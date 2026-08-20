Rajasthan Assembly Session: मानसून सत्र का आगाज, विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाए 10 ऐतिहासिक विधेयक

विधानसभा का सत्र आज से, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लौटाए 10 विधेयक पुनर्विचार के लिए, 9 विधेयक पिछली कांग्रेस की गहलोत सरकार के, वसुंधरा सरकार के पहले कार्यकाल का भी है एक विधेयक. व्यास वि‌द्या पीठ विश्ववि‌द्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022, सौरभ विश्ववि‌द्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 , कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन)विधेयक, 2020 , राजस्थान लिचिग से संरक्षण विधेयक, 2019 , राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 ,आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 , राजस्थान वि‌द्युत (शुल्क) विधेयक 2023 , नाथ‌द्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक सबंधी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019