Rajasthan Panchayat Election 2026 : पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी, करीब 85 लाख मतदाता करेंगे वोट का इस्तेमाल

पंचायत चुनाव का प्रथम फेज के लिए वोटिंग जारी

पंचायत चुनाव का प्रथम फेज के लिए मतदान, अजमेर जिले में जिला परिषद के 33 में से 15 वार्डो और 6 पंचायत समिति के 82 सीटों पर मतदान ,जिला की 15 वार्डो में कांग्रेस , भाजपा, आरएलपी, बीएसपी और निर्दलीय कुल 92 प्रत्याशी मैदान में, 6 पंचायत समिति के 82 वार्डो के लिए 259 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, ग्रामीण मतदाता डालेंगे दो वोट, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जिला परिषद के 15 वार्डो के लिए चुनाव आज, पीसांगन, श्रीनगर, सरवाड़, केकड़ी और सांवर के वार्डो में वोटिंग जारी, 2, 3,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,24 और 25 वार्ड में डाले जा रहे हैं वोट