Rajasthan Panchayat Election 2026 : 22 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान जारी, भीलवाड़ा के नाहरगढ़ में मतदान का बहिष्कार

जयपुर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम से हो रहा मतदान

दूसरे चरण में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान शुरू हो गया है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान हो रहा है. जयपुर की 5 पंचायत समितियों में 413 बूथ पर मतदान हो रहा है. पंचायत समितियों के 81 वार्डों में 247 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जिला परिषद के 11 वार्डों में 30 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं. 3 लाख 78 हजार 364 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला. इनमें 1 लाख 97 हजार 323 पुरुष और 1 लाख 81 हजार 40 महिला मतदाता शामिल हैं. 413 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. आमेर में सबसे ज्यादा 1 लाख 8 हजार मतदाता मतदान करेंगे. शाहपुरा में सबसे कम 57 हजार 160 मतदाता वोटिंग करेंगे. वहीं, आमेर में सर्वाधिक 113 और शाहपुरा में सबसे कम 63 बूथ बनाए गए हैं. आमेर के 21 वार्डों में 66 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. अमरसर के 15 वार्डों में 49 प्रत्याशी मैदान में हैं. जालसू के 15 वार्डों में 49 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य. रामपुरा डाबड़ी के 15 वार्डों में 41 प्रत्याशी मैदान में हैं. शाहपुरा के 15 वार्डों में 42 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.