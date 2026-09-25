फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

मूसलाधार बारिश में कच्ची दीवार गिरने से युवक की मौत

सीतापुर: जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से महमूदपुर गांव में शुक्रवार की सुबह कच्ची दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, मृतक की पहचान महमूदपुर निवासी बांके बिहारी (35) पुत्र राम प्रसाद के रुप में हुई है, जो अपने घर में चारपाई पर सो रहा था, तभी घर की कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई, दीवार के मलबे में दबने से बांके बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गए. आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐलिया ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.