Rajasthan Panchayat Elections: आज 37 जिले में उप जिला प्रमुख चुने जाएंगे, जोधपुर में भापा से भाकरराम बावरी तो कांग्रेस से ओम प्रकाश प्रत्याशी
Published : November 26, 2026 at 10:27 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:03 AM IST
जयपुरः राजस्थान पंचायती राज चुनाव के तहत जिला प्रमुख का चुनाव पूरा होने के बाद गुरुवार को उप जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सियासी दांव-पेच पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उप जिला प्रमुख का चुनाव 37 जिलों में होगा. इसके तहत सुबह 10 बजे निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी. सुबह 11 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र. 11 से 11:30 बजे तक होगी नामांकन पत्रों की जांच. 11:30 से दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी का समय, इसके बाद जरूरत पड़ने पर होगा मतदान. मतगणना के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा.
LIVE FEED
जोधपुर में भापा से भाकरराम बावरी तो कांग्रेस से ओम प्रकाश प्रत्याशी
जोधपुर -पंचायत चुनाव 2026. कांग्रेस पार्टी से उप जिला प्रमुख के लिए प्रत्याशी ओमप्रकाश विश्नोई होंगे. भाजपा भी उप जिला प्रमुख के लिए करेगी नामांकन. भाकरराम बावरी होंगे भाजपा के उप जिला प्रमुख प्रत्याशी.
भरतपुर में भाजपा से दिनेश भात्रा ने दाखिल किया नामांकन
भरतपुर में उप जिला प्रमुख के नामांकन दाखिल. भाजपा से दिनेश भात्रा ने. कांग्रेसी से राजेश ने नामांकन भरा.
धौलपुर में कांग्रेस से वीर सिंह मीणा ने दाखिल किया नामांकन
धौलपुर से बड़ी खबर. कांग्रेस प्रत्याशी वीर सिंह मीणा ने उप जिला प्रमुख पद के लिए दाखिल किया नामांकन. जिला प्रमुख अनीशा सिंह और जिला परिषद सदस्य प्रताप कुशवाह रहे मौजूद. कांग्रेस खेमे ने उप जिला प्रमुख चुनाव को लेकर पेश की अपनी दावेदारी.
उदयपुर में भाजपा ने दलीचंद डांगी को बनाया प्रत्याशी
उदयपुरः भाजपा से दलीचंद डांगी तो कांग्रेस से उदयलाल डामोर को प्रत्याशी बनाया गया है।
बीकानेर में मदन चौहान होंगे प्रत्याशी
बीकानेर में मदन चौहान होंगे कांग्रेस प्रत्याशी. वार्ड सात से जीतकर आए चौहान. पूर्व जिला प्रमुख पूर्णाराम चौहान के पुत्र हैं मदन. दूसरी बार बने जिला परिषद सदस्य. दलित चेहरे के तौर क्षेत्र में पहचान.
उदयपुर से उदयलाल डामोर कांग्रेस के प्रत्याशी
उदयपुर से उदयलाल डामोर को उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है. उदयपुर जिला परिषद में आज उप- जिलाप्रमुख का चुनाव 26 नवंबर (गुरुवार) को होने जा रहा है। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के लिए उदयलाल डामोर को उम्मीदवार बनाया है.