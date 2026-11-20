पंचायतीराज आम चुनाव की मतगणना

पंचायतीराज आम चुनाव की मतगणना के लिए जिला परिषद एवं 22 पंचायत समितियों के कक्ष और टेबल निर्धारित, श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में होगी मतगणना, जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 मतगणना कक्ष निर्धारित, पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतगणना, जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के लिए कुल पांच कक्ष निर्धारित किए गए हैं, कक्ष संख्या 65 में वार्ड संख्या 1 से 10 तक के 10 वार्डों की मतगणना के लिए 18 टेबल निर्धारित की गई हैं, कक्ष संख्या 48 में वार्ड संख्या 15 से 26 तक के 12 वार्डों के लिए 19 टेबल, कक्ष संख्या 48ए में वार्ड संख्या 27 से 37 तक के 11 वार्डों के लिए 21 टेबल, तथा कक्ष संख्या 44 में वार्ड संख्या 38 से 50 तक के 13 वार्डों के लिए 20 टेबल निर्धारित की गई हैं, इसी प्रकार कक्ष संख्या 28 में वार्ड संख्या 11 से 14 एवं 51 से 57 तक के कुल 11 वार्डों की मतगणना के लिए 20 टेबल निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार जिला परिषद के सभी 57 वार्डों की मतगणना के लिए कुल 98 टेबल निर्धारित की गई हैं, पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के लिए भी अलग-अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं, पंचायत समिति गोविंदगढ़ के लिए कक्ष संख्या 2ए में 7 टेबल, चौमूं के लिए कक्ष संख्या 2 में 8 टेबल, किशनगढ़ रेनवाल के लिए कक्ष संख्या 62 में 8 टेबल, जोबनेर के लिए कक्ष संख्या 59 में 7 टेबल, तथा झोटवाड़ा के लिए कक्ष संख्या 46 में 5 टेबल निर्धारित की गई हैं. सांभरलेक के लिए कक्ष संख्या 52 में 7 टेबल, दूदू के लिए कक्ष संख्या 53 में 6 टेबल, मौजमाबाद के लिए कक्ष संख्या 60 में 8 टेबल, आमेर के लिए कक्ष संख्या, एमएम20 में 6 टेबल तथा जालसू के लिए कक्ष संख्या 21 में 6 टेबल निर्धारित की गई हैं, इसी प्रकार रामपुरा डाबड़ी के लिए कक्ष संख्या 25ए में 6 टेबल, शाहपुरा के लिए कक्ष संख्या 25 में 6 टेबल, अमरसर के लिए कक्ष संख्या 26 में 6 टेबल, फागी के लिए कक्ष संख्या 34 में 7 टेबल, माधोराजपुरा के लिए कक्ष संख्या 30 में 7 टेबल, चाकसू के लिए कक्ष संख्या 29 में 6 टेबल तथा कोटखावदा के लिए कक्ष संख्या 31 में 6 टेबल निर्धारित की गई हैं, सांगानेर के लिए कक्ष संख्या 33 में 6 टेबल, बस्सी के लिए कक्ष संख्या 38 में 7 टेबल, तूंगा के लिए कक्ष संख्या 43 में 6 टेबल, जमवारामगढ़ के लिए कक्ष संख्या 44 में 8 टेबल तथा आंधी के लिए कक्ष संख्या 17 में 6 टेबल निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार सभी 22 पंचायत समितियों के लिए कुल 145 मतगणना टेबल निर्धारित की गई हैं