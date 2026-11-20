Rajasthan Panchayat Election Results : जिला परिषद और पंचायत समितियां की काउंटिंग जारी, जोधपुर में 138 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त, जयपुर जिला परिषद के 9 वार्डों का परिणाम जारी
Published : November 20, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:27 AM IST
सुबह आठ बजे से 37 जिलों के 1275 जिला परिषद सदस्यों और 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के लिए वोटों की गिनती हो रही है. सबसे पहले पोस्टल बैलट के वोट गिने जा रहे हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़े वोटों की गिनती होगी. जयपुर में 243, भरतपुर में 107और बूंदी में 116 टेबलों पर गिनती होगी. सबसे पहले वार्डवार परिणाम सामने आएंगे. चुने हुए जिला परिषद सदस्य जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे, जबकि पंचायत समितियों के पार्षद ब्लाकों में प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करेंगे. प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ परिणाम नहीं आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में मतगणना स्थगित कर दी है. इन चार जिलों में अब 17 दिसंबर को गिनती कराई जाएगी.
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जयपुर जिला परिषद के 9 वार्डों का परिणाम जारी
जयपुर जिला परिषद के 57 वार्ड में से 9 वार्डो का परिणाम जारी. वार्ड एक से कांग्रेस, वार्ड 2 से कांग्रेस, वार्ड 11 से कांग्रेस, वार्ड 12 से भाजपा, वार्ड 15 से आरएलपी, वार्ड 16 से कांग्रेस, वार्ड 27 से कांग्रेस, वार्ड 38 से कांग्रेस और वार्ड 39 से कांग्रेस विजयी.
जोधपुर में 138 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त तो जयपुर में भी कांग्रेस आगे
जोधपुर के 23 पंचायत समिति की सीटों पर मतगणना जारी. 265 सीटों का रुझान. 138 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई. 65 सीटों पर भाजपा. 50 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी. 12 निर्दलीय आगे
जयपुर जिले में अब तक 386 में से 115 वार्डो का परिणाम जारी. कांग्रेस 64, भाजपा 24 और आरएलपी 21 वार्डों में विजयी 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीते.
जैसलमेर के पंचायत समिति नाचना में काउंटिंग खत्म, कांग्रेस सबसे आगे
जैसलमेर पंचायत समिति नाचना की काउंटिंग हुई समाप्त 15 में से 10 कांग्रेस विजय, चार पर भाजपा एक पर निर्दलीय ने विजय हासिल की. आबूरोड पंचायत समिति में भाजपा का खाता खुला वार्ड 11 गायत्री देवी गढ़वी जीती
जोधपुर के 23 पंचायत समिति में 133 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त, बीकानेर में मंत्री सुमित गोदारा के गढ़ में पिछड़ी भाजपा
जोधपुर के 23 पंचायत समिति की सीटों पर मतगणनाजारी. 252 सीटों का रुझान. 133 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई. 62 सीटों पर भाजपा. 47 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी. 10 निर्दलीय आगे. बीकानेर में मंत्री सुमित गोदारा के गढ़ लूणकरणसर में भाजपा पिछड़ी. कांग्रेस को मजबूत बढ़त.
जैसलमेर के पंचायत समिति फतेहगढ़ का परिणाम
पंचायत समिति-फतेहगढ़ (जैसलमेर) में वार्ड 1 सामान्य ओपन - धनी कवर कांग्रेस 252वोटो, वार्ड 2 ओबीसी महिला- स्वागी कांग्रेस 1105 वोटो से आगे, वार्ड 3 सामान्य महिला- पूनम कवर बीजेपी 331वोट से आगे, वार्ड 4 अनुसूचित जाति ओपन -कॉग्रेस 140 वोटो से आगे, वार्ड 5 अनुसूचित जाति महिला - लक्ष्मी -कॉग्रेस -505 वोट से आगे, वार्ड 6 सामान्य ओपन- बीजेपी धनसिंह 237वोट से आगे, वार्ड 7 ओबीसी ओपन - आंसू सिंह 79 वोटो से आगे, वार्ड 8 सामान्य ओपन- उमा राठौर 160 कॉग्रेस आगे वोट से आगे.
