है. क्या बच्चे और क्या युवा सभी इस जलभराव में वाटरपार्क की तरह मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

सड़कों पर भरे पानी में बच्चों ने लिया 'वॉटर पार्क' का मजा
सड़कों पर भरे पानी में बच्चों ने लिया 'वॉटर पार्क' का मजा (Photo Credit; ETV Bharat)

8:36 PM, 29 Sep 2026 (IST)

कासगंज: बिना टिकट ट्रेन मे घुसे यात्रियों ने रेलवे कर्मचारी पर किया हमला

कासगंज: ट्रेन में चेकिंग के दौरान रेलवे कर्मचारी पर हमले का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. गाड़ी संख्या 19410 के प्रथम श्रेणी कोच में बिना टिकट घुसे कुछ उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी श्री मनोज कुमार पर हमला कर दिया. कर्मचारी ने जब उन्हें डिब्बे में चढ़ने से रोका, तो दबंगई दिखाते हुए आरोपियों ने उनके हाथ के अंगूठे और बांह पर दांतों से बुरी तरह काट लिया.

कासगंज: बिना टिकट ट्रेन मे घुसे यात्रियों ने रेलवे कर्मचारी पर किया हमला
कासगंज: बिना टिकट ट्रेन मे घुसे यात्रियों ने रेलवे कर्मचारी पर किया हमला (Photo Credit; ETV Bharat)

8:35 PM, 29 Sep 2026 (IST)

बिजली चोरी पर विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

उन्नाव: जनपद में बिजली चोरी रोकने के लिए बनाई गई विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल अब खुद विभाग के लिए चुनौती बन गए हैं. सिधौली की ओम आटा चक्की में 22 जुलाई को हुई चेकिंग को लेकर विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. जांच में बिजली चोरी के पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद FIR नहीं कराने और चेकिंग रिपोर्ट तक तैयार नहीं करने की बात सामने आई है. इसके बाद एमडी संदीप भागिया ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बावजूद इसके करीब एक माह बाद भी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है.

बिजली चोरी पर विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
बिजली चोरी पर विजिलेंस टीम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल (Photo Credit; ETV Bharat)

8:32 PM, 29 Sep 2026 (IST)

अमांपुर विधानसभा में बारिश से फसलें तबाह, मुआवजा के लिए विधायक ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

कासगंज: जनपद के अमांपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में भीषण जलभराव होने के कारण तैयार फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्रीय किसान भारी आर्थिक संकट में हैं. किसानों की इस बदहाली को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक हरिओम वर्मा ने जिलाधिकारी प्रणय सिंह को पत्र लिखकर तुरंत क्षति का आकलन कराने और पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है.

मुआवजा के लिए विधायक ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
मुआवजा के लिए विधायक ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन (Photo Credit; ETV Bharat)

7:42 PM, 29 Sep 2026 (IST)

राहुल गांधी मानहानी मामले की सुनवाई टली

सुल्तानपुर: राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई अब एक अक्टूबर को होगी, बार के वरिष्ठ अधिवक्ता की निधन हो जाने से आज सुनवाई नही हो सकी. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दाखिल ने परिवाद दाखिल किया था, जिसको स्वीकार कर कोर्ट ने मुकदमा चलाने का दिया था आदेश था.

7:41 PM, 29 Sep 2026 (IST)

संविदा एएनएम ने नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

कासगंज: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत संविदा एएनएम ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों ने सेवा नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.एएनएम ने कहा कि वह पिछले एक दशक से अधिक समय से स्वास्थ्य विभाग में पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं दे रही हैं. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.

संविदा एएनएम ने नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सीएमओ को सौंपा ज्ञापन
संविदा एएनएम ने नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सीएमओ को सौंपा ज्ञापन (Photo Credit; ETV Bharat)

7:40 PM, 29 Sep 2026 (IST)

मलिहाबाद में बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपी फरजान गिरफ्तार

लखनऊ: मलिहाबाद के कसमंडी कलां गांव में बुजुर्ग श्यामलाल की मौत के बाद उपजा आक्रोश मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा. डाला (छोटा हाथी) से कुचलकर हुई हत्या के विरोध में आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कसमंडी मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. गुस्साए परिजनों ने पुलिस से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और सख्त सजा देने की मांग की है. इधर, मामले की नजाकत को देखते हुए मलिहाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फरजान अहमद को हिरासत में ले लिया है. मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की हत्या समेत गंभीर धाराओं में फरजान, गाड़ी मालिक अकील और डॉ. शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई शुरु कर दी है.​

मलिहाबाद में बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपी फरजान गिरफ्तार
मलिहाबाद में बुजुर्ग की हत्या मामले में आरोपी फरजान गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

7:39 PM, 29 Sep 2026 (IST)

शामली में रंगदारी न देने पर मिठाई व्यवसायी से मारपीट

शामली: जनपद में रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जहां पर मिठाई कारोबारी से पहले तो दबंगों ने रंगदारी मांगी और जब कारोबारी ने रंगदारी देने से इंकार किया तो उसके उसके परिवार के साथ मारपीट की गई. यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

रंगदारी न देने पर मिठाई व्यवसायी से मारपीट
रंगदारी न देने पर मिठाई व्यवसायी से मारपीट (Photo Credit; ETV Bharat)

7:37 PM, 29 Sep 2026 (IST)

बीएचयू में धरने के सातवें दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आजोजन, कुलपति से चीफ प्रॉक्टर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग

वाराणसी: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्रहित एवं विश्वविद्यालय की गरिमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर, विश्वविद्यालय परिसर में चलाए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने के सातवें दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने तथा छात्रहित में उचित निर्णय लेने के लिए प्रार्थना की. यज्ञ के माध्यम से विशेष रूप से चीफ प्रॉक्टर को पद से हटाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया. हवन के बाद छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया.

बीएचयू में धरने के सातवें दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आजोजन
बीएचयू में धरने के सातवें दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आजोजन (Photo Credit; ETV Bharat)

7:35 PM, 29 Sep 2026 (IST)

यशोभूमि में गूंजा कानपुर का नाम: डॉ. स्टैनली ब्राउन को मिला 'सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड

कानपुर: नई दिल्ली के भव्य और प्रतिष्ठित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय 'वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एडब्ल्यूपी रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026' में कानपुर का नाम ऊंचा रहा. फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए कानपुर के मशहूर स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट डॉ. स्टैनली ब्राउन को सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

डॉ. स्टैनली ब्राउन को मिला 'सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड
डॉ. स्टैनली ब्राउन को मिला 'सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)

7:34 PM, 29 Sep 2026 (IST)

हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 17 यात्री घायल

हरदोई: जनपद के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार (29 सितंबर 2026) की सुबह एक हादसा हो गया. दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही यात्रियों से भरी एक प्राइवेट डबल डेकर बस नाऊपुरवा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में कुल 41 यात्री सवार थे, जिसमें से 17 यात्री गंभीर रुप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिलग्राम पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 17 यात्री घायल
हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, 17 यात्री घायल (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 29, 2026 at 8:54 PM IST

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