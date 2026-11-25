सीकर में सुनीता गठाला होगीं जिला प्रमुख की प्रत्याशी

सीकर कांग्रेस की ओर से सुनीता गठाला होंगी सीकर की जिला प्रमुख प्रत्याशी. कांग्रेस ने उनके नाम पर लगाई मुहर. वर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला को मिलेगी जिला प्रमुख की नई जिम्मेदारी. जिला परिषद के कुल 49 वार्डों में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतकर हासिल किया है स्पष्ट बहुमत. भाजपा को 11 सीटें, माकपा को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट पर मिली है जीत. जिला प्रमुख चुनाव में माकपा व निर्दलीय का भी कांग्रेस को समर्थन मिलने की है संभावना. सीकर जिला प्रमुख पद ओबीसी महिला के लिए है आरक्षित.