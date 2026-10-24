Rajasthan Panchayat Election 2026 : सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी, कई प्रत्याशी रहे विजयी
Published : October 24, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 9:30 PM IST
राजस्थान में आज पहले चरण का पंच-सरपंच चुनाव हो रहा है. 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए चुनावी मुकाबला है. मतदान के लिए 9,886 केंद्र निर्धारित किए गए हैं. मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी. 25 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा. प्रदेश के 16 जिलों की 3314 ग्राम पंचायतों में चुनावी मुकाबला होगा. इस चरण में 28682 वार्ड पंच पदों के लिए भी मतदान कराया गया. पहले चरण का पंच-सरपंच चुनाव में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा. वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग होगी.
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आबूरोड में मतगणना में कई प्रत्याशी रहे विजयी
सिरोही आबूरोड पंचायत समिति की ओरिया ग्राम पंचायत समिति से पहला परिणाम घोषित सरपंच पद पर प्रकाश कुमार विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के महीखेड़ा ग्राम पंचायत पंचायत हिरकी देवी सरपंच पद पर विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के रेडवाकला ग्राम पंचायत में अंजू सरपंच पद पर विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के भैसासिंग ग्राम पंचायत में गुजरी देवी सरपंच पद पर विजयी. आबूरोड पंचायत समिति के कूई ग्राम पंचायत में हीना सरपंच पद पर विजयी, बहादुरपूरा ग्राम पंचायत में प्रेमाराम सरपंच पद पर विजयी, आबूरोड पंचायत समिति के तलेटी ग्राम पंचायत में सेवना कुमारी सरपंच पद पर विजयी, आबूरोड पंचायत समिति के खड़ात ग्राम पंचायत में गयरसा राम सरपंच पद पर विजयी रही.
फलोदी के बगड़ावतनगर मतदान में झड़प
फलोदी के पीलवा क्षेत्र के बगड़ावतनगर में मतदान के दौरान हुई झड़प. मतदान जो लेकर दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षो में हुई झडप. एक दूसरे गुट पर पथराव की सूचना, पुलिस ने संभाले हालात. एसपी आदित्य काकड़े पहुंचे मौके पर, लगाया जाब्ता, मतदान जारी.
दूदू में पंचायत चुनाव के दौरान मौजमाबाद में बवाल
दूदू में पंचायत चुनाव के दौरान मौजमाबाद में बवाल. सरपंच और वार्ड पंच की वोटिंग के बीच दो पक्षों में भिड़ंत. दो वार्ड पंचों के समर्थक आमने-सामने, जमकर चले लाठी-भाटा. मारपीट के बाद कस्बे में मची अफरा-तफरी. देशवाली मोहल्ले में तनाव का माहौल.
जयपुर जिले में 3 बजे तक 60.24 प्रतिशत हुई वोटिंग
जयपुर जिले 3 बजे तक 60.24 प्रतिशत हुई वोटिंग. जयपुर में प्रथम चरण में सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव जारी. 8 पंचायत समितियों में हो रहा चुनाव. अब तक दूदू पंचायत समिति में हुआ सबसे अधिक मतदान. 743640 में से 447964 मतदाताओं ने किया मतदान. चौमूं पंचायत समिति में 58.13, दूदू में 63.39, गोविंदगढ़ में 59.72, झोटवाड़ा में 61.34 प्रतिशत हुआ मतदान. जोबनेर में 60.31, किशनगढ़ रेनवाल में 57.91, मौजमाबाद में 62.38 और सांभर में 61.32 प्रतिशत हुआ मतदान.
केकड़ी में 3 बजे तक 55.76 प्रतिशत मतदान
केकड़ी. पंचायत चुनाव 2026 में सरपंच और वार्ड पंच के लिए केकड़ी की 22 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में हो रहे मतदान में दोपहर 3 बजे तक 55.76 प्रतिशत मतदान हुआ.
