यूपी में रामनवमी की धूम: बंगाली समाज के धुनुची नृत्य ने बांधा समां, प्रदेशभर में निकल रहीं शोभायात्राएं

Ram Navami Celebrated with Great Fervor Across Country Many Leaders Including Yogi Adityanath Extend Greetings

गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में सैकड़ों वर्ष से आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा में चैत्र राम नवमी हो फिर शारदीय नवरात्र, बंगाली समाज की अगुवाई में होने वाले इस आयोजन में धुनुची नृत्य लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनता है. मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने नारियल के लट को प्रज्ज्वलित कर आरती करने के बाद पांडाल में मौजूद सभी भक्त ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नाचते और मां की भक्ति में झूमते हैं. बंगाली समिति द्वारा ही गोरखपुर नगर में पहली बार आयोजित चैत्र नवरात्रि पर पूजन का आयोजन शुरू किया था. इस अवसर मां जगतजननी का विशाल चित्र और प्रतिमा के समक्ष कलश स्थापना कर विधि विधान से पूजा होता आ रहा है.