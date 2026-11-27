Rajasthan Panchayat elections: आज चुने जाएंगे प्रधान, बीकानेर हदां में कांग्रेस की ममता मेघवाल निर्विरोध निर्वाचित, भीलवाड़ा में धीरज गुर्जर के विरोध में नारेबाजी
Published : November 27, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 12:12 PM IST
जयपुरः राजस्थान में पंचायत समिति चुनाव के तहत आज प्रधान पद का चुनाव होगा. इस चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है. दोनों पार्टियों ने जमीनी रणनीति तय कर ली है. प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से कांग्रेस ने 275 में बहुमत हासिल किया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा महज 63 पंचायत समितियों में बहुमत तक पहुंच सकी. आरएलपी, बीएपी सहित अन्य दलों को 64 पंचायत समितियों में सफलता मिली है. वहीं, 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी. अभ्यर्थी सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. आवश्यकता होने पर दोपहर 3 से 5 बजे के बीच मतदान कराया जाएगा.
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जोधपुर जिले की चार पंचायत समिति में भाजपा ने नहीं उतारे प्रत्याशी
जोधपुर जिले की चार पंचायत समिति में भाजपा ने नहीं उतारे प्रत्याशी. बिलाड़ा, आगोलाई, पीपाड़ शहर और सालवा खुर्द में भाजपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे है।
बीकानेर हदां में कांग्रेस की ममता मेघवाल निर्विरोध निर्वाचित
बीकानेर के हदां पंचायत समिति से कांग्रेस की ममता मेघवाल निर्विरोध प्रधान निर्वाचित. पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी का पैतृक गांव है हदा. भाटी ने दिखाई अपनी ताकत. यहां कांग्रेस पास निर्दलीय सहित 13 सदस्य ओर भाजपा के पास 01 व एक सदस्य RLP के पास.
भीलवाड़ा में धीरज गुर्जर के विरोध में नारेबाजी
भीलवाड़ा के खजूरी में मनीषा मीणा को प्रत्याशी नहीं बनाने पर कार्यकर्ताओं ने धीरज गुर्जर के विरोध में नारेबाजी की
जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस के भगवान सिंह निर्विरोध निर्वाचित
शेरगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस से भगवान सिंह राठौड़ निर्विरोध प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित हुए. भाजपा से नामांकन पत्र भी जमा नहीं हुआ. निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की.
बीकानेर के रुणियाबास में त्रिकोणीय मुकाबला, भाजपा-कांग्रेस के साथ निर्दलीय मैदान में
बीकानेरः रुणियाबास पंचायत में त्रिकोणीय मुकाबला. नई बनी पंचायत में नहीं मिला पहली बार ही किसी पार्टी को बहुमत. कांग्रेस ने धर्माराम गोदारा को बनाया प्रत्याशी. भाजपा ने निरमा को बनाया प्रत्याशी. निर्दलीय सुरेंद्र मूंड ने भी किया नामांकन. दरअसल 15 सदस्य पंचायत समिति में कांग्रेस के जीते सात सदस्य, बहुमत से एक आंकड़ा है कम. वहीं भाजपा के जीते पांच सदस्य, दो RLP, एक निर्दलीय जीते चुनाव.
बीकानेर के पांचू से भाजपा ने शिवनारायण विश्नोई को बनाया प्रत्याशी
बीकानेर. पांचू पंचायत समिति से भाजपा ने तय किया प्रधान प्रत्याशी. शिवनारायण विश्नोई होंगे प्रत्याशी. पॉचू प्रभारी भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुम्भाराम सिद्ध रहे मौजूद. भाजपा नेता कोजूराम सारस्वत ने दी जानकारी.
सवाई माधोपुर में सावित्री मीणा ने किया प्रधान पद पर नामांकन
सवाई माधोपुर पंचायत समिति में प्रधान पद का चुनाव. कांग्रेस की ओर से सावित्री मीणा ने किया प्रधान पद के लिए नामांकन. वार्ड नंबर 18 से पंचायत समिति सदस्य है सावित्री मीणा. कांग्रेस के नामांकन के दौरान पूर्व विधायक दानिश अबरार भी रहे मौजूद. भाजपा की माया मीणा ने किया प्रधान पद के लिएनामांकन. भाजपा प्रभारी मदन प्रजापत के साथ भाजपा प्रत्याशी ने किया नामांकन. वार्ड नंबर 21 से पंचायत समिति सदस्य है माया मीणा. सवाई माधोपुर में 23 में से 15 सीट है कांग्रेस के पास तथा 6 सीट है बीजेपी के पास दो पर है निर्दलीय काबिज.
कोलायत पंचायत समिति से देवी सिंह भाटी का नाम तय
बीकानेर. कोलायत विधान सभा से पंचायत समिति के प्रधान प्रत्याशी. पंचायत समिति कोलायत -देवी सिंह भाटी. पंचायत समिति बज्जू - जाली पुत्री केशुराम मेघवाल. पंचायत समिति हदां -ममता मेघवाल. पंचायत समिति बीठनोक -विमल कंवर पत्नी सुमेर सिंह. पंचायत समिति बीकानेर -जगदीश कुमार कस्वां. पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने तय किए नाम.
रेवदर में भाजपा के गणपति सिंह ने भरा नामांकन
रेवदर पंचायत समिति प्रधान का रण. भाजपा में मचा घमासान. बहुमत के बाद बाड़ेबंदी से फरार प्रत्याशी ने भरा नामांकन. जीतू चौधरी ने भरा नामांकन. उधर भाजपा से गणपतसिंह देवड़ा ने भरा नामांकन. भाजपा के पास हो बहुमत हासिल पर जीतू चौधरी के निर्दलीय मैदान में उतरने से प्रधान पद का मुकाबला हुआ रोचक.
लूणकरणसर से कांग्रेस से परमेश्वरी अजय गोदारा का नामांकन
बीकानेर के लूनकरणसर से कांग्रेस प्रधान प्रत्याशी परमेश्वरी अजय गोदारा भर रही नामांकन.
धौलपुर में कांग्रेस से हेतराम ने किया नामांकन
धौलपुर में प्रधान पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू. कांग्रेस प्रत्याशी हेतराम ने वार्ड नंबर 9 से दाखिल किया नामांकन. विधायक रोहित बोहरा के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हेतराम. एसडीएम सुरेश राव के समक्ष प्रस्तुत किया नामांकन पत्र. प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज
सैंपऊ पंचायत समिति से कांग्रेस से भूरी ने किया नामांकन
धौलपुर पंचायत चुनाव 2026. सैपऊ पंचायत समिति से प्रधान पद चुनाव के लिए भूरी ने कांग्रेस के सिंबल से किया नामांकन. वार्ड नंबर 1 से विजय प्रत्याशी हैं भूरी. रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार गोयल के समक्ष किया नामांकन,
आबूरोड में कांग्रेस से मेवली देवी हैं प्रत्याशी
आबूरोड कांग्रेस जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया पंचायत समिति सदस्यों के साथ पहुंचे पंचायत समिति . मेवली देवी होगी कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी