कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नंदलाल को दी गई अंतिम विदाई, कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

राजीव भवन में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर रामपुर के लिए रवाना

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल के निधन से शिमला सहित रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है. मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन लाया गया, जहां कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी. इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नंदलाल के राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

राजीव भवन में अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को शिमला से रामपुर के लिए रवाना किया गया. रामपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. नंदलाल के निधन से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है. उनके जाने से रामपुर क्षेत्र ने एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि खो दिया है. उनके निधन पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. राजीव भवन में नंदलाल के पार्टी सहित के दर्शन करने के लिए हिमाचल सरकार के मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे.

इस दौरान हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचे. इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिमला से विधायक हरीश जनार्था, लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे. इस मौके पर तमाम नेताओं ने नंदलाल के निधन पर शोक जताते हुए इसे प्रदेश और रामपुर क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया.लउन्होंने नंदलाल की सादगी, ईमानदारी और समर्पण को याद किया.