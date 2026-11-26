उदयपुर से उदयलाल डामोर कांग्रेस के प्रत्याशी

उदयपुर से उदयलाल डामोर को उप जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है. उदयपुर जिला परिषद में आज उप- जिलाप्रमुख का चुनाव 26 नवंबर (गुरुवार) को होने जा रहा है। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. उदयपुर देहात कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के लिए उदयलाल डामोर को उम्मीदवार बनाया है.