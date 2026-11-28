सवाई माधोपुर में भाजपा की ओर से मोबिना मीणा ने किया नामांकन

सवाई माधोपुर पंचायत समिति में उप प्रधान के लिए किया गया नामांकन. भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 17 की मोबिना मीणा ने किया नामांकन. कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 12 की शमीम बानो ने किया नामांकन प्रस्तुत. कांग्रेस का उप प्रधान बनना लगभग तय. कांग्रेस के पास है 23 में से 15 सीट. वहीं भाजपा के पास है केवल 6 सीट. शेष दो है निर्दलीय.