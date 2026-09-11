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NAGAR NIKAY CHUNAV 2026 : निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शुरू , 147 निकायों के 4,774 वार्डों में वोटिंग

निकाय चुनाव 2026
निकाय चुनाव 2026 (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 6:51 AM IST

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Updated : September 11, 2026 at 7:07 AM IST

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निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का सियासी महासंग्राम आज शुरू हो चुका है. पहले चरण में दर्ज किए गए रिकॉर्ड 76.41% मतदान के बाद, आज 147 निकायों के 4,774 वार्डों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं. इस चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर जैसे 6 प्रमुख नगर निगमों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण जिलों के मतदाता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेंगे. कुल 9,758 पोलिंग बूथों पर 87.60 लाख से अधिक मतदाता मैदान में उतरे 18,266 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में लॉक करेंगे.

LIVE FEED

7:06 AM, 11 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव का दूसरा चरण आज

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सुबह 9:30 बजे करेंगे मतदान, केशवनगर सामुदायिक भवन-हॉल लेफ्ट स्थित मतदान भवन पर करेंगे मतदान, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सुबह 8:30 बजे करेंगे मतदान, पोद्दार मूक-बधिर स्कूल, त्रिमूर्ति सर्किल में करेंगे मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह दोपहर 12 बजे करेंगे मतदान, खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली नगर में करेंगे मतदान

7:05 AM, 11 Sep 2026 (IST)

BJP के दिग्गज डालेंगे वोट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुमेरपुर के वार्ड 35 में मतदान करेंगेस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे गेटोर-जगतपुरा स्थित नवोदय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज पहुंचकर जयपुर नगर निगम चुनाव में वोट डालेंगे, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वार्ड 141 में सुबह 8:30 बजे मतदान करेंगी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वार्ड 34 और अरुण चतुर्वेदी वार्ड 90 में मतदान करेंगे, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सुबह 7:30 बजे वोट डालेंगी.

6:59 AM, 11 Sep 2026 (IST)

राजस्थान निकाय चुनाव

दूसरे चरण की वोटिंग आज, 147 निकायों में डाले जा रहे हैं वोट, आज दूसरे चरण में 147 निकायों के 4,774 वार्डों में कुल 87,60,884 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे,दूसरे चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली नगर निगम में वोटिंग

6:54 AM, 11 Sep 2026 (IST)

6 नगर निगमों समेत 147 निकायों में मतदान आज

दूसरे चरण का मतदान, राज्यपाल करेंगे मतदान, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सुबह 9.30 बजे केशवनगर सामुदायिक भवन, हॉल लेफ्ट स्थित मतदान भवन पर मतदान करेंगे

6:46 AM, 11 Sep 2026 (IST)

निकाय चुनाव 2026

निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान आज, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर में मतदान, 147 निकायों के 4,774 वार्डों में वोटिंग,उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बूथ नंबर 10, वार्ड 141 में सुबह लगभग 8:30 बजे करेंगी मतदान

Last Updated : September 11, 2026 at 7:07 AM IST

TAGGED:

नगरीय निकाय चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव मतदान
NIKAY CHUNAV ELECTION 2026
NIKAY CHUNAV PHASE 2 VOTING
NAGAR NIKAY CHUNAV 2026

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