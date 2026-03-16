बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, वोटिंग के लिए पहुंचे बाहुबली MLA अनंत सिंह
Published : March 16, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 8:41 AM IST
Rajya Sabha Election 2026 LIVE Updates : सोमवार को देश में 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. बिहार के लिए 5 सीटों पर मतदान हो रहा. इसके लिए बिहार विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां सभी विधायक अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी. इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे.
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रोने के अलावा कुछ नहीं करता विपक्ष-विजय कुमार सिन्हा
राज्यसभा के लिए वोट करने पहुंचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में जीत के प्रति सभी आशान्वित रहते हैं. हमारे पांचों उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे. विपक्ष तो हमेशा रोने के अलावा कुछ नहीं करता. वे रोते हैं, आरोप लगाते हैं. ये वही लोग हैं जो कभी बिहार को रुलाते थे, लेकिन आज बिहार की जनता उन्हें रुला रही है.
एक सीट पर महागठबंधन की जीत होगी-कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान
राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान ने कहा कि एक सीट पर महागठबंधन की जीत होगी.
मोकामा विधायक अनंत सिंह वोट डालने पहुंचे
बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंचे. बिहार विधानसभा में 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. शाम 5 बजे नतीजे आएंगे.
हमारे पास 41 विधायकों की संख्या-RJD नेता का दावा
RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हमारे पास 41 की संख्या है. उनके (एनडीए) पास तीन संख्या घट रही है. वे चाहते हैं कि सत्ता और बल का दुरुपयोग कर जीत दर्ज करें. वे ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की इतनी चेतना होती तो ये चुनाव ही नहीं होता.
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#WATCH | पटना: RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "...हमारे पास 41 की संख्या है... उनके पास तीन संख्या घट रही है। वे चाहते हैं कि सत्ता और बल का दुरुपयोग करके वे जीत दर्ज करें... वे ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की इतनी चेतना होती तो ये चुनाव ही नहीं होता..."… pic.twitter.com/CGiwEZ9VRt— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
वोटिंग के लिए विधानसभा पहुंची मैथिली ठाकुर
भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर वोट करने के लिए पहुंची. कहा कि हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं. पिछले कई दिनों से हम बैठकें कर रहे थे ताकि इस प्रक्रिया में कोई भी गलती न हो. एनडीए की जीत होगी.
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#WATCH | पटना: भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम बैठकें कर रहे थे ताकि इस प्रक्रिया में कोई भी गलती न हो... NDA जीतेगी।" pic.twitter.com/sM3W4dAOgS— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
NDA के पांचों उम्मीदवारों की जीत 100% -उपेन्द्र कुशवाहा
आरएलएम प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि धीरे-धीरे जब राजद ही बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो रही है तो उनके विधायक गायब होते हैं तो उस पर हम क्या कहें. इसकी कोई खबर नहीं है. NDA के पांचों उम्मीदवारों की जीत 100% से ज्यादा सुनिश्चित है.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: आरएलएम प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा, "...मतगणना आज ही होनी है तो नतीजे भी उसी रूप में आएगा जिसके बारे में हम बार-बार बता रहे हैं...धीरे-धीरे जब राजद ही बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो रही है तो उनके विधायक गायब होते हैं तो उस पर हम क्या… pic.twitter.com/bFbC2OGboF— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
NDA के लोग रडार से बाहर -RJD विधायक रणविजय साहू
RJD विधायक रणविजय साहू ने कहा कि कोई रडार से बाहर नहीं है. NDA के लोग रडार से बाहर हो गए हैं. आंकड़ा 50 तक जाएगा. लोगों का हमें समर्थन है. गठबंधन के तमाम लोग साथ में हैं.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: RJD विधायक रणविजय साहू ने कहा, "निश्चित तौर पर ये केवल राज्यसभा का चुनाव नहीं है बल्कि बिहार और देश का चुनाव है…"— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
उन्होंने आगे कहा, "कोई रडार से बाहर नहीं है, NDA के लोग रडार से बाहर हो गए हैं... आंकड़ा 50 तक जाएगा। लोगों का हमें समर्थन… pic.twitter.com/OJzaVI4Ug9
RJD को अपने विधायक पर भरोसा नहीं-मंगल पांडे
मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी और NDA के सभी प्रत्याशी जीतेंगे. RJD विधायकों को होटल में रखे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है. वोट करने के लिए पहुंची भाजपा विधायक गायत्री देवी ने कहा कि जिसे अपने विधायक पर भरोसा नहीं है, वो तालाबंद करके रखे हुए हैं.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा, "आज मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी और NDA के सभी प्रत्याशी जीतेंगे..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
RJD विधायकों को होटल में रखे जाने पर उन्होंने कहा, "उन्हें(राजद) अपने विधायकों पर विश्वास नहीं इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं।"
मतदान के लिए… pic.twitter.com/0f1kkFUmpV
AIMIM के 5 विधायक महागठबंधन को करेंगे वोट-अख्तरुल इमान
एआइएमआइएम विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारे पांचों विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट देंगे.
