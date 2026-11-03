Rajasthan Panchayat Elections 2026 : तीसरे चरण के लिए 27 जिलों में वोटिंग, 1.06 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज

सुबह 7 बजे से 27 जिलों में मतदान प्रक्रिया शुरू, 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार 567 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, 377 जिला परिषद वार्डों में हो रहा चुनाव, जिला परिषद के 1305 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, 116 पंचायत समितियों के 2119 वार्डों में मतदान, पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 7789 प्रत्याशी मैदान में, प्रदेशभर में 11 हजार 869 मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग, 54 लाख 84 हजार 472 पुरुष मतदाता करेंगे मतदान, 51 लाख 33 हजार 51 महिला मतदाता भी करेंगी मतदान, 44 ट्रांसजेंडर मतदाता भी करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, तीसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान, 5 नवंबर को 3716 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 34,218 वार्डों में पंच के लिए होगा मतदान