Rajasthan Panchayat Election 2026 : पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी, करीब 85 लाख मतदाता करेंगे वोट का इस्तेमाल
Published : October 22, 2026 at 7:31 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 8:34 AM IST
राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 16 जिलों की 104 पंचायत समितियों के 1788 वार्डों में मतदान हो रहा है. 85 लाख से ज्यादा मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में वोट डालेंगे. शाम 6 बजे तक 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों के 2,392 वार्डों में मतदान होगा. पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, फलोदी, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. इस बार चुनावी मैदान में कुल 6,926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. पहले चरण में 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे.
LIVE FEED
झालावाड़ में वोटिंग
जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए मतदान जारी, आज प्रथम चरण में डग ,भवानीमंडी ,अकलेरा, मनोहरथाना पंचायत समिति के लिए डाले जा रहे हैं वोट
जयपुर जिले में पहले चरण के लिए 797 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी
पहले चरण में कुल 7.43 लाख मतदाता करेंगे मतदान, पांच दिन और चार रात गांवों में डेरा डालेंगे मतदानकर्मी, पहले चरण में कुल 477 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जयपुर जिला परिषद के 22 वार्डों में 60 प्रत्याशी मैदान में, आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में 417 प्रत्याशी मैदान में, जिला परिषद के वार्ड 1 से 10 और वार्ड 15 से 26 में हो रहा मतदान, पहले चरण में चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर पंचायत समितियां शामिल, शाम 6 बजे तक होगा मतदान
जयपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण का मतदान आज
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान, जिला परिषद के 22 और पंचायत समिति के 146 वार्डों में मतदान, पहले चरण में 8 पंचायत समितियों में डाले जाएंगे वोट, चौमूं, दूदू, गोविंदगढ़, झोटवाड़ा, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल, मौजमाबाद और सांभर में मतदान, पहले चरण में 7 लाख 43 हजार 640 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, 3 लाख 84 हजार 195 पुरुष और 3 लाख 59 हजार 445 महिला मतदाता, जयपुर जिले में मतदान के लिए बनाए गए 797 मतदान केंद्र, ईवीएम से होगा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव
पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज
16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों में वोटिंग, बीजेपी-कांग्रेस में मुख्य मुकाबला, कई क्षेत्रों में बीटीपी, आरएलपी और निर्दलीय भी मैदान में, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान, 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए 6926 उम्मीदवार मैदान में, एक मतदाता दो पदों के लिए डालेगा वोट, मतदान केंद्र पर रहेंगी दो ईवीएम, प्रदेशभर में मतदान के लिए बनाए गए 9886 पोलिंग स्टेशन
राजस्थान में आज लोकतंत्र का महापर्व !
16 जिला परिषद और 104 पंचायत समितियों में आज हो रहा है मतदान, राजस्थान में पहले चरण में कुल 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता, 6,926 उम्मीदवारों में से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनेंगे, प्रदेश में मतदान के लिए 9,886 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक मतदाता जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य-दोनों पदों के लिए वोट डालेगा.
पंचायत चुनाव का प्रथम फेज के लिए वोटिंग जारी
पंचायत चुनाव का प्रथम फेज के लिए मतदान, अजमेर जिले में जिला परिषद के 33 में से 15 वार्डो और 6 पंचायत समिति के 82 सीटों पर मतदान ,जिला की 15 वार्डो में कांग्रेस , भाजपा, आरएलपी, बीएसपी और निर्दलीय कुल 92 प्रत्याशी मैदान में, 6 पंचायत समिति के 82 वार्डो के लिए 259 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, ग्रामीण मतदाता डालेंगे दो वोट, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जिला परिषद के 15 वार्डो के लिए चुनाव आज, पीसांगन, श्रीनगर, सरवाड़, केकड़ी और सांवर के वार्डो में वोटिंग जारी, 2, 3,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,24 और 25 वार्ड में डाले जा रहे हैं वोट
राजसमंद पंचायतीराज चुनाव-2026
राजसमंद में प्रथम चरण का मतदान जारी, प्रथम चरण में 5 पंचायत समितियों के 421 मतदान केंद्रों पर मतदान, खमनोर, देलवाड़ा, आमेट, चारभुजा और कुम्भलगढ़ पंचायत समितियों में मतदान,जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान, 133 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए कुल 421 मतदान केंद्र हैं निर्धारित, खमनोर में 30 पंचायत,,108 मतदान बूथ पर मतदान, देलवाड़ा में 21 पंचायत,,63 मतदान बूथ पर मतदान, आमेट में 31 पंचायत,108 मतदान बूथ पर मतदान, चारभुजा में 25 पंचायत,,73 मतदान बूथ पर मतदान, कुंभलगढ़ में 26 पंचायत,,69 मतदान बूथ पर मतदान
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026
16 जिलों में शाम 6 बजे तक वोटिंग, करीब 85 लाख मतदाता करेंगे वोट का इस्तेमाल, पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, फलोदी, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल