Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 : 162 नगरीय निकायों में मतदान शुरू, आयोग की 'पहले मतदान फिर जलपान' की अपील
Published : September 9, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 7:58 AM IST
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है. प्रदेश में पहली बार 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं. पहले चरण में 4 नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं यानी कुल 162 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है. मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. पहले चरण में शामिल चार नगर निगम अलवर, भरतपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा हैं.
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झुंझुनू में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू
झुंझुनू में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू. झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने किया मतदान. वार्ड 47 मे जागीड़ मंगल भवन मतदान केंद्र पर किया मतदान. उन्होंने कहा-लोकतंत्र के इस पर्व पर निभाए अपनी जिम्मेदारी.
भरतपुर व राजसमंद में भी मतदान शुरू
भरतपुर में पहले चरण में आज तीन निकायों के 251 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू. नगर निगम भरतपुर : 65 वार्ड, 201 मतदान केंद्र, 2,11,359 मतदाता. नगर पालिका रूपवास: 25 वार्ड, 25 मतदान केंद्र, 11,893 मतदाता. नगर पालिका भुसावर: 25 वार्ड, 25 मतदान केन्द्र, 14,800 मतदाता. वहीं, राजसमंद जिले में नाथद्वारा में 40 और आमेट नगरपालिका में 25 वार्ड में मतदान शुरू.
सिरोही जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू
सिरोही निकाय चुनाव 2026. सिरोही जिले में निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू. आबूरोड, शिवगंज और मंडार में आज डाले जा रहे वोट. सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान. तीनों निकायों में कुल 95 वार्डों के लिए मतदान. आबूरोड में 40, शिवगंज में 35 और मंडार में 20 वार्ड. आबूरोड में 42 मतदान केंद्रों पर 147 प्रत्याशी मैदान में. शिवगंज में 35 मतदान केंद्रों पर 110 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला. मंडार में 20 मतदान केंद्रों पर 86 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत.
पहले मतदान, फिर जलपान
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से जाति और धर्म की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अच्छे और जिम्मेदार प्रतिनिधि चुने जाने से स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान संभव होगा और शहरों का नागरिक वातावरण बेहतर होगा. आयोग ने मतदाताओं से संदेश दिया कि पहले मतदान, फिर जलपान यानी मतदाता सुबह सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और उसके बाद ही नाश्ता या अन्य काम करें.