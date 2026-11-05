Panchayat Chunav 3rd Phase : 3716 पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए वोटिंग जारी, देर रात तक आएंगे नतीजे, कंवरपुरा पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित

धौलपुर जिले में सरपंच और वार्ड पंचों का मतदान जारी

धौलपुर जिले में सुबह 7 बजे से तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति की 123 ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का मतदान, सभी ग्राम पंचायत में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह, मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें , शाम 6:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा, मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम की घोषणा होगी.