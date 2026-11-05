Panchayat Chunav 3rd Phase : 3716 पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए वोटिंग जारी, देर रात तक आएंगे नतीजे, कंवरपुरा पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित
Published : November 5, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 9:57 AM IST
प्रदेश के 27 जिलों में तीसरे फेज में आज 3716 पंचायतों में वोटिंग हो रही है. सरपंच के 3716 और वार्ड पंच के 34,218 पदों के लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है. इस चरण में 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 55.48 लाख पुरुष और 51.33 लाख महिला मतदाता शामिल हैं. चुनाव में बालोतरा जिले में सबसे ज्यादा 266 सरपंच पदों पर मतदान होगा, जबकि हनुमानगढ़ में 2,151 वार्ड पंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे. मतदान खत्म होने के बाद मतगणना शुरू होगी. कई जगहों पर देर रात तक नतीजे आने की संभावना है.
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सवाई माधोपुर में वोटिंग जारी
सवाई माधोपुर जिले में चार पंचायत समितियां में सुबह 7 बजे से चल रहा मतदान, 145 ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंचों के लिए चल रही है मतदान प्रक्रिया , 145 सरपंच व 1379 वार्ड पंचों के लिए हो रहा मतदान ,कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी, सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़
धौलपुर जिले में सरपंच और वार्ड पंचों का मतदान जारी
धौलपुर जिले में सुबह 7 बजे से तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट, धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति की 123 ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का मतदान, सभी ग्राम पंचायत में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सुबह से ही मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह, मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें , शाम 6:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा, मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम की घोषणा होगी.
झुंझुनूं में तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी
झुंझुनूं में तीसरे चरण में गांव की सरकार के चुनाव शुरू, 107 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी, चार पंचायत समितियों में 719 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए मैदान में, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
कंवरपुरा पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित
बूंदी के कंवरपुरा पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित, तालेड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत नवगठित ग्राम पंचायत कंवरपुरा में सरपंच एवं वार्ड पंचों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कंवरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर बाबूलाल भील निर्विरोध निर्वाचित हुए, सरपंच सहित सभी 9 वार्ड पंचों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया, निर्वाचन अधिकारी ने सरपंच सहित सभी वार्ड पंचों को शपथ दिलाई
पंचायत चुनाव 2026, 27 जिलों की 3716 ग्राम पंचायतों में वोटिंग
जयपुर की 133 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए 442 मतदान केंद्रों पर वोटिंगी, तीसरे चरण में 3 लाख 74 हजार 816 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, मतदाताओं में 1 लाख 93 हजार 206 पुरुष और 1 लाख 81 हजार 609 महिलाएं शामिल है, मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
भरतपुर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान
सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए के चार पंचायत समिति क्षेत्रों की 156 ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू, शाम 6 बजे तक होगा मतदान, तृतीय चरण में जिले की बयाना, भुसावर, नदबई एवं वैर पंचायत समिति क्षेत्र की 156 ग्राम पंचायत में डाले जा रहे हैं वोट, उपसरपंच का चुनाव 6 नवंबर शुक्रवार को संपन्न होगा
सरपंच पदों के लिए मतदान शुरू
जयपुर में सरपंच पदों के लिए मतदान शुरू, तृतीय चरण में सरपंच पदों के लिए 856 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, चाकसू की 32 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 211, कोटखावदा की 27 ग्राम पंचायतों में 174, माधोराजपुरा की 25 ग्राम पंचायतों में 167, फागी की 26 ग्राम पंचायतों में 154 तथा सांगानेर की 23 ग्राम पंचायतों में 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, शाम 6 बजे तक होगा मतदान
गांव की सरकार का रण
धौलपुर जिले की धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान, मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात
सपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान
पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज मतदान , सरपंच और वार्ड पंचों का मतदान के लिए डाले जा रहे हैं वोट, 27 जिलों में 3,716 सरपंच और 34,218 वार्ड पंच पदों के लिए वोटिंग, 1 करोड़ 6 लाख 81 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, इनमें 55.48 लाख पुरुष और 51.33 लाख महिला मतदाता शामिल हैं, बालोतरा जिले में सबसे ज्यादा 266 सरपंच पदों पर मतदान होगा, जबकि हनुमानगढ़ में 2,151 वार्ड पंच पदों के लिए वोट डाले जाएंगे.