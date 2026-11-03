Rajasthan Panchayat Elections 2026 : तीसरे चरण के लिए 27 जिलों में वोटिंग, 1.06 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल
Published : November 3, 2026 at 7:06 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 7:15 AM IST
राजस्थान में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज 27 जिलों की 116 पंचायत समितियों में वोट डाले जा रहे हैं. ये वोट 27 जिला परिषदों के 377 वार्ड और 116 पंचायत समितियों के 2119 वार्ड मेंबर के लिए डाले जा रहे हैं. वोटिंग सुबह सात बजे से शाम को 6 बजे तक होगी. इस चरण में 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार 567 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. जिला परिषद सदस्य के लिए 1305 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 7789 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. तीसरे चरण में कुल 10681567 मतदाताओं में 5548472 पुरुष, 5133051 महिलाएं और 44 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में अंतर करीब 4.15 लाख है. मतदान के लिए संबंधित 27 जिलों में 11869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. उसके दो दिन बाद 5 नवंबर को इन इलाकों की ग्राम पंचायतों के सरपंचों और वार्ड पंचों के लिए वोटिंग होगी.
LIVE FEED
भरतपुर जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज
जिले की 156 ग्राम पंचायतों में 543 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए ईवीएम से मतदान, बयाना, भुसावर, नदबई और वैर पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान , चुनाव संपन्न कराने के लिए 3636 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई , बयाना में 56 ग्राम पंचायतों के 188 मतदान केंद्रों पर मतदान, भुसावर में 29 ग्राम पंचायतों के 100 मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट, नदबई में 42 ग्राम पंचायतों के 156 मतदान केंद्रों पर वोटिंग, वैर में 29 ग्राम पंचायतों के 99 मतदान केंद्रों पर मतदाता करेंगे मतदान, स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज
सुबह 7 बजे से 27 जिलों में मतदान प्रक्रिया शुरू, 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार 567 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, 377 जिला परिषद वार्डों में हो रहा चुनाव, जिला परिषद के 1305 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, 116 पंचायत समितियों के 2119 वार्डों में मतदान, पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 7789 प्रत्याशी मैदान में, प्रदेशभर में 11 हजार 869 मतदान केंद्रों पर हो रही वोटिंग, 54 लाख 84 हजार 472 पुरुष मतदाता करेंगे मतदान, 51 लाख 33 हजार 51 महिला मतदाता भी करेंगी मतदान, 44 ट्रांसजेंडर मतदाता भी करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, तीसरे चरण में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान, 5 नवंबर को 3716 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 34,218 वार्डों में पंच के लिए होगा मतदान
जयपुर में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज
सुबह 7 बजे से पांच पंचायत समितियों में वोटिंग, चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा, फागी और सांगानेर में मतदान, जिला परिषद के 11 वार्डों में 32 प्रत्याशी मैदान में, पंचायत समिति के 77 वार्डों में 232 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, 133 ग्राम पंचायतों और 1183 ग्राम पंचायत वार्डों में चुनाव, जिले में 444 मतदान केंद्रों पर हो होगा मतदान, 3 लाख 74 हजार 816 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, 1 लाख 93 हजार 206 पुरुष मतदाता, 1 लाख 81 हजार 609 महिला मतदाता, एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी करेगा मतदान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होगा आज मतदान
इन 27 जिलों में हो रही है वोटिंग
9,094 प्रत्याशी मैदान में, जिला परिषद के 377 वार्डों के लिए 1,305 उम्मीदवार और 116 पंचायत समितियों के 2,119 वार्डों के लिए 7,789 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, टोंक, उदयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, प्रतापगढ़, दौसा, बालोतरा, बांसवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूंबर
तीसरे चरण के पंचायत चुनाव का मतदान शुरू
पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए 27 जिलों में वोटिंग, इस चरण में 1.06 करोड़ से अधिक मतदाता 9,094 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत तय करेंगे, मतदान 27 जिला परिषदों के 377 वार्डों और 116 पंचायत समितियों के 2,119 वार्डों के लिए होगा.