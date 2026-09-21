फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

झांसी में परवेज अली हत्याकांड में फरार चार आरोपी गिरफ्तार

झांसी के चर्चित परवेज अली हत्याकांड में पुलिस ने फरार चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम गुप्ता, फरहान, अफाक, अभिषेक के रूप में हुई है. चारों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है.

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी 21 वर्षीय परवेज अली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी के अंतिम वर्ष का छात्र था. 13 सितंबर की रात वह घर से निकला और देर रात वह नगरा हाट मैदान के पास गंभीर हालत में मिला. पुलिस ने उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. शुरुआत में मामला हादसे का माना गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में शरीर पर चोटों के निशान और पैर पर मानव दांत से काटे जाने के निशान मिलने के बाद, पुलिस ने हत्या की दिशा में जांच शुरू की.