सांगानेर पंचायत समिति के परिणाम जारी
जयपुर में मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर पंचायत समिति के परिणाम. वार्ड 2 से RLP के मनोज चौधरी. वार्ड नंबर 3 से RLP के प्रधान चौधरी की जीत. वार्ड नंबर-4 से RLP से विमला की जीत. वार्ड नंबर 5 से RLP से सीमा चौधरी चुनाव जीती. वार्ड नंबर 6 से RLP से रोशन रेगर चुनाव जीते. वार्ड 24 से कांग्रेस के शिवलाल गोदारा बड़ी बढ़त के साथ आगे
बीकानेर में निकिता डूडी 500 वोट से आगे तो जोधपुर में बद्रीराम जाखड़ का पौत्र हारा
बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष की पुत्रवधू निकिता डूडी वार्ड 13 से चार राउंड में 500 वोट से आगे. जोधपुर में कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ के परिवार का रोचक परिणाम. भोपालगढ़ पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में पौत्र दीपक जाखड़ हारे, पंचायत समिति पीपाड़ के सदस्य परिणाम में पौत्री सोनिया चुनाव जीती
जोधपुर के 23 पंचायत समितियों में कांग्रेस की बढ़त
23 पंचायत समिति की सीटों पर मतगणनाजारी. 236 सीटों का रुझान. 124 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई. 48 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी. 54 सीटों पर भाजपा, 10 निर्दलीय आगे
जैसलमेर सांकड़ा पंचायत समिति का परिणाम
जैसलमेर की सांकड़ा समिति के 9 वार्डों के रिजल्ट. वार्ड 1 से कांग्रेस के धर्मवीर 235 वोटों से जीते, वार्ड 2 से कांग्रेस के हरचन्द राम 718 वोटों से विजयी, वार्ड 3 से कांग्रेस की जुबेदा निर्विरोध, वार्ड 4 से BJP की जीतू कंवर 558 वोटों से विजयी, वार्ड 5 से निर्दलीय जसवंत सिंह 226 वोटों से विजयी, वार्ड 6 से BJP की सुरेश कंवर 17 वोटों से विजयी, वार्ड 7 से निर्दलीय रफीक खान 201 वोट से विजयी, वार्ड 8 से कांग्रेस के हाजी खान निर्विरोध, वार्ड 9 से कांग्रेस की प्रेम कंवर 2445 वोटों से विजयी रहे.
जोधपुर के वार्ड 3 से कांग्रेस के शिव कंवर जीते
जोधपुर के पंचायत समिति मंडोर के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से कांग्रेस के शिव कंवर ने जीत दर्ज की। शिव कंवर को कुल 1274 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीता देवी को 1178 और भाजपा की रींकू कंवर को 946 वोट प्राप्त हुए। शिव कंवर ने 96 वोटों के अंतर से जीत हासिल की.
जयपुर 22 पंचायत समितियों के 35 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस आगे
जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के 35 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस सबसे आगे, 23 सीटों पर जीत. बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की. आरएलपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की. अन्य के खाते में 1 सीट गई
सिरोही, पंचायत समिति का परिणाम जारी
वार्ड 1 — जीते: भरत कुमार (कांग्रेस) - 1550 वोट — हारे: गणपत सिंह (भाजपा) - 472 वोट, हिम्मतमल (निर्दलीय) - 469 वोट, गोपाल कुमार (भा. आदिवासी पार्टी) - 127 वोट
वार्ड 2 — जीते: मोहन सिंह (कांग्रेस) - 1291 वोट — हारे: भवानी सिंह (भाजपा) - 1115 वोट, देवाराम (निर्दलीय) - 553 वोट
वार्ड 3 — जीते: संजना कुंवर (कांग्रेस) - 1058 वोट — हारे: कविता कुमारी (भाजपा) - 996 वोट, हिमांशी राजपुरोहित (निर्दलीय) - 314 वोट
वार्ड 4 — जीते: बेब कुंवर (भाजपा) - 1072 वोट — हारे: देवी (कांग्रेस) - 696 वोट
वार्ड 5 — जीते: कान्ता (कांग्रेस) - 1314 वोट — हारे: सेजल सोलंकी (भाजपा) - 792 वोट
वार्ड 6 — जीते: कुकी देवी (कांग्रेस) - 1151 वोट — हारे: गेरी (भाजपा) - 972 वोट
उच्चैन पंचायत समिति के परिणाम देखें
भरतपुर के उच्चैन पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 से पूजा. वार्ड नंबर 4 से राजेंद्र निर्दलीय, वार्ड नंबर 5 से संतो, वार्ड नंबर जोली, वार्ड नंबर 7 से सरोवर बीएसपी, वार्ड नंबर 8 से काजल निर्दलीय, वार्ड नंबर 9 से अमरजीत
कठूमर पंचायत समिति, मुबारिक पुर व वैर पंचायत समिति का परिणाम जारी
अलवर. पंचायत राज चुनाव मतगणना 2026. कठूमर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांता 120 मतों विजयी.
