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बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी, वोटिंग के लिए पहुंचे बाहुबली MLA अनंत सिंह

Rajya Sabha Election 2026
बिहार में 5 राज्यसभा चुनाव वोटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 7:55 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 8:41 AM IST

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Rajya Sabha Election 2026 LIVE Updates : सोमवार को देश में 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. बिहार के लिए 5 सीटों पर मतदान हो रहा. इसके लिए बिहार विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां सभी विधायक अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी. इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे.

LIVE FEED

10:24 AM, 16 Mar 2026 (IST)

रोने के अलावा कुछ नहीं करता विपक्ष-विजय कुमार सिन्हा

राज्यसभा के लिए वोट करने पहुंचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र में जीत के प्रति सभी आशान्वित रहते हैं. हमारे पांचों उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे. विपक्ष तो हमेशा रोने के अलावा कुछ नहीं करता. वे रोते हैं, आरोप लगाते हैं. ये वही लोग हैं जो कभी बिहार को रुलाते थे, लेकिन आज बिहार की जनता उन्हें रुला रही है.

10:15 AM, 16 Mar 2026 (IST)

एक सीट पर महागठबंधन की जीत होगी-कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान

राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान ने कहा कि एक सीट पर महागठबंधन की जीत होगी.

10:11 AM, 16 Mar 2026 (IST)

मोकामा विधायक अनंत सिंह वोट डालने पहुंचे

बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह मतदान करने के लिए विधानसभा पहुंचे. बिहार विधानसभा में 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. शाम 5 बजे नतीजे आएंगे.

9:57 AM, 16 Mar 2026 (IST)

हमारे पास 41 विधायकों की संख्या-RJD नेता का दावा

RJD नेता शक्ति सिंह यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हमारे पास 41 की संख्या है. उनके (एनडीए) पास तीन संख्या घट रही है. वे चाहते हैं कि सत्ता और बल का दुरुपयोग कर जीत दर्ज करें. वे ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की इतनी चेतना होती तो ये चुनाव ही नहीं होता.

9:53 AM, 16 Mar 2026 (IST)

वोटिंग के लिए विधानसभा पहुंची मैथिली ठाकुर

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर वोट करने के लिए पहुंची. कहा कि हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं. पिछले कई दिनों से हम बैठकें कर रहे थे ताकि इस प्रक्रिया में कोई भी गलती न हो. एनडीए की जीत होगी.

9:49 AM, 16 Mar 2026 (IST)

NDA के पांचों उम्मीदवारों की जीत 100% -उपेन्द्र कुशवाहा

आरएलएम प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि धीरे-धीरे जब राजद ही बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो रही है तो उनके विधायक गायब होते हैं तो उस पर हम क्या कहें. इसकी कोई खबर नहीं है. NDA के पांचों उम्मीदवारों की जीत 100% से ज्यादा सुनिश्चित है.

9:46 AM, 16 Mar 2026 (IST)

NDA के लोग रडार से बाहर -RJD विधायक रणविजय साहू

RJD विधायक रणविजय साहू ने कहा कि कोई रडार से बाहर नहीं है. NDA के लोग रडार से बाहर हो गए हैं. आंकड़ा 50 तक जाएगा. लोगों का हमें समर्थन है. गठबंधन के तमाम लोग साथ में हैं.

9:37 AM, 16 Mar 2026 (IST)

RJD को अपने विधायक पर भरोसा नहीं-मंगल पांडे

मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी और NDA के सभी प्रत्याशी जीतेंगे. RJD विधायकों को होटल में रखे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है. वोट करने के लिए पहुंची भाजपा विधायक गायत्री देवी ने कहा कि जिसे अपने विधायक पर भरोसा नहीं है, वो तालाबंद करके रखे हुए हैं.

9:35 AM, 16 Mar 2026 (IST)

AIMIM के 5 विधायक महागठबंधन को करेंगे वोट-अख्तरुल इमान

एआइएमआइएम विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारे पांचों विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट देंगे.

9:28 AM, 16 Mar 2026 (IST)

विधानसभा में मतदान जारी, वोट करने के लिए पहुंचे विधायक

राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा में मतदान जारी है. वोट करने के लिए पहुंचे भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा, कि हमारे जो पांच प्रत्याशी हैं. पांचों के पांच विजय हासिल करेंगे. उसके लिए हम कतार में लगे हैं. JDU विधायक श्याम रजक ने कहा कि पांचों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है.

9:20 AM, 16 Mar 2026 (IST)

AIMIM और बसपा पार्टी समर्थन-तेजस्वी यादव

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग आश्वस्त हैं. विपक्ष की जो संख्या थी, महागठबंधन में वो 35 थी. 41 चाहिए जीत के लिए. NDA को 3 चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया न कि झुकना. AIMIM और बसपा पार्टी के सभी साथियों ने हमें समर्थन किया है तो संख्या 41 हो जाती है.

9:15 AM, 16 Mar 2026 (IST)

कई लोग हमारे संपर्क में: मंत्री ज़मा खान का दावा

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार मंत्री ज़मा खान ने कहा कि कई लोग (विधायक) हमारे साथ हैं, जिन्हें विकास पसंद हैं. जिन्हें हमारी सरकार का काम करने का तरीका पसंद है.. मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारे साथी हमारे संपर्क में हैं क्योंकि उन्हें विकास चाहिए.

9:13 AM, 16 Mar 2026 (IST)

सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंचे

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा पहुंचे. विधानसभा में सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गयी है. 5 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं.

9:11 AM, 16 Mar 2026 (IST)

पांचों उम्मीदवार जीतने वाले हैं-भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम

भाजपा उम्मीदवार शिवेश राम ने कहा कि बिहार के नेता एकजुट हैं. बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं. NDA के पांचों उम्मीदवार जीतने वाले हैं. विपक्ष एकजुट नहीं हैं. मुझे तीन वोट चाहिए और उन्हें 6 वोट चाहिए. उन्हें सदन में आने दीजिए.

