Panchayat Election Phase 2 Voting 2026 : सरपंच और पंच के लिए 3626 पंचायतों में वोटिंग जारी, 3 बजे तक 61.30 फीसदी पड़े वोट
Published : October 30, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:54 PM IST
राजस्थान की 3626 पंचायतों में आज पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. 1.06 करोड़ वोटर 3626 सरपंचों और 33804 वार्ड पंचों का चुनाव करेंगे. पंचायत चुनावों के दूसरे फेज में 1 करोड़ 6 लाख 56 हजार 127 वोटर हैं, जिनमें 55 लाख 19 हजार 336 पुरुष और 51 लाख 36 हजार 744 महिला वोटर हैं. पंच और सरपंच के चुनावों के लिए वोटिंग खत्म होने के तत्काल बाद गिनती शुरू होगी और देर रात तक नतीजे आएंगे. जोधपुर में सबसे ज्यादा 442 पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव हैं. जोधपुर जिले में 442 सरपंच और 3768 वार्ड पंचों के पदों पर वोटिंग होगी. सबसे कम कोटा जिले में केवल 47 पंचायतों में चुनाव हैं. कोटा में 47 सरपंच और 505 वार्ड पंचों के पदों पर वोटिंग होगी.
LIVE FEED
दोपहर 3 बजे तक 61.30 फीसदी मतदान
राजस्थान में 61:30 फीसदी मतदान 3 बजे तक
जयपुर में तीन बजे तक हुआ 60.53 प्रतिशत मतदान
जयपुर में तीन बजे तक हुआ 60.53 प्रतिशत मतदान. 378364 मे से 229017 मतदाताओं ने डाले वोट. जयपुर जिले में हो रहा सरपंच पदों के लिए मतदान. अमरसर पंचायत समिति में 58.65 और आमेर पंचायत समिति में 60 प्रतिशत हुआ मतदान. जालसू में 60.17 और शाहपुरा में 60.30 प्रतिशत हुआ मतदान. रामपुरा डाबड़ी में सबसे अधिक 63.75 प्रतिशत हुई वोटिंग.
अलवर में दोपहर 1 बजे तक जिले में 44.82 प्रतिशत मतदान
अलवर में दोपहर 1 बजे तक जिले में 44.82 प्रतिशत मतदान. उमरैण में सर्वाधिक 48.77 प्रतिशत और राजगढ़ में न्यूनतम 35.17 प्रतिशत मतदान दर्ज. दोपहर 1 बजे तक उमरैण पंचायत समिति में सर्वाधिक 48.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं राजगढ़ पंचायत समिति में न्यूनतम 35.17 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके अतिरिक्त मालाखेड़ा में 48.35 प्रतिशत, थानागाजी में 48.35 प्रतिशत तथा लक्ष्मणगढ़ में 43.34 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.
पंचायत चुनाव : 1 बजे तक 44.68 फीसदी हुआमतदान
पंचायत चुनाव : 1 बजे तक 44.68 फीसदी हुआमतदान
जयपुर में 1 बजे तक 45.17 प्रतिशत मतदान
जयपुर में एक बजे तक हुआ 45.17 प्रतिशत मतदान. जयपुर जिले की पांच पंचायत समितियों में सरपंच पदों के लिए मतदान जारी. अमरसर पंचायत समिति में 42.65, आमेर पंचायत समिति में 45.66, जालसू में 44.56, रामपुरा डाबड़ी में 47.91 और शाहपुरा में 44.71 प्रतिशत हुआ मतदान. 378364 मे से 170895 मतदाताओं ने डाला वोट.
सिरोही में मतदान जारी
सिरोही में पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में पंच-सरपंच के लिए मतदान जारी. बैलेट पेपर से मतदान की गति धीमी, सुबह से लाइनों में लगे हुए मतदाता. दोपहर 1 बजे तक सिरोही में 41.16% , रेवदर में 43.18% , पिण्डवाड़ा में 41.92% और भावरी में 40.95% मतदान हुआ.
