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Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 : राजस्थान के 309 निकायों के 10,167 वार्डों के नतीजे आज, वोटों की गिनती शुरू

राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट 2026
राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट 2026 (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 6:55 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 8:48 AM IST

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राजस्थान के 309 शहरी निकायों के 10,167 वार्डों में हुए नगर निकाय चुनाव के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे. सुबह 8 बजे से एक साथ मतगणना शुरू गई है, जिसमें 38,889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है. पहले चरण में 9 सितंबर को 162 निकायों के 5425 वार्डों में मतदान हुआ था. वहीं, दूसरे चरण में 11 सितंबर को 147 निकायों के 4820 वार्डों में वोट डाले गए थे. जयपुर नगर निगम के चुनाव की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में हो रही है.

LIVE FEED

8:41 AM, 14 Sep 2026 (IST)

करौली नगर परिषद चुनाव परिणाम

करौली नगर निकाय चुनाव 2026, करौली नगर परिषद के 55 वार्डों की मतगणना, वार्ड एक से निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता सोनी जीतीं, वार्ड 2 से अरमान (कांग्रेस) , वार्ड 3 से सुनील सैनी (कांग्रेस)ने मारी बाजी, वार्ड 4 से मिथिलेश सैनी (कांग्रेस), वार्ड नंबर 5 से मुकेश (कांग्रेस), वार्ड नंबर 6 से धर्म मीणा (बीजेपी) , वार्ड नंबर 7 पुष्पेंद्र (बीजेपी) , वार्ड नंबर 8 वैशाली (निर्दलीय) , वार्ड नंबर 9 निरोती लाल (निर्दलीय) , वार्ड नंबर 10 प्रेम सिंह माली (कांग्रेस) , वार्ड नंबर 11 से गंगाराम (कांग्रेस) ने लहराया परचम

8:39 AM, 14 Sep 2026 (IST)

उनियारा से बड़ी खबर

पहले राउंड में कांग्रेस को बढ़त, वार्ड एक में कांग्रेस के कोशल किशोर मंगल, दो में कांग्रेस के विष्णु सैनी, वार्ड तीन से इकबाल अहमद कांग्रेस, वार्ड 4 से नरेश गुर्जर को मिली जीत, नरेश गुर्जर पूर्व पालिकाध्यक्ष मोनिका गुर्जर के पति हैं

8:38 AM, 14 Sep 2026 (IST)

सिरोही नगर परिषद का परिणाम जारी

सिरोही नगर परिषद का परिणाम जारी , वार्ड संख्या 1 से पूनम जीतीं, वार्ड संख्या 2 से कांग्रेस सत्येन मीणा मीना जीते ,वार्ड संख्या 3 से कांग्रेस चम्पालाल जीते , वार्ड संख्या 4 से निर्दलीय दलपत राज पटेल जीते, वार्ड संख्या 5 से कांग्रेस से हरिओम दत्ता जीते

8:37 AM, 14 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव मतगणना जारी

जोधपुर नगर निकाय चुनाव मतगणना जारी, वार्ड संख्या 11 से भाजपा की सीमा कंवर जीतीं, जोधपुर तिंवरी नगर पालिका के वार्ड संख्या एक से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी, जोधपुर नगर निगम मतगणना वार्ड एक से निर्दलीय स्वरूप सिंह विजय

8:34 AM, 14 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव 2026

भीलवाड़ा निगम निगम सहित 10 नगर पालिकाओं में मतगणना हुई शुरू , जिला मुख्यालय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है मतगणना , बिगोद नगर पालिका में कांग्रेस के पक्ष में आया पहला रुझान , मन्नू गुर्जर ने मारी बाजी

8:24 AM, 14 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू

जयपुर नगर निगम की मतगणना शुरू, जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हो रही, 150 वार्डों के लिए 15 मतगणना कक्षों में 150 टेबल पर हो रही मतगणना, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू सहित 10 क्षेत्रों के वार्डों की अलग-अलग कक्षों में हो रही मतगणना

मतगणना स्थल पर सुरक्षा चाक-चौबंद (वीडियो ईटीवी भारत)

8:13 AM, 14 Sep 2026 (IST)

नगरपालिका चुनाव 2026

राजगढ़ नगरपालिका के कुल 40 वार्डो को लेकर मतगणना हुई शुरू, मतगणना शुरू से होने से पूर्व सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रवीण दहिया ने शपथ दिलाई, रिटर्निंग अधिकारी सीमा मीना व सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रवीण दहिया मौजूद, सुरक्षा की दृष्टि से डीएसपी देशराज कुलदीप, राजगढ़ थानाधिकारी नेकीराम चौधरी व टहला थानाधिकारी मुकेश कुमार जाप्ते के साथ मौजूद, मतगणना एजेंटों को मतगणना स्थल से किया दूर, पुलिस बल की मौजूदगी में शुरू हुई मतगणना

8:11 AM, 14 Sep 2026 (IST)

मतगणना शुरू

भरतपुर नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू, भरतपुर नगर निगम समेत जिले के 7 नगर निकायों के लिए मतगणना , राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही मतगणना , नगर निगम भरतपुर के 65 वार्डों की मतगणना के लिए 28 टेबल लगाई गईं, भरतपुर नगर निगम की मतगणना के लिए 3 कक्षों में वोटों की गिनती, नदबई, वैर और भुसावर में मतगणना के लिए 5-5 टेबल निर्धारित, बयाना और रूपवास में 6-6 टेबल पर मतों की गिनती और उच्चैन नगरपालिका की मतगणना के लिए 5 टेबल निर्धारित

8:06 AM, 14 Sep 2026 (IST)

जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने मतगणना स्थल का जायजा लिया