मुबारिकपुर पंचायत समिति में वार्ड संख्या 2 में दीनू खां (कांग्रेस) विजय घोषित, वार्ड संख्या 3 में मंजीत कौर (कांग्रेस) विजय घोषित, वार्ड संख्या 5 में युनूस (कांग्रेस) विजय घोषित, वार्ड संख्या 6 में सुशीला (निर्दलीय) विजय घोषित, वार्ड संख्या 4 सुशीला देवी (कांग्रेस) से विजय घोषित, वार्ड संख्या 7 अमनप्रीत (कांग्रेस) से विजय घोषित,
भरतपुर में वैर पंचायत समिति में वार्ड 1: प्रह्लाद आरएलपी से जीते, वार्ड 3: सुमन निर्दलीय जीती, वार्ड 4: रीना निर्दलीय जीती, वार्ड 5 : कस्तूरी निर्दलीय, वार्ड 6: रविन्द्र निर्दलीय जीते, वार्ड 7: श्यामसुन्दर निर्दलीय जीते, वार्ड 8: रामकिशन भाजपा, वार्ड 9: दुलीचंद निर्दलीय जीते, वार्ड 10: मीरा निर्दलीय जीती.
पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की पुत्री सरिता आगे
जैसलमेर की नाचना पंचायत समिति के 15 में से 8 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इनमें कांग्रेस ने 5, भाजपा ने 2 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड में जीत दर्ज की. बीकानेर. पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की पुत्री सरिता आगे. जोधपुर. 23 पंचायत समिति की सीटों पर मतगणनाजारी. 171 सीटों का रुझान. 92 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई. 31 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी. 40 सीटों पर भाजपा. 8 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं.
बीकानेर पंचायत चुनाव की मतगणना के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना शुरू, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 171 टेबलों पर वोटों की गिनती, रूणिया, कोलायत, बीठनोक, बज्जू, हदां और श्रीडूंगरगढ़ की गिनती जारी, हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायक तैनात, कानून-व्यवस्था के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त, एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीम तैनात , जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन , SP मृदुल कच्छावा कर रहे मॉनिटरिंग, खाजूवाला और श्रीडूंगरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों ने बनाई बढ़त, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस का दबदबा, भाजपा प्रत्याशी फिलहाल पीछे
जोधपुर में 156 सीटों के शुरुआती रुझान आए सामने
जोधपुर की 23 पंचायत समितियों के लिए मतगणना जारी, जोधपुर पंचायत समिति मतगणना में 156 सीटों के रुझान सामने, कांग्रेस 78, भाजपा 43, RLP 27 और 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बनाई बढ़त, जोधपुर के केरू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से कांग्रेस के पूनाराम 10 वोटों से चुनाव जीते, जोधपुर केरू पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 से भाजपा की कंचन 234 वोटों से चुनाव जीतीं
37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी
सिरोही के पिंडवाड़ा पंचायत समिति 8 से भारत आदिवासी पार्टी का खुला खाता, पिंडवाड़ा के वार्ड संख्या 8 से भारत आदिवासी पार्टी की जीवी बाई 396 मतों से जीतीं, रेवदर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश राज रावल 937 मतों से विजेता घोषित
जोधपुर में 23 पंचायत समिति की सीटों पर मतगणना जारी, 103 सीटों का रुझान आया सामने, 50 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, 19 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, 30 सीटों पर भाजपा, 8 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं
पंचायत राज चुनाव 2026 की मतगणना
झुंझुनूं में पंचायत राज चुनाव 2026 की मतगणना जारी, सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में मतगणना जारी, जिले की 14 पंचायत समितियों के 248 वार्डों और जिला परिषद के 41 वार्डों के आएंगे परिणाम