जोधपुर में पंचायती राज चुनाव 2026
सुबह 10:00 बजे तक जोधपुर की 17 पंचायत समितियों में कुल 23.54% मतदान , चुनाव में कुल 431 ग्राम पंचायतें और 10,589,75 पंजीकृत मतदाता शामिल हैं, सभी 431 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके वोटिंग जारी, कुल 11 ग्राम पंचायतों में हुआ सरपंच का निर्विरोध निर्वाचन
करौली में लोकतंत्र के उत्साह पर भारी पड़ी मौसम की मार
करौली में ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी के बीच पंचायत चुनाव का मतदान जारी, सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश और सर्द हवाओं ने छुड़ाई कंपकंपी, गर्म कपड़ों में लिपटकर पोलिंग बूथ पहुंच रहे मतदाता, मौसम के डबल अटैक के बावजूद नहीं थमा ग्रामीणों का हौसला, गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डालने का जुनून बरकरार, खराब मौसम और कड़ाके की सर्दी के बीच भी लोकतंत्र का पर्व, मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे ग्रामीण
पंचायत चुनावः सुबह 10 बजे तक 19.29% मतदान
पंच-सरपंच चुनाव में सुबह 10 बजे तक कुल 19.29 प्रतिशत मतदान, 124 पंचायत समितियों के मतदान के आंकड़े जारी, जोधपुर की समराऊ पंचायत समिति में सर्वाधिक 29.61% मतदान, बीकानेर की बीठनोक में 29.13% मतदान, बाड़मेर की बाटाडू में 26.56% मतदान, जोधपुर की मंडोर में 26.13% मतदान, बाड़मेर की दूंगेरों का तला में 26.01% मतदान, सबसे कम नागौर की मूंडवा पंचायत समिति में महज 6.61% मतदान, उदयपुर की गोगुंदा में 12.25% और सायरा में 12.27% मतदान, अलवर की राजगढ़ में 12.68% मतदान, पाली की देसूरी में 14.04% मतदान, डूंगरपुर की साबला में 14.70% मतदान, जिलेवार मतदान में प्रमुख आंकड़े, जोधपुर की 17 पंचायत समितियों में मतदान 19.86% से 29.61% के बीच, बाड़मेर की 7 पंचायत समितियों में मतदान 23.34% से 26.56% के बीच
मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में खासा उत्साह
अलवर जिले में प्रातः 10 बजे तक 17.41 प्रतिशत मतदान, उमरेण में सर्वाधिक 19.80 प्रतिशत और राजगढ़ में न्यूनतम 12.68 प्रतिशत मतदान दर्ज, थानागाजी में 18.82 प्रतिशत, मालाखेड़ा में 18.64 प्रतिशत तथा लक्ष्मणगढ़ में 17.10 प्रतिशत मतदान , लक्ष्मणगढ़ : कुल 89,702 मतदाताओं में से 15,340 ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 17.10 रहा. मालाखेड़ा : कुल 1,26,211 मतदाताओं में से 23,522 ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 18.64 रहा, राजगढ़ : कुल 1,25,086 मतदाताओं में से 15,863 ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 12.68 रहा, थानागाजी : कुल 1,02,401 मतदाताओं में से 19,274 ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 18.82 रहा, उमरैण : कुल 1,34,118 मतदाताओं में से 26,550 ने मतदान किया, मतदान प्रतिशत 19.80 रहा
बाड़मेर द्वितीय चरण के लिए मतदान जारी
बाड़मेर मतदान प्रतिशत रिपोर्ट, कुल ग्राम पंचायत 189 (17 निर्विरोध निर्वाचित) , बाड़मेर (ग्राम पंचायत 46 ) : 25.16% ( 21,040 मत), बाड़मेर ग्रामीण (ग्राम पंचायत 30): 23.34 % (12,017 मत), बाटाडू(ग्राम पंचायत 21 ) : 26.56% (8,632 मत), भींयाड़ ( ग्राम पंचायत 21) : 25.37 % (8,907 मत), बिशाला ( ग्राम पंचायत 18 ) : 25.33% (8,762 मत), डूगेरों का तला (ग्राम पंचायत 18) : 26.01% (8,401 मत), शिव (ग्राम पंचायत 35) : 24.98% (14,272 मत)
झालरापाटन सरपंच के लिए वोटिंग जारी
सुबह 10 बजे तक 18.61 % मतदान, बकानी में 19.83 %स झालरापाटन में 19.54 %, खानपुर में 17.86 % और पिड़ावा में 17.90 % मतदान
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करौली में बूथों पर लगी कतारें
करौली में पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर उत्साह, करौली, मासलपुर और नादौती की 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच-पंच के लिए मतदान जारी, सुबह 10 बजे तक करौली में 22.13%, मासलपुर में 21.68% और नादौती में 15.33% हुआ मतदान, किरतपुर में मुकेश बैरवा निर्विरोध सरपंच हुआ निर्वाचित, पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं में दिखा उत्साह, 92 वर्षीय प्रेमसिंह और 91 वर्षीय सोनवाई ने भी किया मतदान, व्हीलचेयर पर पहुंचे बुजुर्गों ने भी निभाया लोकतंत्र का फर्ज, DM अक्षय गोदारा, SP लोकेश सोनवाल और ADM जगदीश प्रसाद गौड़ मतदान पर बनाए हुए हैं नजर
जयपुर जिले में 112 ग्राम पंचायत में मतदान जारी
पंचायतीराज आम चुनाव के द्वितीय चरण के सरपंच पद के लिए हो रहे चुनाव , जयपुर जिले में 112 ग्राम पंचायत में मतदान जारी , सरपंच पद के लिए 928 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, अमरसर की 22 ग्राम पंचायतों में 167, आमेर की 25 ग्राम पंचायतों में 209, जालसू की 25 ग्राम पंचायतों में 210, रामपुरा डाबड़ी की 21 ग्राम पंचायतों में 187 तथा शाहपुरा की 19 ग्राम पंचायतों में 155 प्रत्याशी आजमा रहे हैं किस्मत, जयपुर के रामपुरा डाबड़ी की ग्राम पंचायत हल्दतपुरा में 103 वर्षीय गंगा देवी ने डाला वोट,
