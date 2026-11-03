कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नंदलाल को दी गई अंतिम विदाई, कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 2:02 PM IST
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं हिमाचल प्रदेश सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे निधन हो गया. उनके आकस्मिक निधन से रामपुर क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है. वह लंबे समय से किडनी और प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. पिछले कई वर्षों से उनका डायलिसिस भी चल रहा था.
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प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह ने व्यक्त किया शोक
हिमाचल कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रामपुर के विधायक नंदलाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने उनके निधन को प्रदेश और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया. प्रतिभा सिंह ने कहा कि, नंदलाल के जाने से पार्टी और क्षेत्र ने एक वरिष्ठ नेता खो दिया है. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि दुख की इस घड़ी में परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी श्रद्धांजलि
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदलाल के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि नंदलाल का निधन प्रदेश और रामपुर क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. नंदलाल केवल एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि अर्धसैनिक बलों से भी जुड़े रहे और उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनके बीमार होने के बाद से ही सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, लेकिन उनका निधन बेहद दुखद है. उनकी कमी को पूरा करना मुश्किल होगा.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि
हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया है. नंदलाल अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए विशेष पहचान रखते थे. उन्होंने कहा कि एक ही विधानसभा क्षेत्र से चार बार चुनाव जीतना आसान नहीं होता, लेकिन नंदलाल ने अपने समर्पण और जनसेवा की भावना के दम पर यह उपलब्धि हासिल की. रोहित ठाकुर ने बताया कि वह बीते कल नंदलाल से मिलने गए थे और उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की.
राजीव भवन में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर रामपुर के लिए रवाना
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल के निधन से शिमला सहित रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है. मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन लाया गया, जहां कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी. इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नंदलाल के राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
राजीव भवन में अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को शिमला से रामपुर के लिए रवाना किया गया. रामपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. नंदलाल के निधन से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है. उनके जाने से रामपुर क्षेत्र ने एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि खो दिया है. उनके निधन पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. राजीव भवन में नंदलाल के पार्टी सहित के दर्शन करने के लिए हिमाचल सरकार के मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे.
इस दौरान हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचे. इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिमला से विधायक हरीश जनार्था, लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे. इस मौके पर तमाम नेताओं ने नंदलाल के निधन पर शोक जताते हुए इसे प्रदेश और रामपुर क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया.लउन्होंने नंदलाल की सादगी, ईमानदारी और समर्पण को याद किया.
आज शिमला से रामपुर तक निकलेगी विधायक नंदलाल की अंतिम यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ता देंगे श्रद्धांजलि
रामपुर के दिवंगत विधायक नंद लाल को अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर बुशहर ने सभी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने नेता के अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचने की अपील की है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, नंद लाल का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह 10 बजे राजीव भवन, शिमला लाया जाएगा. यहां कांग्रेसजन और समर्थक उनके अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.
इसके बाद दोपहर 2 बजे बिथल (भेरा खंड) में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होंगे. यहां से दिवंगत नेता की अंतिम यात्रा सर्किट हाउस रामपुर बुशहर तक निकाली जाएगी. दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में सभी कांग्रेसजन एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उनके प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव देवठी ले जाया जाएगा.
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अपने शोक संदेश में कहा कि नंदलाल का निधन रामपुर बुशहर की राजनीति, समाज और जनसेवा के क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनहित, जनसेवा और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित किया. उनका स्नेह, मार्गदर्शन और संघर्षशील व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाएगा. कांग्रेस कमेटी ने सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से एकजुट होकर अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने की अपील की है.
रामपुर बुशहर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले को लेकर 3 व 4 नवंबर को होने वाली सभी गतिविधियां स्थगित
विधायक नंद लाल के निधन पर उपमंडल प्रशासन रामपुर बुशहर ने गहरा शोक व्यक्त किया है. एसडीएम रामपुर की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि विधायक नंदलाल का निधन रामपुर क्षेत्र और समूचे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है. सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा.
"प्रशासन की ओर से दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं. वहीं, उनके निधन के चलते अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 के तहत 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाली सभी पूर्व निर्धारित गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है."
आज शाम पैतृक गांव देवठी पहुंचेगा MLA नंदलाल का पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार
रामपुर के विधायक नंदलाल का आज सुबह निधन हो गया. सोमवार को अचानक उनकी हार्ट रेट कम होने के बाद स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो गई थी. इसके चलते उन्हें आईजीएमसी शिमला से दोपहर करीब 3 बजे चमियाणा स्थित अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. डॉक्टरों की निगरानी में इलाज के बावजूद मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.
विधायक नंद लाल का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम तक उनके पैतृक गांव देवठी, रामपुर पहुंचने की संभावना है. बुधवार को पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके निधन की खबर फैलते ही रामपुर क्षेत्र में शोक का माहौल है. समर्थकों, शुभचिंतकों और क्षेत्रवासियों में गहरा दुख है.