बाड़मेर पंचायतीराज चुनावों के वोटों की काउंटिंग
बाड़मेर पीजी कॉलेज में पंचायतीराज चुनावों की काउंटिंग , 145 टेबलों में 7.26 लाख वोटों की हो रही गिनती, जिला परिषद के 36 वार्ड में 114 और 17 पंचायत समितियों के 267 वार्डो में 812 प्रत्याशियों का होगा फैसला, जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट पहुँचे मतगणना स्थल
सिरोही में नतीजे आने शुरू
मंडार पंचायत समिति कांग्रेस की संगीता देवी जीतीं, आबूरोड से कांग्रेस से गंगाबेन गरासिया जीतीं , रेवदर से कांग्रेस की रेखा देवी जीती , आबूरोड से कांग्रेस की जमना कंवर जीतीं
जोधपुर में काउंटिंग जारी
जोधपुर की 23 पंचायत समिति की सीटों पर मतगणना जारी , 37 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, 13 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी , 9 सीटों पर भाजपा 3 सीटों पर निर्दलीय चल रहे हैं आगे
नतीजे आने शुरू
आबूरोड पंचायत समिति वार्ड 3 से कांग्रेस की गंगाबेन गरासिया जीती
भरतपुर में 7 पंचायत समितियों की मतों की गिनती जारी
वैर के 99, भुसावर के 100, बयाना के 188, नदबई के 156, सेवर के 115, उच्चैन के 79 और रूपवास के 150 मतदान केंद्र शामिल, मतों की गिनती के लिए कुल 107 टेबल लगाई गई, वैर पंचायत समिति की मतगणना कक्ष संख्या 8 में 10 टेबलों पर ,भुसावर की मतगणना कक्ष संख्या 5 में 10 टेबलों पर, बयाना के लिए कक्ष संख्या 22 और 23 में 12-12 टेबल निर्धारित, नदबई की मतगणना कक्ष संख्या 25 और 26 में क्रमशः 12 और 9 टेबलों पर, सेवर पंचायत समिति की मतगणना कक्ष संख्या 4 में 14 टेबलों पर, उच्चैन की कक्ष संख्या 13 में 9 टेबलों पर और रूपवास की कक्ष संख्या 01 और 12 में क्रमशः 10 और 9 टेबलों पर मतों की गिनती जारी
उदयपुर जिला परिषद चुनाव परिणाम
उदयपुर जिला परिषद चुनाव परिणाम , उदयपुर जिला परिषद की 47 सीटों पर तस्वीर होगी साफ, कुल 126 प्रत्याशी मैदान में, भाजपा और कांग्रेस के 47-47 उम्मीदवार, बीएपी के 20, निर्दलीय 4, आरएलपी के 3, माकपा के 3 और आप के 2 प्रत्याशी, 21 वार्डों में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर, 26 वार्डों में त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले से चुनावी जंग है रोचक.
मंडोर पंचायत समिति का आया रुझान
जोधपुर पंचायत राज चुनाव 2026 मतगणना जारी , रुझान आने लगे सामने मंडोर पंचायत समिति का आया रुझान, कांग्रेस दो पर आगे, भाजपा एक और आरएलपी को एक सीट पर आगे
वोटों की गिनती
उदयपुर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोटों की गिनती, जिला परिषद की 47 और 20 पंचायत समितियों के 318 वार्डों में वोटों की गिनती , जिले की 20 पंचायत समितियों के साथ जिला परिषद सदस्यों के लिए दो सेंटरों पर वोटों की गिनती हो रही है. सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है
जैसलमेर में 467 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला
जैसलमेर में आज खुलेगा चुनावी पिटारा, 467 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, जैसलमेर में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की मतगणना, जिले की 10 पंचायत समितियों के 150 वार्डों की होगी मतगणना, प्रत्येक पंचायत समिति में 8 टेबलों पर वोटों की गिनती, दोपहर 2 बजे से जिला परिषद के 21 वार्डों की मतगणना, जिला परिषद की 21 सीटों पर 77 प्रत्याशी मैदान में, वहीं पंचायत समिति के 150 वार्डों में 390 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, कुल 467 प्रत्याशियों के चुनावी भविष्य का होगा फैसला, पंचायत समिति के 8 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबले में आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बनाई अपनी जगह, कांग्रेस के 137 और भाजपा के 126 प्रत्याशी चुनावी मैदान में
