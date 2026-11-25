Rajasthan Panchayati Raj elections: आज चुने जाएंगे 37 जिलों के जिला प्रमुख, बीकानेर में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना, चूरू में राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधु बनी प्रत्याशी
Published : November 25, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 10:55 AM IST
प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के नतीजों के बाद आज ग्रामीण सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी जिला प्रमुख पद के लिए सियासी घमासान होना है. प्रदेश की 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के चुनाव होंगे. जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान बाजी मारने के लिए कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों ने सियासी रणनीति तय कर ली है. दोनों दलों ने अपने-अपने समर्थित जिला परिषद सदस्यों को एकजुट रखने और बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. कई जिलों में सदस्यों की बाड़ेबंदी की गई है. वहीं, प्रत्याशियों के नाम अंतिम समय तक गोपनीय रखने की रणनीति भी रखी गई है. चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप जिला प्रमुख के चुनाव 26 नवंबर को होंगे. इसके बाद 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव कराए जाएंगे.
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सिरोही में कांग्रेस ने गुमान सिंह को बनाया प्रत्याशी
सिरोही कांग्रेस के जिला प्रमुख प्रत्याशी होंगे गुमान सिंह देवड़ा जिला परिषद में कांग्रेस के पास है बहुमत 27 में से 22 सीटें हैं कांग्रेस के पास
बीकानेर में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना, चूरू में राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधु बनी प्रत्याशी
बीकानेर में जिला परिषद में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना. भाजपा से धापू कंवर, कांग्रेस से निकिता डूडी ने भरा नामांकन. कांग्रेस से सरिता चौहान ने भी भरा नामांकन. कहा मुझे प्रत्याशी घोषित करने की जानकारी नहीं. मुझे टिकट नहीं तो निर्दलीय मैदान में रहूंगी
चूरू में कांग्रेस के पास बहुमत फ़िर भी भाजपा ने बनाया प्रत्याशी. भाजपा से प्रमुख पद के लिए राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधु प्रत्याशी. कनिका सिंह ने भी नामांकन किया दाखिल. सामान्य सीट पर कांग्रेस ने ओबीसी क़ो बनाया प्रत्याशी
जयपुर से बीजेपी ने राजेश कुमार गुर्जर को बनाया प्रत्याशी
भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नं 22 के निर्वाचित सदस्य राजेश कुमार गुर्जर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी संदेश नायक के समक्ष जिला प्रमुख पद हेतु अपना नामांकन प्रस्तुत करते हुए.
बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह चौधरी को बनाया प्रत्याशी
जोधपुर. बीजेपी से लक्ष्मण सिंह चौधरी होंगे जोधपुर जिला प्रमुख के प्रत्याशी.
जोधपुर. जिला प्रमुख के लिए प्रमिला चौधरी को बनाया प्रत्याशी. प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया नाम. पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की रिश्तेदार है प्रमिला चौधरी. बाड़मेर से शेर मोहम्मद को बनाया प्रत्याशी.
फलोदी जिला प्रमुख के लिए यशवंत कंवर कांग्रेस की प्रत्याशी बनाने की घोषणा
जोधपुर. फलोदी जिला प्रमुख को लेकर अपडेट. जिला कांग्रेस अध्यक्ष सलीम नागौरी ने सोशल मीडिया पर जारी किया नाम . नागौरी ने जिला प्रमुख के लिए यशवंत कंवर को प्रत्याशी बनाए जाने की कि घोषणा. कांग्रेस नेता कुंभसिंह पातावत की पुत्र वधु है यशवंत कंवर.
बूंदी में हंसा गुर्जर होंगी कांग्रेस की प्रत्याशी
बूंदी में हंसा गुर्जर होंगी कांग्रेस की ओर से जिला प्रमुख पद की उम्मीदवार, जिला परिषद के वार्ड संख्या 21 से चुनाव जीतकर आईं थी हंसा गुर्जर. हंसा गुर्जर हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के चेता गांव की निवासी हैं. वे चेता के पूर्व सरपंच ग्यारसी लाल गुर्जर की पुत्रवधू और भोला शंकर गुर्जर की पत्नी हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें पूर्व मंत्री एवं हिंडोली विधायक अशोक चांदना के खेमे से जुड़ा माना जा रहा है.
सीकर में सुनीता गठाला होगीं जिला प्रमुख की प्रत्याशी
सीकर कांग्रेस की ओर से सुनीता गठाला होंगी सीकर की जिला प्रमुख प्रत्याशी. कांग्रेस ने उनके नाम पर लगाई मुहर. वर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला को मिलेगी जिला प्रमुख की नई जिम्मेदारी. जिला परिषद के कुल 49 वार्डों में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतकर हासिल किया है स्पष्ट बहुमत. भाजपा को 11 सीटें, माकपा को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट पर मिली है जीत. जिला प्रमुख चुनाव में माकपा व निर्दलीय का भी कांग्रेस को समर्थन मिलने की है संभावना. सीकर जिला प्रमुख पद ओबीसी महिला के लिए है आरक्षित.