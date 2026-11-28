Rajasthan Panchayat Elections: प्रदेश के 419 पंचायत समितियों में आज चुने जा रहे उप प्रधान, नीमराना में कांग्रेस के शमशेर यादव तो बहरोड में बीजेपी के अजीत यादव ने किया नामांकन
Published : November 28, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 11:07 AM IST
राजस्थान की 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज उप प्रधान पद के लिए निर्वाचन हो रहा है. इसके साथ ही पंचायत समितियों में प्रधान के बाद उप प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग की निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार सुबह 11 बजे तक उप प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी. दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. आवश्यक हुआ तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे.
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सवाई माधोपुर में भाजपा की ओर से मोबिना मीणा ने किया नामांकन
सवाई माधोपुर पंचायत समिति में उप प्रधान के लिए किया गया नामांकन. भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 17 की मोबिना मीणा ने किया नामांकन. कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 12 की शमीम बानो ने किया नामांकन प्रस्तुत. कांग्रेस का उप प्रधान बनना लगभग तय. कांग्रेस के पास है 23 में से 15 सीट. वहीं भाजपा के पास है केवल 6 सीट. शेष दो है निर्दलीय.
नीमराना में कांग्रेस के शमशेर यादव तो बहरोड में बीजेपी के अजीत यादव ने किया नामांकन
कोटपुटली बहरोड जिले के नीमराना में उपप्रधान के कांग्रेस से शमशेर यादव ने भरा नामांकन. कोटपुटली बहरोड जिले के बहरोड़ में उपप्रधान पद के लिए बीजेपी से अजित यादव ने भरा नामांकन
आबू रोड पंचायत समिति, कांग्रेस से भीमाराम देवासी ने किया नामांकन
आबू रोड पंचायत समिति से उप प्रधान के लिए कांग्रेस से भीमाराम देवासी ने किया नामांकन