Rajasthan Panchayat Election 2026 : 22 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान जारी, भीलवाड़ा के नाहरगढ़ में मतदान का बहिष्कार
Published : October 28, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 2:01 PM IST
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 22 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है. इस चरण में कुल 2549 वार्डों के लिए 9404 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें जिला परिषद के 352 वार्डों के लिए 2197 और पंचायत समिति के 2,197 वार्डों के लिए 7,318 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से मतदान की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का पर्व है, जिसमें सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए. आज सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें.
LIVE FEED
सिरोही में दोपहर 1 बजे तक की जानिए स्थिति...
भावरी में 33.48% हुआ मतदान. पिंडवाड़ा में 36.41% मतदाताओं ने डाले वोट. सिरोही में 35.43% मतदान दर्ज. रेवदर में सबसे कम 35.55% हुआ मतदान.
जयपुर जिले में दोपहर 1 बजे तक 35.88 फीसदी हुआ मतदान
जयपुर जिले में पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण जारी. दोपहर 1 बजे तक जिले में में 35.88 फीसदी हुआ मतदान. जिले की पांच पंचायत समितियों में 413 बूथों पर हो रही वोटिंग. अब तक शाहपुरा में हुआ सबसे अधिक 37.03 प्रतिशत हुआ मतदान. अमरसर में 34. 51, आमेर में 27.34, जालसू में 34.87 और रामपुरा डाबड़ी में 35.64 फीसदी वोटिंग.
जोधपुर के कापरडा में 87 वर्षीय कवराई ने किया मतदान
जोधपुर. पंचायती राज आम चुनाव–2026. कापरडा में 87 वर्षीय कवराई ने किया मतदान. पंचायती राज आम चुनाव–2026 के तहत जिले के कापरडा स्थित आदर्श बूथ संख्या 16 पर 87 वर्षीय कवराई ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. कापरडा निवासी कवराई ने लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागिता निभाते हुए मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया.
भीलवाड़ा के नाहरगढ़ में मतदान का बहिष्कार
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए सुबह 10:00 तक 12% के करीब मतदान हुआ है सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है वहीं दूसरी ओर जिले की अंटाली तहसील के नाहरगढ़ गांव में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीण गांव में टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
जोधपुर में मतदान जारी
जिले में पंचायत चुनाव के दूसरा चरण का मतदान बुधवार को मतदान हो रहा है. जिला परिषद के 34 वार्डों में 118 और 17 पंचायत समितियों के 261 वाडों में 787 प्रत्याशी मैदान में हैं. दूसरे चरण में शहर से सटी 5 पंचायत समितियों लूणी, मंडोर, धवा, झंवर व धवा में भी मतदान होगा. इनके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की 12 पंचायत समितियों बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसियां, पीपाड़ सिटी, तिंवरी, आसोप, बावड़ी, हतुंडी, कापरड़ा, सालवा खुर्द, सामराऊ व उम्मेदनगर के सदस्य चुने जाएंगे.
करौली में 12.24 फीसदी, जोधपुर में 15.55 फीसदी व अलवर में 14.74 फीसदी पड़े वोट
करौली में शांतिपूर्ण मतदान जारी. सुबह 10 बजे तक हुआ कुल 12.24 मतदान. जिले की करौली मासलपुर नादौती पंचायत समिति के 53 वार्ड और 10 जिला परिषद वार्डों के लिए मतदान जारी. करौली मे 15.38 प्रतिशत मासलपुर मे 13.52 प्रतिशत और नादौती पंचायत समिति मे 9.73 प्रतिशत मतदान. बूथों पर लगी लंबी लंबी कतारें.
