ETV Bharat / state

PANCHAYAT CUNAV 2026 : सरपंच और वार्ड पंचों के लिए वोटिंग जारी, देर रात तक आएंगे नतीजे

पंच व सरपंच चुनाव 2026
पंच व सरपंच चुनाव 2026 (फोटो ईटीवी भारत gfx)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2026 at 7:44 AM IST

Choose ETV Bharat

राजस्थान के 25 जिलों की 3747 ग्राम पंचायतों में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है. इनमें 3,747 सरपंच और 33,885 वार्ड पंच चुने जाएंगे. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी. उपसरपंच पद के लिए 17 नवंबर को चुनाव होगा. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर को होगी.

LIVE FEED

7:48 AM, 16 Nov 2026 (IST)

पोलिंग बूथ पर मतदताओं की कतार

खैरथल जिले में आखरी चरण का मतदान, सरपंच और पंच पद के लिए चल रहा मतदान, लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे मतदान केंद्रों पर , प्रशासन अलर्ट मोड पर, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाया अलग से जाप्ता, लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे पोलिंग बूथ पर

7:47 AM, 16 Nov 2026 (IST)

हड्डा ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशियों के बीच झड़प

जैसलमेर में सरपंच बनने से पहले ही चुनावी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, जैसलमेर की मोहनगढ़ पंचायत समिति की हड्डा ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशियों के बीच झड़प, दबंगों पर सरपंच प्रत्याशी के पति पर हमला करने का आरोप, जनसंपर्क के दौरान दामपुरा और हड्डा गांव के बीच हुआ विवाद, झगड़े में भेरसी राम हुए घायल, घायल को परिजन ले पहुंचे जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय, चिकित्सकों की टीम कर रही घायल का उपचार, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची अस्पताल-कर रही मामले की जांच

7:45 AM, 16 Nov 2026 (IST)

जयपुर जिले की 140 ग्राम पंचायतों में वोटिंग

जयपुर जिले की 140 ग्राम पंचायतों में आज सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान, बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ और आंधी पंचायत समिति क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग, सरपंच के 140 और वार्ड पंच के 1,332 पदों के लिए चुनाव, जिले के 4 लाख 7 हजार 280 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, मतदान के लिए बनाए गए 446 मतदान केंद्र, शाम 6 बजे तक होगा मतदान, मतदान समाप्ति के बाद होगी मतगणना, 17 नवंबर को होगा उपसरपंच पद का चुनाव

7:39 AM, 16 Nov 2026 (IST)

सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान

पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण में आज सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान, प्रदेश की 3,747 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग, सरपंच के 3,747 और वार्ड पंच के 33,885 पदों के लिए हो रहा है चुनाव, प्रदेश के 25 जिलों में 1 करोड़ 5 लाख 94 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान, प्रदेशभर में बनाए गए 11,905 मतदान केंद्र, शाम 6 बजे तक होगा मतदान, मतदान समाप्ति के बाद होगी मतगणना, 17 नवंबर को होगा उपसरपंच पद का चुनाव

TAGGED:

SARPANCH CUNAV 2026
SARPANCH WARD PANCH VOTING
RAJASTHAN PANCHAYAT ELECTION 2026
पंच व सरपंच चुनाव
SARPANCH WARD PANCH VOTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.