बीकानेर में मतदान में दिखा उत्साह
बीकानेर जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत दोपहर 1 बजे तक सरपंच पद के लिए मतदान एवं मतदान प्रतिशत. छत्तरगढ़ में 48.12 प्रतिशत, खाजूवाला में 52.48 प्रतिशत, पूगल में 56.99 प्रतिशत, रुणिया मुख्यालय बीकानेर में 52.08 प्रतिशत मतदान हुआ. मतदान के दौरान मतदाताओं का उत्साह साफ नजर आया.
केकड़ी में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने डाला वोट
सरपंच व वार्ड पंच चुनाव को लेकर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने देवगांव में किया मतदान, देवगांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए बूथ पर विधायक शत्रुघ्न गौतम डाला वोट, सरपंच व वार्ड पंच चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर लगी है मतदाताओं की कतारें, दोपहर 1 बजे तक केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायत में 40.22 प्रतिशत हुआ मतदान, मतदान को लेकर मतदाताओं में दिख रहा उत्साह, 22 ग्राम पंचायतों के 83 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान, मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
सिरोही पंचायतीराज चुनाव 2026
सिरोही पंचायतीराज चुनाव का पहले चरण में सरपंच और वार्ड पंच का मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक बड़ी संख्या में मतदाता निकले घरों से, जिले की मंडार पंचायत समिति में 41.46%, आबूरोड पंचायत समिति में 41.49%, शिवगंज पंचायत समिति में 38.17%, कालंद्री पंचायत समिति में 34.94% मतदान हुआ दर्ज, कई बूथों पर लगी है मतदाताओ की कतार
केकड़ी में वोटिंग जारी
सरपंच व वार्ड पंच चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह, 22 ग्राम पंचायतों के 83 मतदान केंद्रों पर चल रहा शांतिपूर्वक मतदान, मतदान केंद्रों पर लगी है मतदाताओं की कतारें, पुलिस प्रशासन मुस्तैद, सुबह 10 बजे तक 19.14 प्रतिशत मतदान हुआ.
भीलवाड़ा पंचायत राज चुनाव 2026
जिले में आज सरपंच व पंच के लिए हो रहे मतदान, जहाजपुर पंचायत समिति की उलेला ग्राम पंचायत में मतदान के दौरान कार्मिको पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप , मतदान करने वाले कार्मिको पर अपनी मर्जी से मतदान कराने के आरोप
सुल्तानपुर (कोटा) में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह. सुल्तानपुर पंचायत समिति में 44 ग्राम पंचायतों में चल रहा मतदान. 44 सरपंच और 277 वार्ड पंच पद के लिए चल रहा मतदान. सुल्तानपुर क्षेत्र में 44 सरपंच पद के लिए 323 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. 372 वार्ड पंचों में से 95 वार्डों में वार्ड पंच हो गए थे निर्विरोध निर्वाचित. अब 44 पंचायतों में 277 वार्ड पंच पद के लिए 684 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में. बैलेट पेपर से सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव कर रहे मतदाता.
जयपुर सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव जारी
जयपुर में प्रथम चरण में सरपंच और वार्ड पंचों का चुनाव जारी, 8 पंचायत समितियों में हो रहा चुनाव, सुबह 10 बजे तक 19.28 प्रतिशत हुई वोटिंग, चौमूं पंचायत समिति में 18.73, दूदू में 20.38, गोविंदगढ़ में 18.86, झोटवाड़ा में 19.77 प्रतिशत हुआ मतदान, जोबनेर में 20.03, किशनगढ़ रेनवाल में 18.84, मौजमाबाद में 18.95 और सांभर में 19.54 प्रतिशत हुआ मतदान, अब तक दूदू में हुआ सबसे अधिक मतदान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपावास चौमूं में 105 साल के गोगाराम ने डाला वोट,
अलवर पंचायती राज चुनाव 2026
प्रथम चरण के तहत सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान जारी, सुबह 10 बजे तक जिले में 22.56% प्रतिशत मतदान हुआ, मुबारिकपुर में :- 29.78%(सर्वाधिक), रामगढ़ :- 28.55%, गोविंदगढ़:-24.29%, कठूमर :- 19.86%, खेड़ली-सौंखर:- 19.59% रैणी :-18.67%(न्यूनतम) वोटिंग
पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने डाला वोट
पंचायतीराज चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान जारी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने किया मतदान, धोरीमन्ना पंचायत समिति क्षेत्र के भीलों की बस्ती स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर डाला वोट, बूथ पर कतार में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर हेमाराम चौधरी ने किया मतदान
