यूपी में रामनवमी की धूम: बंगाली समाज के धुनुची नृत्य ने बांधा समां, प्रदेशभर में निकल रहीं शोभायात्राएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 12:10 PM IST
रामनवमी के अवसर यूपी में भक्ति और उत्सव के रंग में पूरी तरह सराबोर रहेगा. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भंडारों का आयोजन होगा. इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और भव्य कार्यक्रम दिनभर चलते रहेंगे. प्रमुख राम मंदिरों और जहां-जहां भगवान राम के मंदिर हैं, वहां विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
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लखनऊ में गूंजा जय श्री राम, भक्तिमय भजनों पर झूमे श्रद्धालु
लखनऊ में अमर शहीद पथ स्थित इमार गोमती ग्रीन सोसाइटी में सनातन धर्म मंच द्वारा राम नवमी के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई. पुलिस मुख्यालय के सामने से शुरू हुई इस यात्रा में रथ पर सवार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के दिव्य स्वरूपों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. जय राम के जयकारों और महिलाओं की मधुर भजन संध्या के बीच पूरी सोसाइटी भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई.
अलीगढ़ में रामनवमी शोभायात्रा विवाद सुलझा
अलीगढ़ में रामनवमी पर निकलने वाली ऐतिहासिक शोभायात्रा को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है. प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच सहमति बनने के बाद अब तय कार्यक्रम के अनुसार शोभायात्रा निकाली जाएगी. इस फैसले से शहर में बना तनाव भी कम हुआ है और श्रद्धालुओं में उत्साह लौट आया है. दरअसल, देहली गेट स्थित श्री दुर्गा महारानी मंदिर से निकलने वाली यह शोभायात्रा करीब एक सदी पुरानी परंपरा का हिस्सा है. हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर यह शोभायात्रा शहर के निर्धारित मार्गों से गुजरती है.
Ram Navami Celebrated with Great Fervor Across Country Many Leaders Including Yogi Adityanath Extend Greetings
गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में सैकड़ों वर्ष से आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा में चैत्र राम नवमी हो फिर शारदीय नवरात्र, बंगाली समाज की अगुवाई में होने वाले इस आयोजन में धुनुची नृत्य लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनता है. मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने नारियल के लट को प्रज्ज्वलित कर आरती करने के बाद पांडाल में मौजूद सभी भक्त ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नाचते और मां की भक्ति में झूमते हैं. बंगाली समिति द्वारा ही गोरखपुर नगर में पहली बार आयोजित चैत्र नवरात्रि पर पूजन का आयोजन शुरू किया था. इस अवसर मां जगतजननी का विशाल चित्र और प्रतिमा के समक्ष कलश स्थापना कर विधि विधान से पूजा होता आ रहा है.