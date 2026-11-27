सवाई माधोपुर में सावित्री मीणा ने किया प्रधान पद पर नामांकन

सवाई माधोपुर पंचायत समिति में प्रधान पद का चुनाव. कांग्रेस की ओर से सावित्री मीणा ने किया प्रधान पद के लिए नामांकन. वार्ड नंबर 18 से पंचायत समिति सदस्य है सावित्री मीणा. कांग्रेस के नामांकन के दौरान पूर्व विधायक दानिश अबरार भी रहे मौजूद. भाजपा की माया मीणा ने किया प्रधान पद के लिएनामांकन. भाजपा प्रभारी मदन प्रजापत के साथ भाजपा प्रत्याशी ने किया नामांकन. वार्ड नंबर 21 से पंचायत समिति सदस्य है माया मीणा. सवाई माधोपुर में 23 में से 15 सीट है कांग्रेस के पास तथा 6 सीट है बीजेपी के पास दो पर है निर्दलीय काबिज.