फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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संभल में आवारा कुत्ते ने हमला कर ग्रामीणों को किया घायल, पशुओ को भी बनाया निशाना
संभल: जनपद में आवारा कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जुनावई थाना क्षेत्र के अजीजपुर गांव में शनिवार को एक आवारा कुत्ते ने करीब 8 से 10 ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया. कुत्ते के लगातार हमले से लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी डर रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि आवारा कुत्ते ने केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि गांव में मौजूद पशुओं पर भी हमला किया है.