वहीं, जोधपुर पंचायत आम चुनाव 2026: जोधपुर जिले की पंचायत समिति वार जिला परिषद सदस्यों के लिए सुबह 10:00 बजे तक 15.55 फीसदी मतदान. अलवरः जिले में सुबह 10 बजे तक 14.74 प्रतिशत मतदान. उमरैण में सर्वाधिक 19.88 प्रतिशत और राजगढ़ में न्यूनतम 9.91 प्रतिशत मतदान दर्ज. सुबह 10 बजे तक उमरैण पंचायत समिति में सर्वाधिक 19.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. राजगढ़ पंचायत समिति में न्यूनतम 9.91 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके अतिरिक्त मालाखेड़ा में 16.60 प्रतिशत, लक्ष्मणगढ़ में 13.23 प्रतिशत तथा थानागाजी में 12.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
पंचायत चुनाव 10:00 बजे तक 13.68 फीसदी हुआ मतदान
पंचायत चुनाव 10:00 बजे तक 13.68 फीसदी हुआ मतदान
सुबह 10 बजे तक अजमेर में 13.82 तो जयपुर में 15.16 फीसदी पड़े वोट
अजमेर। पंचायत चुनाव द्वितीय चरण 2026. अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र के 5 लाख 10 हजार 56 मतदाताओं में से अभी तक 70 हजार 514 मतदाताओं ने किया मतदान. सुबह 10 बजे तक 13.82 फीसदी हुआ मतदान. वहीं, जयपुर में सुबह 10 बजे तक 15.16 प्रतिशत मतदान. जयपुर की 5 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी. शुरुआती 3 घंटे में 15.16 फीसदी मतदाताओं ने डाले वोट. सबसे ज्यादा जालसू पंचायत समिति में 16.45 फीसदी हुआ मतदान. सबसे कम रामपुरा डाबड़ी में 13.13 प्रतिशत वोटिंग. शाहपुरा पंचायत समिति में 16.29 प्रतिशत मतदान. अमरसर पंचायत समिति में 15.73 प्रतिशत वोटिंग. आमेर पंचायत समिति में 14.21 प्रतिशत मतदान.
किशनगढ़ में ओवरब्रिज की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार
किशनगढ़(अजमेर). ओवरब्रिज की मांग को लेकर पाटन गांव में चुनाव बहिष्कार की बात आई सामने ग्रामीणों से प्रशासन कर रहा है समझाइस. किशनगढ़ क्षेत्र के पाटन गांव में पाटन चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की बात पर अड़े. ग्रामीण लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग पर अड़े हैं, ग्रामीणों का कहना सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके. मांग को लेकर ग्रामीण पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं होने से नाराजगी. मौके पर एसडीएम सहित पुलिस-प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश कर मतदान शुरू करवाने के प्रयास में जुटे.
पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया मतदान
बीकानेर. पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया मतदान. भाटी ने कहा विकास को देखते हुए वोट करें. भाटी ने अपने पैतृक गांव हदा में मतदान किया.
बीकानेर के एक बूथ पर मेन गेट नहीं खुला
बीकानेरः दूसरे चरण में चुनावों को लेकर बड़ी खबर. बज्जू के 4 एमएम गणपतसिंहपुरा में वोट के लिए मुख्य गेट नहीं खुला. वोटिंग शुरू हुए हो चुका है करीब दो घंटे लेकिन अब भी नहीं खोला गया मुख्य गेट. साइड से निजी रास्ते से गेट खोला गया. ग्रामीणों ने की एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी को भी की शिकायत. पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी की कलेक्टर से बात. गेट के बाहर बड़ी संख्या में बैठे दिखे लोग.
गोगुंदा में सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ
उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 42 पर आज सुबह ईवीएम में तकनीकी समस्या आ गई जिससे मतदान बाधित रहा. गोगुंदा बस स्टैंड स्थित महात्मा गांधी स्कूल में सुबह ईवीएम नहीं चलने से 7 बजे से मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा. पीठासीन अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को दी जानकारी और उसके बाद तकनीकी टीम आईं और आठ बजे से मतदान शुरू हुआ.
उदयपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान
उदयपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान. 458 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी. सायरा, कोटड़ा, गोगुन्दा, बड़गांव, सुलाव और देवला पंचायत समिति में मतदान. जिला परिषद के 14 वार्डों में 36 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला. पंचायत समिति के 96 वार्डों में 248 प्रत्याशी मैदान में. दूसरे चरण में 3 लाख 89 हजार 323 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग.
बीकानेर के कोलायत से बड़ी खबर. दियातरा के बूथ नंबर 39 में मतदान रुका. मशीन में तकनीकी समस्या के चलते मतदान रुका. प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर. खराब हुई मशीन की जगह दूसरी मशीन लगवाकर मतदान जारी. वहीं, झुंझुनू के सिंघाना पंचायत समिति क्षेत्र में डेलीगेट एवं जिला परिषद चुनाव के लिए बुधवार को मतदान शुरू हुआ. इसी दौरान मुरादपुर गांव के बूथ नंबर 71 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिससे मतदान प्रक्रिया रुक गई. मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद मतदान करने पहुंचे मतदाता मशीन ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं. बूथ पर मतदान दोबारा शुरू होने को लेकर मतदाताओं की निगाहें मशीन ठीक होने पर टिकी हैं.
