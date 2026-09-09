Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 : 162 नगरीय निकायों में मतदान शुरू, आयोग की 'पहले मतदान फिर जलपान' की अपील

सिरोही जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू

सिरोही निकाय चुनाव 2026. सिरोही जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू. आबूरोड, शिवगंज और मंडार में आज डाले जा रहे वोट. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान. तीनों निकायों में कुल 95 वार्डों के लिए मतदान. आबूरोड में 40, शिवगंज में 35 और मंडार में 20 वार्ड. आबूरोड में 42 मतदान केंद्रों पर 147 प्रत्याशी मैदान में. शिवगंज में 35 मतदान केंद्रों पर 110 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला. मंडार में 20 मतदान केंद्रों पर 86 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत.