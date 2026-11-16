PANCHAYAT CUNAV 2026 : सरपंच और वार्ड पंचों के लिए वोटिंग जारी, देर रात तक आएंगे नतीजे

सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान

पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण में आज सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान, प्रदेश की 3,747 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग, सरपंच के 3,747 और वार्ड पंच के 33,885 पदों के लिए हो रहा है चुनाव, प्रदेश के 25 जिलों में 1 करोड़ 5 लाख 94 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान, प्रदेशभर में बनाए गए 11,905 मतदान केंद्र, शाम 6 बजे तक होगा मतदान, मतदान समाप्ति के बाद होगी मतगणना, 17 नवंबर को होगा उपसरपंच पद का चुनाव