कोटा में सरपंच और वार्ड पंच का मतदान
कोटा जिले की चार पंचायत समितियां में सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोटिंग जारी, चुने जाएंगे 162 सरपंच व 1435 वार्ड पंच , पंचायत समिति इटावा, सुल्तानपुर, सांगोद और लाडपुरा की ग्राम पंचायत में है मतदान, सुबह से चल रही है वोटिंग, सब जगह चल रहा है शांतिपूर्वक मतदान, मतदान केंद्र पर लगी हुई है कतार जिले की एक पंचायत गिरधरपुरा में हुआ है निर्विरोध निर्वाचन
भीलवाड़ा पंचायत चुनाव
भीलवाड़ा जिले में पंचायत राज चुनाव, जिले मे पहले चरण में 9 पंचायत समितियां में सरपंच पद के लिए मतदान, 325 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी, बड़े उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, 8 लाख 87 हजार 760 मतदाता मताधिकार का सकेंगे इस्तेमाल
अजमेर पंचायती राज चुनाव 2026
प्रथम चरण में पंचायत समिति सावर, सरवाड़, केकड़ी, पीसांगन, श्रीनगर एवं अजमेर ग्रामीण (आंशिक) में सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी, पंचायत समितियां के 122 बूथ पर 4 लाख 8 हजार 288 मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
सोजत में सरपंच चुनाव के लिए मतदान शुरू
सोजत की 28 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव के लिए मतदान शुरू, सुबह 7 बजे से मतदान जारी, शाम 6 बजे तक बैलेट पेपर से होगा मतदान, गांवों की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों में भारी उत्साह, सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी कतारें, कुल ग्राम पंचायतें – 28 , सरपंच पद के प्रत्याशी – 155 , कुल मतदान केंद्र – 108, मतदान के बाद होगी मतगणना, देर रात तक आ सकते हैं परिणाम
केकड़ी-पंचायती राज चुनाव 2026
सरपंच व वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शुरू, केकड़ी पंचायत समिति के 83 बूथों पर शुरू हुआ मतदान, सरपंच पद पर 165 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला,76753 मतदाता करेंगे मतदान, सावर पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों में 137 सरपंच उम्मीदवार चुनावी मैदान में ,सरवाड़ पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में 84 मतदान केंद्रों पर 75751 मतदाता करेंगे मतदान, मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम,मतदान के बाद होगी मतगणना
राजसमंद पंचायती राज चुनाव 2026
पंच-सरपंच के लिए मतदान वोटिंग, 133 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान जारी, 1155 वार्ड पंच पदों के लिए हो रहा मतदान, आमेट,चारभुजा,कुंभलगढ़,खमनोर,देलवाड़ा पंचायत समितियों में मतदान, देलवाड़ा पंचायत समिति के उपली ओडन ग्राम पंचायत में बूथों पर वोटरों की भीड़
डूंगरपुर पंचायतीराज चुनाव 2026
पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के तहत आज मतदान, 7 पंचायत समितियों में 232 पंचायतों में सरपंच ओर वार्ड पंच के लिए वोटिंग
बाड़मेर पंचायतीराज चुनाव 2026
10 पंचायत समितियों में वोटिंग, जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल के अनुसार चौहटन, धनाऊ, सेड़वा और बायतू सहित 10 ब्लॉकों में हो रही है वोटिंग , पहले चरण के मतदान से पहले ही 60 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने गए सरपंच, अब शेष 359 पंचायतों में होगा चुनावी मुकाबला, जिले की 359 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए आज वोटिंग, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट, मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की पत्नी भीखीदेवी बायतु की वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत से लगातार 7वीं बार निर्विरोध सरपंच चुनी गईं.
आज पहले चरण का पंच-सरपंच चुनाव
सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान आज, 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए चुनावी मुकाबला, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में पंच-सरपंच पदों के लिए पहले चरण का मतदान