Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 : राजस्थान के 309 निकायों के 10,167 वार्डों के नतीजे आज, वोटों की गिनती शुरू

जयपुर नगर निगम के चुनाव की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी

आज खुलेगा जयपुर जिले के 19 नगर निकायों के प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा, जिले के 19 नगर निकायों के 690 वार्डों में हुए चुनावों की मतगणना आज, जयपुर नगर निगम के 723 और दो नगर परिषद सहित 18 नगर पालिकाओं के 1920 प्रत्याशियों की खुलेगी किस्मत, सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना, 15 कक्षों में 150 टेबलों पर होगी जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना, पहले पोस्टल बैलट और उसके बाद ईवीएम के मतों की होगी गणना, दो नगर परिषद सहित 18 नगर पालिकाओं की उनके मुख्यालयों पर होगी मतगणना, 18 मतगणना कक्षों में कुल 120 टेबल पर होगी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के मतों की गणना, परिणाम के बाद विजयी जुलूस निकालने पर रहेगी रोक