मतगणना के लिए 15 विशेष कक्ष बनाए गए, कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी को प्रमाण पत्र लेने के लिए स्वयं मतगणना स्थल पर उपस्थित होना होगा

8:01 AM, 14 Sep 2026 (IST)

सीकर नगर परिषद के 64 वार्डों के चुनाव नतीजे आज घोषित होंगे

कल्याण गर्ल्स कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू, चुनाव मैदान में उतरे 262 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला , कल्याण गर्ल्स कॉलेज के उत्तरी विंग में 12 टेबलों पर 25 राउंड में मतगणना ,नगर परिषद के कुल 65 वार्डों में से वार्ड नंबर 65 पर कांग्रेस की माया देवी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं, इसलिए केवल 64 वार्डों के लिए मतों की गिनती की जा रही है, सीकर में इस बार कुल 72.15 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था

7:30 AM, 14 Sep 2026 (IST)

झुंझुनूं के 60 वार्डों की आज होगी मतगणना

झुंझुनूं नगर परिषद के 60 वार्डों की आज होगी मतगणना, सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, 8 टेबलों पर 14 राउंड में होगी मतगणना, पहले राउंड में वार्ड 1 से 4 के आएंगे नतीजे, हर राउंड के साथ साफ होगी बोर्ड की तस्वीर, 12वें और 13वें राउंड में वार्ड 51 से 59 के आएंगे नतीजे, 14वें और अंतिम राउंड में वार्ड 60 का होगा फैसला, सेठ मोतीलाल कॉलेज के शिक्षा संकुल केंद्र में होगी काउंटिंग

7:28 AM, 14 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव रिजल्ट

अनूपगढ़ में 34 वार्डों के भावी पार्षदों का आज होगा फैसला, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, 128 प्रत्याशियों के भाग्य का आज होगा फैसला, वार्ड 28 से सुमन चुघ पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं,

कुल 35 में से 34 वार्डों में हुआ था चुनाव, अनूपगढ़ में 80.52 प्रतिशत मतदान हुआ था, भाजपा के 26 और कांग्रेस के 27 प्रत्याशी मैदान में थे, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में होगी मतगणना

7:24 AM, 14 Sep 2026 (IST)

जयपुर नगर निगम के चुनाव की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी

आज खुलेगा जयपुर जिले के 19 नगर निकायों के प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा, जिले के 19 नगर निकायों के 690 वार्डों में हुए चुनावों की मतगणना आज, जयपुर नगर निगम के 723 और दो नगर परिषद सहित 18 नगर पालिकाओं के 1920 प्रत्याशियों की खुलेगी किस्मत, सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना, 15 कक्षों में 150 टेबलों पर होगी जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना, पहले पोस्टल बैलट और उसके बाद ईवीएम के मतों की होगी गणना, दो नगर परिषद सहित 18 नगर पालिकाओं की उनके मुख्यालयों पर होगी मतगणना, 18 मतगणना कक्षों में कुल 120 टेबल पर होगी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के मतों की गणना, परिणाम के बाद विजयी जुलूस निकालने पर रहेगी रोक

7:23 AM, 14 Sep 2026 (IST)

कौन होगा इम्तिहान में पास?

चूरू में आज खुलेगा मतों का पिटारा, 11 निकायों में 1545 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, चूरू के केंद्रीय विद्यालय में होगी मतगणना, दोपहर 12 बजे तक तस्वीर हो जाएगी साफ, सुजानगढ़ में सर्वाधिक 10 सरदारशहर में 9 राउंड में होगी मतगणना

7:16 AM, 14 Sep 2026 (IST)

नगर निगम के चुनाव की मतगणना

कोटा संभाग के 28 नगरीय निकायों के 936 वार्डों के लिए मतगणना आज , सुबह 8:00 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी वोटों की गिनती, संभाग में कुल 10,84,248 वोटों की होगी गिनती, चुनाव मैदान में उतरे कुल 3,097 प्रत्याशियों की किस्मत का आज होगा फैसला

7:09 AM, 14 Sep 2026 (IST)

नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आज घोषित होंगे

बाड़मेर व बालोतरा जिले के सात निकायों के परिणाम आज सामने आएंगे,बाड़मेर नगर परिषद व चौहटन पालिका की मतगणना पीजी कॉलेज बाड़मेर में होगी,बालोतरा परिषद व जसोल पालिका की गणना एमबीआर कॉलेज बालोतरा में होगी, बालोतरा के 55 वार्डों के लिए 8 राउंड और जसोल के 20 वार्डों के लिए 5 राउंड रखे गए हैं.

7:06 AM, 14 Sep 2026 (IST)

सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती

आज आएंगे नतीजे, 309 निकायों के आज आएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती, सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती, 10 हजार 167 पार्षदों का फैसला, 38,889 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, जयपुर में भवानी निकेतन कॉलेज में होगी मतगणना

7:04 AM, 14 Sep 2026 (IST)

309 नगरीय निकायों का पूरा गणित

राजस्थान में कुल 309 नगरीय निकायों के लिए चुनाव हुए हैं. 10 नगर निगम (जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा), 47 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं. प्रदेश के कुल 10245 वार्डों के लिए 9 और 11 सितंबर को वोट डाले गए थे. पहले चरण में 9 सितंबर को 162 निकायों के 5425 वार्डों में मतदान हुआ था. वहीं, दूसरे चरण में 11 सितंबर को 147 निकायों के 4820 वार्डों में वोट डाले गए थे.

7:00 AM, 14 Sep 2026 (IST)

आज आएंगे नतीजे

जोधपुर संभाग के 41 शहरी निकायों के 1330 वार्डों में हुए पार्षद चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों की मतगणना पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर में होगी

Last Updated : September 14, 2026 at 8:48 AM IST

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