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना , आज खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा, भवानी निकेतन परिसर में हो रही है मतों की गिनती, जिला परिषद के 57 वार्डों की मतगणना के लिए लगी 98 टेबल, जिला परिषद के लिए 5 अलग-अलग कमरों में हो रही है मतगणना, 22 पंचायत समितियों के लिए बनाए गए 22 मतगणना कक्ष, पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के लिए टेबलों का निर्धारण, हर वार्ड के पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद होगी EVM मतों की गणना, गोविंदगढ़, चौमूं और किशनगढ़ रेनवाल में सबसे ज्यादा 8-8 टेबल निर्धारित, मतगणना स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट
37 जिलों में खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा
आज 37 जिलों में खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा, 37 जिलों में जिला परिषद के 1275 वार्डों की मतगणना, जिला परिषद के वार्डों में 4069 प्रत्याशियों ने आजमाई किस्मत, 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के नतीजे आएंगे सामने, पंचायत समिति सदस्यों के लिए 25108 प्रत्याशी मैदान में, 37 जिलों में कुल 41480 मतदान केंद्रों पर हुआ था मतदान, 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मतदाताओं ने किया था मतदान, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजों पर प्रदेश की नजर
मतगणना शुरू
जिला परिषद और पंचायत समितियां की मतगणना हुई शुरू, डाक मत पत्र स्ट्रांग रूम से लाए जा रहे काउंटिंग रूम, सबसे पहले डाक मतपत्रों की होगी मतगणना
पंचायतीराज आम चुनाव की मतगणना
पंचायतीराज आम चुनाव की मतगणना के लिए जिला परिषद एवं 22 पंचायत समितियों के कक्ष और टेबल निर्धारित, श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में होगी मतगणना, जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 मतगणना कक्ष निर्धारित, पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना, जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के लिए कुल पांच कक्ष निर्धारित किए गए हैं, कक्ष संख्या 65 में वार्ड संख्या 1 से 10 तक के 10 वार्डों की मतगणना के लिए 18 टेबल निर्धारित की गई हैं, कक्ष संख्या 48 में वार्ड संख्या 15 से 26 तक के 12 वार्डों के लिए 19 टेबल, कक्ष संख्या 48ए में वार्ड संख्या 27 से 37 तक के 11 वार्डों के लिए 21 टेबल, तथा कक्ष संख्या 44 में वार्ड संख्या 38 से 50 तक के 13 वार्डों के लिए 20 टेबल निर्धारित की गई हैं, इसी प्रकार कक्ष संख्या 28 में वार्ड संख्या 11 से 14 एवं 51 से 57 तक के कुल 11 वार्डों की मतगणना के लिए 20 टेबल निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार जिला परिषद के सभी 57 वार्डों की मतगणना के लिए कुल 98 टेबल निर्धारित की गई हैं, पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के लिए भी अलग-अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं, पंचायत समिति गोविंदगढ़ के लिए कक्ष संख्या 2ए में 7 टेबल, चौमूं के लिए कक्ष संख्या 2 में 8 टेबल, किशनगढ़ रेनवाल के लिए कक्ष संख्या 62 में 8 टेबल, जोबनेर के लिए कक्ष संख्या 59 में 7 टेबल, तथा झोटवाड़ा के लिए कक्ष संख्या 46 में 5 टेबल निर्धारित की गई हैं. सांभरलेक के लिए कक्ष संख्या 52 में 7 टेबल, दूदू के लिए कक्ष संख्या 53 में 6 टेबल, मौजमाबाद के लिए कक्ष संख्या 60 में 8 टेबल, आमेर के लिए कक्ष संख्या, एमएम20 में 6 टेबल तथा जालसू के लिए कक्ष संख्या 21 में 6 टेबल निर्धारित की गई हैं, इसी प्रकार रामपुरा डाबड़ी के लिए कक्ष संख्या 25ए में 6 टेबल, शाहपुरा के लिए कक्ष संख्या 25 में 6 टेबल, अमरसर के लिए कक्ष संख्या 26 में 6 टेबल, फागी के लिए कक्ष संख्या 34 में 7 टेबल, माधोराजपुरा के लिए कक्ष संख्या 30 में 7 टेबल, चाकसू के लिए कक्ष संख्या 29 में 6 टेबल तथा कोटखावदा के लिए कक्ष संख्या 31 में 6 टेबल निर्धारित की गई हैं, सांगानेर के लिए कक्ष संख्या 33 में 6 टेबल, बस्सी के लिए कक्ष संख्या 38 में 7 टेबल, तूंगा के लिए कक्ष संख्या 43 में 6 टेबल, जमवारामगढ़ के लिए कक्ष संख्या 44 में 8 टेबल तथा आंधी के लिए कक्ष संख्या 17 में 6 टेबल निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार सभी 22 पंचायत समितियों के लिए कुल 145 मतगणना टेबल निर्धारित की गई हैं
