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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

फटाफट अंदाज में यूपी न्यूज
फटाफट अंदाज में यूपी न्यूज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 4:31 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

4:24 PM, 21 Sep 2026 (IST)

संतकबीरनगर से अपहरण के शिकार युवक महज 12 घंटे में बरामद

संतकबीरनगर: पुलिस ने सोमवार को अपहरण के शिकार एक युवक को महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर, 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना बखिरा पुलिस ने यह त्वरित कार्रवाई की और संतोषपुर थाना बखिरा निवासी अपहृत युवक विशाल कुमार पुत्र जेठू प्रसाद को सकुशल छुड़ाया.

अपहरण के शिकार युवक बरामद
अपहरण के शिकार युवक बरामद (Photo Credit; ETV Bharat)

4:02 PM, 21 Sep 2026 (IST)

झांसी में परवेज अली हत्याकांड में फरार चार आरोपी गिरफ्तार

झांसी के चर्चित परवेज अली हत्याकांड में पुलिस ने फरार चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम गुप्ता, फरहान, अफाक, अभिषेक के रूप में हुई है. चारों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है.
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी 21 वर्षीय परवेज अली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी के अंतिम वर्ष का छात्र था. 13 सितंबर की रात वह घर से निकला और देर रात वह नगरा हाट मैदान के पास गंभीर हालत में मिला. पुलिस ने उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. शुरुआत में मामला हादसे का माना गया था, लेकिन पोस्टमार्टम में शरीर पर चोटों के निशान और पैर पर मानव दांत से काटे जाने के निशान मिलने के बाद, पुलिस ने हत्या की दिशा में जांच शुरू की.

झांसी के परवेज अली हत्याकांड (VIDEO Credit; ETV Bharat)

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