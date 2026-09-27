फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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यूपी की फटाफट खबरें
यूपी की फटाफट खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 5:35 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

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5:32 PM, 27 Sep 2026 (IST)

संभल में आवारा कुत्ते ने हमला कर ग्रामीणों को किया घायल, पशुओ को भी बनाया निशाना

संभल: जनपद में आवारा कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जुनावई थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव में शनिवार को एक आवारा कुत्ते ने करीब 8 से 10 ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया. कुत्ते के लगातार हमले से लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि आवारा कुत्ते ने केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि गांव में मौजूद पशुओं पर भी हमला किया है.

संभल में आवारा कुत्ते ने हमला कर ग्रामीणों को किया घायल
संभल में आवारा कुत्ते ने हमला कर ग्रामीणों को किया घायल (Photo Credit; ETV Bharat)

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