कोटपूतली बहरोड में मतदान जारी
कोटपूतली बहरोड जिले में पंचायत चुनाव के दूसरा चरण आज है. जिले की 6 जिला परिषद और 27 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदाता आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है. जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के लिए लगाया अलग से जाप्ता लगाया गया है.
कोटा में दो जगह पर ईवीएम बंद होने की शिकायत
कोटा में पंचायत राज चुनाव का दूसरा चरण आज है. इस दौरान दो जगह पर ईवीएम बंद होने की शिकायत सामने आई है. कोटा जिले की खैराबाद और चेचट पंचायत समिति में हो रहा है मतदान. चेचक पंचायत समिति के घाटोली ग्राम पंचायत के हाथिया खेड़ी, खैराबाद पंचायत समिति के मोड़क के कूकड़ा खुर्द में समस्या आई है.
बीकानेर में मतदान जारी
बीकानेर में पंचायत राज चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव आज है. जिले की चार बीठनाेक, बज्जू, हदां, श्रीकोलायत, बीकानेर पंचायत समिति के 81 सदस्य और जिला परिषद की 11 सीटों पर मतदान जारी है.
अजमेर जिला परिषद में 287 उम्मीदवार मैदान में
अजमेर जिला परिषद की 18 सीटों और 5 पंचायत समितियां के 98 वार्डों में 287 उम्मीदवार मैदान में हैं. 552 बूथों पर मतदान जारी है. अजमेर ग्रामीण, सिलोरा, बडल्या, अराई, भिनाय पंचायत समिति के वार्डों में हो रहे हैं मतदान.
डूंगरपुर में EVM खराब
डूंगरपुर पंचायत समिति के बिलड़ी स्कूल मतदान केंद्र क्रमांक 41 पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गई. ऐसे में मतदान शुरू होने के साथ ही आधे घंटे तक एक भी वोट नहीं पड़ा है, जबकि कई मतदाता मतदान केंद्र के बाहर लाइन में लगे हुए हैं. करीब आधे घंटे तक मशीन खराब होने से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा. करीब 7.40 बजे ईवीएम मशीन ठीक होने के बाद मतदान शुरू हो सका.
जयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम से हो रहा मतदान
दूसरे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान शुरू हो गया है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान हो रहा है. जयपुर की 5 पंचायत समितियों में 413 बूथ पर मतदान हो रहा है. पंचायत समितियों के 81 वार्डों में 247 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जिला परिषद के 11 वार्डों में 30 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला. इनमें 1 लाख 97 हजार 323 पुरुष और 1 लाख 81 हजार 40 महिला मतदाता शामिल हैं. 413 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. आमेर में सबसे ज्यादा 1 लाख 8 हजार मतदाता मतदान करेंगे. शाहपुरा में सबसे कम 57 हजार 160 मतदाता वोटिंग करेंगे. वहीं, आमेर में सर्वाधिक 113 और शाहपुरा में सबसे कम 63 बूथ बनाए गए हैं. आमेर के 21 वार्डों में 66 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. अमरसर के 15 वार्डों में 49 प्रत्याशी मैदान में हैं. जालसू के 15 वार्डों में 49 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य. रामपुरा डाबड़ी के 15 वार्डों में 41 प्रत्याशी मैदान में हैं. शाहपुरा के 15 वार्डों में 42 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.
सिलोरा पंचायत समिति में मतदान शुरू
किशनगढ़ की सिलोरा पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. क्षेत्र के 27 वार्डों में 1,47,251 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान के लिए प्रशासन की ओर से 154 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. भाजपा और कांग्रेस ने सभी 27 वार्डों में प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आरएलपी 22 वार्डों में चुनाव मैदान में है. मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं.
इन जिलों में मतदान
दूसरे चरण में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, कोटपूतली-बहरोड, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर में मतदान है. यहां पर 10656127 कुल मतदाता हैं, जिसमें 5519336 पुरुष, वहीं 5136744 महिला और 47 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है.