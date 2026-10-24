Rajasthan Panchayat Election 2026 : सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी, कई प्रत्याशी रहे विजयी

आबूरोड में मतगणना में कई प्रत्याशी रहे विजयी

सिरोही आबूरोड पंचायत समिति की ओरिया ग्राम पंचायत समिति से पहला परिणाम घोषित सरपंच पद पर प्रकाश कुमार विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के महीखेड़ा ग्राम पंचायत पंचायत हिरकी देवी सरपंच पद पर विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के रेडवाकला ग्राम पंचायत में अंजू सरपंच पद पर विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के भैसासिंग ग्राम पंचायत में गुजरी देवी सरपंच पद पर विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के कूई ग्राम पंचायत में हीना सरपंच पद पर विजयी, बहादुरपूरा ग्राम पंचायत में प्रेमाराम सरपंच पद पर विजयी, आबूरोड पंचायत समिति के तलेटी ग्राम पंचायत में सेवना कुमारी सरपंच पद पर विजयी, आबूरोड पंचायत समिति के खड़ात ग्राम पंचायत में गयरसा राम सरपंच पद पर विजयी रही.