विधानसभा में मतदान जारी, वोट करने के लिए पहुंचे विधायक
राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में मतदान जारी है. वोट करने के लिए पहुंचे भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा, कि हमारे जो पांच प्रत्याशी हैं. पांचों के पांच विजय हासिल करेंगे. उसके लिए हम कतार में लगे हैं. JDU विधायक श्याम रजक ने कहा कि पांचों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है.
AIMIM और बसपा पार्टी समर्थन-तेजस्वी यादव
राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग आश्वस्त हैं. विपक्ष की जो संख्या थी, महागठबंधन में वो 35 थी. 41 चाहिए जीत के लिए. NDA को 3 चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया न कि झुकना. AIMIM और बसपा पार्टी के सभी साथियों ने हमें समर्थन किया है तो संख्या 41 हो जाती है.
कई लोग हमारे संपर्क में: मंत्री ज़मा खान का दावा
राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार मंत्री ज़मा खान ने कहा कि कई लोग (विधायक) हमारे साथ हैं, जिन्हें विकास पसंद हैं. जिन्हें हमारी सरकार का काम करने का तरीका पसंद है.. मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारे साथी हमारे संपर्क में हैं क्योंकि उन्हें विकास चाहिए.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: बिहार सरकार में मंत्री ज़मा खान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "मैं समस्त बिहारवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से हम राज्यसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं... कई लोग हमारे साथ हैं जिन्हें विकास पसंद हैं, जिन्हें हमारी सरकार का काम करने का… pic.twitter.com/WqcxvzOXsg— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे
राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा पहुंचे. विधानसभा में सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गयी है. 5 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं.
पांचों उम्मीदवार जीतने वाले हैं-भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम
भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम ने कहा कि बिहार के नेता एकजुट हैं. बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं. NDA के पांचों उम्मीदवार जीतने वाले हैं. विपक्ष एकजुट नहीं हैं. मुझे तीन वोट चाहिए और उन्हें 6 वोट चाहिए. उन्हें सदन में आने दीजिए.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश से भाजपा के उम्मीदवार शिवेश राम ने कहा, "...हमारे पीछे प्रधानमंत्री मोदी देश का विकास कर रहे हैं। बिहार के सभी नेता एकजुट हैं और शाम को बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। NDA के पांचों उम्मीदवार जीतने वाले हैं। बिल्कुल जीत… pic.twitter.com/LoEDiVRwCB— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
दो घंटे में हो जाएगा स्पष्ट-मंत्री श्रवण कुमार
राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मतदान के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है. 2014 के बाद पहली बार मतदान करने का अवसर विधायकों को मिला है. NDA के पक्ष में मतदान कर रहे हैं. मात्र दो घंटे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "मतदान के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि 2014 के बाद पहली बार मतदान करने का अवसर विधायकों को मिला है... उत्साह दर्शाता है कि NDA के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं... मात्र दो घंटे में सब कुछ स्पष्ट… pic.twitter.com/RzdGZU2TLI— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू
बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. कुल 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. पांचवीं सीट पर क्रॉस वोटिंग की आशंका है.
101% हमारी जीत पक्की है-उमेश सिंह कुशवाहा
राज्यसभा चुनाव को लेकर JDU अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि NDA को केवल जीत की औपचारिक घोषणा करना बाकी है. 101% हमारी जीत पक्की है. विपक्ष कोई भी हथकंडा अपना ले लेकिन NDA के पक्ष में मतदान हो रहा है. पांचों की पांचों सीटें NDA के पक्ष में होंगी. विधायकों को बंदी बनाकर रखना लोकतंत्र का अपमान है. कुछ विधायक आजादी से मुक्त हुए हैं, कैद नहीं हैं तो हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: बिहार JDU अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, "हमारी NDA को केवल जीत की औपचारिक घोषणा करना बाकी है। 101% हमारी जीत पक्की है... विपक्ष कोई भी हथकंडा अपना ले लेकिन NDA के पक्ष में मतदान हो रहा है। पांचों की पांचों सीटें NDA के पक्ष में होंगी..."… pic.twitter.com/OPRSymPwPe— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
डर की बात नहीं, हम एकजुट हैं- RJD विधायक रामानंद यादव
राज्यसभा चुनाव को लेकर राजद विधायक रामानंद यादव ने कहा कि डर की बात नहीं है. हम सब एकजुट हैं, जीत होगी. महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह उम्मीदवार हैं.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना, बिहार: राजद विधायक रामानंद यादव ने कहा, "डर की बात नहीं है, हम सब एकजुट हैं। जीत होगी..." pic.twitter.com/JEJgQ8qdMc— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
NDA के पांचों उम्मीदवार जीतेंगे-विजय खेमका
राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक विजय कुमार खेमका ने कहा कि मैं राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने जा रहा हूं. NDA के पांचों उम्मीदवार जीतेंगे.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना, बिहार: भाजपा विधायक विजय कुमार खेमका ने कहा, "मैं राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने जा रहा हूं... NDA के पांचों उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। कहीं किंतु-परंतु नहीं है...पांचों उम्मीदवार जीतेंगे। पांचों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, पक्की है।" pic.twitter.com/Rs7JL2Nz67— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
पांच की पांच सीट एनडीए के खाते में जाएगी-संजय सरावगी
राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पांच की पांच सीट बिहार के NDA के खाते में जाने वाली हैं. जब हम मतगणना के बाद निकलने वाले हैं तब पांचों हमारे नेता राज्यसभा सदस्य बनकर निकलेंगे. उन्हें (राजद) अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है. उन्होंने अपने विधायकों को क्यों बांधकर रखा है?
