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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें
फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:06 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 7:47 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

7:44 PM, 25 Sep 2026 (IST)

वर्ष 2017 से फरार शातिर वारंटी आरोपी विकास उर्फ कलुआ गिरफ्तार

कासगंज: रेलवे पुलिस कासगंज ने वर्ष 2017 से फरार शातिर वारंटी विकास उर्फ कलुआ को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुंतल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के तहत आरोपी को मथुरा के कृष्णा विहार फेज-2 से दबोचा गया.​पुलिस के अनुसार, शातिर आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलकर रह रहा था. जीआरपी कासगंज की टीम ने सटीक सुरागरसी और सतर्कता दिखाते हुए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया.​

शातिर वारंटी आरोपी विकास उर्फ कलुआ गिरफ्तार
शातिर वारंटी आरोपी विकास उर्फ कलुआ गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)

7:41 PM, 25 Sep 2026 (IST)

युपी में स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

मेरठ: जनपद में चरमराती सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली, फर्जीवाड़ा और काली नदी के प्रदूषण से फैल रही गंभीर बीमारियों के विरोध में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिल कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सोंपा. ​ज्ञापन में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के नियमित निरीक्षण एवं ऑडिट में लापरवाही, दवाओं की गुणवत्ता व उपलब्धता में कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की तकनीकी दक्षता की जांच कराने की मांग उठाई गई. इसके अलावा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में डॉक्टरों की कमी, एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीनों की अनुपलब्धता और निजी अस्पतालों में साल्ट नेम लिखे बिना महंगी दवाइयां बेचकर मरीजों की जेब पर डाका डालने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया.

सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा
सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा (Photo Credit; ETV Bharat)

6:49 PM, 25 Sep 2026 (IST)

मूसलाधार बारिश में कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत

सीतापुर: जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से महमूदपुर गांव में शुक्रवार की सुबह कच्ची दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, मृतक की पहचान महमूदपुर निवासी बांके बिहारी (35) पुत्र राम प्रसाद के रुप में हुई है, जो अपने घर में चारपाई पर सो रहा था, तभी घर की कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई, दीवार के मलबे में दबने से बांके बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गए. आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐलिया ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बारिश में कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत
बारिश में कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

6:46 PM, 25 Sep 2026 (IST)

कासगंज में 80 डेसीबल से तेज DJ बजाने पर 20 हजार जुर्माना

कासगंज: जनपद में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने और अदालत के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है. ​अभियान के दौरान पुलिस टीम ने पाया कि दो DJ संचालक निर्धारित मानक से काफी तेज आवाज में DJ बजा रहे हैं, इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों वाहनों का चालान किया और कुल 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

कासगंज में DJ बजाने पर 20 हजार जुर्माना
कासगंज में DJ बजाने पर 20 हजार जुर्माना (Photo Credit; ETV Bharat)

6:43 PM, 25 Sep 2026 (IST)

गाजीपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, AIIMS, PGI, BHU के डॉक्टर देंगे मरीजों को परामर्श

गाजीपुर: शहर के लंका मैदान में भाजपा नेता व जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिंह की ओर से तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है. शिविर का शुभारंभ शनिवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक करेंगे. शिविर में देश के प्रमुख अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे. इनमें दिल्ली एम्स, लखनऊ पीजीआई, वाराणसी बीएचयू, हेरिटेज और अपोलो समेत अन्य अस्पतालों के चिकित्सक मरीजों की जांच कर उन्हें उचित चिकित्सकीय परामर्श और इलाज संबंधी सुझाव देंगे.

गाजीपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
गाजीपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)

5:52 PM, 25 Sep 2026 (IST)

रोहन हत्या कांड का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफतार

मुजफ्फरनगर: पुरकाजी थाना क्षेत्र के ग्राम हरेटी जंगल में युवक रोहन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान दो घायल आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मृतक के आरवन-5 मोटरसाइकिल, स्मार्ट वॉच, एप्पल मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त टोयोटा कोरोला एल्टिस कार, दो तमंचे, पांच जिंदा व दो खोखा कारतूस के साथ 1050 रुपये बरामद किए गए हैं.

रोहन हत्या कांड का पुलिस ने किया खुलासा
रोहन हत्या कांड का पुलिस ने किया खुलासा (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : September 25, 2026 at 7:47 PM IST

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