दौसा में पंच और सरपंच के चुनाव का मतदान
दौसा में सुबह 10 बजे तक कुल 18.20% मतदान, पंच और सरपंच के चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 10 बजे तक महुआ पंचायत समिति क्षेत्र में 19.13 और मनोहरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में 21.19 प्रतिशत हुआ मतदान
सिरोही में वोटिंग जारी
सिरोही पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में पंच-सरपंच के लिए मतदान जारी, जिले की 4 पंचायत समितियों की 110 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 1116 वार्ड पंच के लिए डाले जा रहे हैं वोट, सरपंच पद पर 769 प्रत्याशी मैदान में, सुबह 10 बजे तक सिरोही में 16.63% , रेवदर में 16.32% , पिंडवाड़ा में 18.23% और भावरी में 17.23% हुआ मतदान
पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए उमड़ी भीड़
झुंझुनूं पंचायत समिति सरपंच चुनाव में मतदान जारी, सुबह 10 बजे तक 19.17 प्रतिशत हुआ मतदान, पोलिंग बूथों पर वोटरों की लगी लंबी कतार
झुंझुनूं में मतदान जारी
झुंझुनूं में सुबह से मतदान केंद्रों पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़, सरपंच और वार्ड पंच चुनने के लिए महिलाओं में दिखा खास उत्साह, कई बूथों पर लगी लंबी कतारें, छह पंचायत समितियों झुंझुनूं, चिड़ावा, सूरजगढ़, सिंघाना, पिलानी और बुहाना की 167 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए हो रहा है मतदान
बीकानेर पंचायत चुनाव 2026
जिले की 136 ग्राम पंचायत में चुनाव, तीन लाख 32 हजार मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 1144 वार्डो में 379 मतदान केंद्र पर मतदान, 486 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य , कोलायत में 25, बीठनोक में 18 , हदां में 19, बीकानेर और बज्जू में 37-37 पंचायत में चुनाव, मतदान के बाद होगी तुरंत मतगणना, गांव की सरकार को लेकर उत्साह, जिले के किलचू में मतदाताओं में दिखा उत्साह, सुबह से ही कतारों में महिला और पुरुष मतदाता, श्रीकोलायत के चानी गांव ने दिव्यांग राजू ने किया सबसे पहले मतदान
झुंझुनूं की 167 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव के लिए मतदान
झुंझुनूं की 167 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव के लिए मतदान जारी, बूथों पर लगी कतारें, गांव की सरकार चुनने को मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह, 604 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं, सरपंच पद के लिए कुल 957 प्रत्याशी चुनावी मैदान में , झुंझुनूं और चिड़ावा में सर्वाधिक 175-175 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सिंघाना में सबसे कम 131 उम्मीदवार मैदान में हैं, चिड़ावा की सोलाना ग्राम पंचायत में सर्वाधिक 19 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है.
नीमकाथाना में वोटिंग जारी
नीमकाथाना की 39 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी, सुबह से बूथों पर लगी कतारें, 161 मतदान केंद्रों पर 1 लाख 54 हजार 404 मतदाता कर रहे मताधिकार का इस्तेमाल, शाम को होगी मतगणना, क्षेत्र की 39 ग्राम पंचायतों में कुल 161 मतदान केंद्र बनाए गए हैं मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम को मतगणना होगी
भीलवाड़ा पंचायत राज चुनाव 2026
जिले में 185 ग्राम पंचायत के आज चुने जाएंगे सरपंच, शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान, पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में आज भीलवाड़ा में 185 ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए वोटिंग, स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान को लेकर मतदान केंद्रों के बाहर भारी पुलिस का जाब्ता तैनात, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में बड़ा उत्साह , फुलियाकला व हुरडा पंचायत में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, शाम 6 बजे मतदान समाप्ति के बाद 7 बजे से 185 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच व वार्ड पंच पद के लिए मतगणना होगी.
दूसरे फेज में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए वोटिंग
अजमेर में 139 ,अलवर में 185, बांसवाड़ा में 139, बाड़मेर में 206, भीलवाड़ा में 185, बीकानेर में 137 , दौसा में 141 और जयपुर में 112 पंचायतों में वोटिंग जारी
सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू
सरपंच और पंच के लिए मतदान, 3626 पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए वोटिंग शरू
सरपंच और पंच के लिए मतदान
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग, 22 जिलों में वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, 3626 सरपंचों और 33804 वार्ड पंचों के लिए मतदान