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना, बिहार: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "पांच की पांच सीट बिहार के NDA के खाते में जाने वाली हैं। जब हम मतगणना के बाद निकलने वाले हैं तब पांचों हमारे नेता राज्यसभा सदस्य बनकर निकलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
उन्होंने आगे कहा,… pic.twitter.com/w5fnQxULNj
'विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है'
बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "सभी उम्मीदवार NDA के पक्ष में चुनाव जीतने जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए बिहार से जा रहे हैं. विपक्षी एकजुट नहीं हैं. सभी विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे पांचों उम्मीदवार जीतकर जा रहे हैं." 'क्रॉस वोटिंग' के सवाल पर उन्होंने कहा, "विपक्षी दल के भी कई सारे विधायक हमारा समर्थन करेंगे. आपको नतीजों के बाद दिख जाएगा और हमारे पांचों उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा जाएंगे."
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना: बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "सभी उम्मीदवार NDA के पक्ष में चुनाव जीतने जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए बिहार से जा रहे हैं। विपक्षी एकजुट नहीं हैं। सभी विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे… pic.twitter.com/u8WfJSRbDo— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक वोटिंग करने पहुंच रहे हैं
राज्यसभा के पांच सीटों के चुनाव को लेकर विधानसभा में हलचल तेज हो गयी है. इसके लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी विधानसभा पहुंचे.
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#WATCH | राज्यसभा चुनाव | पटना, बिहार: वीजियो बिहार विधान मंडल के बाहर से है जहां राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। pic.twitter.com/C5a8jI2mts— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
जिनके विधायकों की होगी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका
एआइएमआइएम 05
बसपा 01
ये 6 विधायक किसे समर्थन करते हैं, ये दिलचस्प होगा.
महागठबंधन के विधायकों की संख्या
- आरजेडी 25
- कांग्रेस 06
- वाम दल 03
- आईआईपी 01
एनडीए के विधायकों की संख्या
- बीजेपी 89
- जदयू 85
- लोजपाआर 19
- हम 05
- रालोमो 04
एक सीट के लिए फंसा पेच
एनडीए पांचों सीट जीतना चाहता है, लेकिन 41 वोट के लिए 3 विधायक कम पड़ रहे हैं. महागठबंधन में कुल 35 विधायक हैं. AIMIM समर्थन करती है तो कुल 40 विधायक होंगे, जिसमें एक विधायक कम हैं. अगर बसपा के एक विधायक महागठबंधन को समर्थन करता है तो महागठबंधन एक सीट जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी को 5वीं सीट जीतना है तो 3 विधायक की व्यवस्था करनी पड़ेगी.
महागठबंधन को AIMIM का समर्थन
रविवार को तेजस्वी यादव AIMIM की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए. राजद का दावा है कि AIMIM अपने पांच विधायकों के साथ महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन देगी, फिर भी एक विधायक की और जरूरत पड़ेगी.
जीत का गणित
राज्यसभा के एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है. एनडीए के पास 202 विधायक हैं. ऐसे में 41-41 वोट से 4 सीट एनडीए जीत रहा है. एनडीए के पास 38 विधायक बच रहे हैं, लेकिन पांचवीं सीट जीतने के लिए 3 और विधायक की जरूरत है. महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, इन्हें एक सीट जीतने के लिए 6 विधायक की जरूरत है.
राज्य में 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार
एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार, जनता दल यू की ओर से सीएम नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं. महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह उम्मीदवार हैं.