9:08 AM, 16 Mar 2026 (IST)

दो घंटे में हो जाएगा स्पष्ट-मंत्री श्रवण कुमार

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मतदान के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है. 2014 के बाद पहली बार मतदान करने का अवसर विधायकों को मिला है. NDA के पक्ष में मतदान कर रहे हैं. मात्र दो घंटे में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.

9:01 AM, 16 Mar 2026 (IST)

बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू

बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. कुल 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. पांचवीं सीट पर क्रॉस वोटिंग की आशंका है.

8:59 AM, 16 Mar 2026 (IST)

101% हमारी जीत पक्की है-उमेश सिंह कुशवाहा

राज्यसभा चुनाव को लेकर JDU अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि NDA को केवल जीत की औपचारिक घोषणा करना बाकी है. 101% हमारी जीत पक्की है. विपक्ष कोई भी हथकंडा अपना ले लेकिन NDA के पक्ष में मतदान हो रहा है. पांचों की पांचों सीटें NDA के पक्ष में होंगी. विधायकों को बंदी बनाकर रखना लोकतंत्र का अपमान है. कुछ विधायक आजादी से मुक्त हुए हैं, कैद नहीं हैं तो हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं.

8:54 AM, 16 Mar 2026 (IST)

डर की बात नहीं, हम एकजुट हैं- RJD विधायक रामानंद यादव

राज्यसभा चुनाव को लेकर राजद विधायक रामानंद यादव ने कहा कि डर की बात नहीं है. हम सब एकजुट हैं, जीत होगी. महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह उम्मीदवार हैं.

8:53 AM, 16 Mar 2026 (IST)

NDA के पांचों उम्मीदवार जीतेंगे-विजय खेमका

राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक विजय कुमार खेमका ने कहा कि मैं राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने जा रहा हूं. NDA के पांचों उम्मीदवार जीतेंगे.

8:52 AM, 16 Mar 2026 (IST)

पांच की पांच सीट एनडीए के खाते में जाएगी-संजय सरावगी

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पांच की पांच सीट बिहार के NDA के खाते में जाने वाली हैं. जब हम मतगणना के बाद निकलने वाले हैं तब पांचों हमारे नेता राज्यसभा सदस्य बनकर निकलेंगे. उन्हें (राजद) अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है. उन्होंने अपने विधायकों को क्यों बांधकर रखा है?

8:46 AM, 16 Mar 2026 (IST)

'विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है'

बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "सभी उम्मीदवार NDA के पक्ष में चुनाव जीतने जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए बिहार से जा रहे हैं. विपक्षी एकजुट नहीं हैं. सभी विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे पांचों उम्मीदवार जीतकर जा रहे हैं." 'क्रॉस वोटिंग' के सवाल पर उन्होंने कहा, "विपक्षी दल के भी कई सारे विधायक हमारा समर्थन करेंगे. आपको नतीजों के बाद दिख जाएगा और हमारे पांचों उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा जाएंगे."

8:40 AM, 16 Mar 2026 (IST)

राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक वोटिंग करने पहुंच रहे हैं

राज्यसभा के पांच सीटों के चुनाव को लेकर विधानसभा में हलचल तेज हो गयी है. इसके लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी विधानसभा पहुंचे.

8:12 AM, 16 Mar 2026 (IST)

जिनके विधायकों की होगी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका

एआइएमआइएम 05
बसपा 01

ये 6 विधायक किसे समर्थन करते हैं, ये दिलचस्प होगा.

8:10 AM, 16 Mar 2026 (IST)

महागठबंधन के विधायकों की संख्या

  • आरजेडी 25
  • कांग्रेस 06
  • वाम दल 03
  • आईआईपी 01

8:08 AM, 16 Mar 2026 (IST)

एनडीए के विधायकों की संख्या

  • बीजेपी 89
  • जदयू 85
  • लोजपाआर 19
  • हम 05
  • रालोमो 04

8:06 AM, 16 Mar 2026 (IST)

एक सीट के लिए फंसा पेच

एनडीए पांचों सीट जीतना चाहता है, लेकिन 41 वोट के लिए 3 विधायक कम पड़ रहे हैं. महागठबंधन में कुल 35 विधायक हैं. AIMIM समर्थन करती है तो कुल 40 विधायक होंगे, जिसमें एक विधायक कम हैं. अगर बसपा के एक विधायक महागठबंधन को समर्थन करता है तो महागठबंधन एक सीट जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी को 5वीं सीट जीतना है तो 3 विधायक की व्यवस्था करनी पड़ेगी.

8:05 AM, 16 Mar 2026 (IST)

महागठबंधन को AIMIM का समर्थन

रविवार को तेजस्वी यादव AIMIM की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए. राजद का दावा है कि AIMIM अपने पांच विधायकों के साथ महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन देगी, फिर भी एक विधायक की और जरूरत पड़ेगी.

7:58 AM, 16 Mar 2026 (IST)

जीत का गणित

राज्यसभा के एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है. एनडीए के पास 202 विधायक हैं. ऐसे में 41-41 वोट से 4 सीट एनडीए जीत रहा है. एनडीए के पास 38 विधायक बच रहे हैं, लेकिन पांचवीं सीट जीतने के लिए 3 और विधायक की जरूरत है. महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, इन्हें एक सीट जीतने के लिए 6 विधायक की जरूरत है.

7:57 AM, 16 Mar 2026 (IST)

राज्य में 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार, जनता दल यू की ओर से सीएम नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं. महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह उम्मीदवार हैं.

Last Updated : March 16, 2026 at 8:41 AM IST

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