37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना
पंचायत चुनाव 2026 के तहत 41 जिला परिषदों के 1,403 वार्डों और 457 पंचायत समितियों के 8,245 वार्डों में मतदान हुआ है. इनमें से 37 जिलों के 1,275 जिला परिषद और 7,543 पंचायत समिति वार्डों की मतगणना आज जिला मुख्यालयों पर हो रही है, जबकि 4 जिलों के नतीजे दिसंबर में आएंगे. पहले डाक मतपत्र और फिर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे
जयपुर में 243 टेबलों पर होगी मतगणना
जयपुर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 कक्षों में 98 टेबल और 22 पंचायत समितियों के लिए 22 कक्षों में 145 टेबल लगाई गई हैं, कुल 243 टेबलों पर मतगणना होगी, पंचायत समिति सदस्यों के लिए 2098 मतदान केंद्रों की ईवीएम की गिनती होगी.
सिरोही पंचायत चुनाव रिजल्ट
जिला परिषद की 27 सीटों सहित आठों पंचायत समितियों के नतीजों पर टिकी निगाहें, मतगणना के लिए जिलेभर में बनाए गए कुल 53 टेबल, सबसे ज्यादा भावरी के लिए 9 टेबल निर्धारित, पिंडवाड़ा पंचायत समिति के लिए 8 टेबल, जबकि शेष पंचायत समितियों के लिए 6-6 टेबल पर होगी मतगणना, आबूरोड पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 76 प्रत्याशी मैदान में, 23 वार्डों के लिए हुआ था मुकाबला, आबूरोड पंचायत समिति में 1 लाख 8 हजार 766 मतदाताओं में से 69 हजार 796 ने किया था मतदान, पिंडवाड़ा पंचायत समिति में 60.71 प्रतिशत, भावरी में 61.63 प्रतिशत और सिरोही में 57.69 प्रतिशत हुआ था मतदान, रेवदर पंचायत समिति में 58.68 प्रतिशत, मण्डार में 57.62 प्रतिशत और शिवगंज में 54.03 प्रतिशत हुआ था मतदान, कालन्द्री पंचायत समिति में सबसे कम 46.60 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जिला कलक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर, एसपी अजेय सिँह राठौड़ सहित जिले के अलाधिकारी मतगणना स्थल पर हैं मौजूद
पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए मतगणना
सिरोही जिले की 8 पंचायत समितियों और जिला परिषद की 27 सीटों के लिए आज होगी मतगणना, सिरोही के नवीन भवन स्कूल में होगी मतगणना, प्रशासन ने तैयारियां की पूरी, मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, जिला परिषद के 86 प्रत्याशियों और 8 पंचायत समितियों के 434 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, जिले में कुल 7 लाख 17 हजार 829 मतदाताओं में से 4 लाख 15 हजार 166 मतदाताओं ने किया था मतदान, सिरोही जिले में कुल 57.83 प्रतिशत हुआ था मतदान, मतगणना के बाद साफ होगी चुनावी तस्वीर
राजस्थान पंचायत चुनाव काउंटिंग
राजस्थान पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से होगी, दोपहर तक सभी सीटों के नतीजे घोषित होने की उम्मीद , बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है. चार जिलों में काउंटिंग स्थगित किए जाने के बाद शुक्रवार को सिर्फ 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों पर वोटों की गिनती होगी.
राजस्थान पंचायत चुनाव आज आएंगे नतीजे
जिला परिषद के 1,275 वार्डों और पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों की मतगणना आज , शेष चार जिलों के 128 जिला परिषद वार्ड और 702 पंचायत समिति वार्डों के परिणाम दिसंबर में घोषित किए जाएंगे.