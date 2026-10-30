Panchayat Election Phase 2 Voting 2026 : सरपंच और पंच के लिए 3626 पंचायतों में वोटिंग जारी, 3 बजे तक 61.30 फीसदी पड़े वोट

पंचायत चुनावः सुबह 10 बजे तक 19.29% मतदान

पंच-सरपंच चुनाव में सुबह 10 बजे तक कुल 19.29 प्रतिशत मतदान, 124 पंचायत समितियों के मतदान के आंकड़े जारी, जोधपुर की समराऊ पंचायत समिति में सर्वाधिक 29.61% मतदान, बीकानेर की बीठनोक में 29.13% मतदान, बाड़मेर की बाटाडू में 26.56% मतदान, जोधपुर की मंडोर में 26.13% मतदान, बाड़मेर की दूंगेरों का तला में 26.01% मतदान, सबसे कम नागौर की मूंडवा पंचायत समिति में महज 6.61% मतदान, उदयपुर की गोगुंदा में 12.25% और सायरा में 12.27% मतदान, अलवर की राजगढ़ में 12.68% मतदान, पाली की देसूरी में 14.04% मतदान, डूंगरपुर की साबला में 14.70% मतदान, जिलेवार मतदान में प्रमुख आंकड़े, जोधपुर की 17 पंचायत समितियों में मतदान 19.86% से 29.61% के बीच, बाड़मेर की 7 पंचायत समितियों में मतदान 23.34% से 26.56% के बीच