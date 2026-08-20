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Rajasthan Assembly Session: मानसून सत्र का आगाज, विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

राजस्थान विधानसभा
कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 10:04 AM IST

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Updated : August 20, 2026 at 11:39 AM IST

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आज से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. 16वीं विधानसभा का छठा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. आज प्रश्नकाल नहीं होगा. विधेयकों को सदन के पटल पर इंटरड्यूस किया जाएगा. शोकभिव्यक्ति होगी, प्रमुख नेताओं के निधन पर शोक जताया जाएगा. आगामी कार्य योजना के लिए आज BAC की बैठक होगी. सदन में कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बारिश और बाढ़ की स्थिति, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, महंगाई और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है.

LIVE FEED

11:30 AM, 20 Aug 2026 (IST)

विधानसभा परिसर में प्रदर्शन

भील प्रदेश और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन, भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

भारत आदिवासी पार्टी का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

11:26 AM, 20 Aug 2026 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित, विधानसभा में आज रखे गए 2 विधेयक

11:24 AM, 20 Aug 2026 (IST)

विधान सभा की कार्यवाही

डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने रखा बिल , गीतांजलि ग्लोबल विश्विद्यालयविधेयक 2026 को टेबल किया राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल को किया पुनर्स्थापित , दीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने किया पुनर्स्थापित

11:22 AM, 20 Aug 2026 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही शुरू

वंदे मातरम के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही, विपक्ष के सदस्य नहीं है सदन में मौजूद, स्पीकर वासुदेव देवनानी विपक्ष से किया आग्रह, सदन में आने के लिए किया आग्रह , स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा -सदन में आए चर्चा का सभी को मौक़ा दिया जाएगा

10:53 AM, 20 Aug 2026 (IST)

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे विधानसभा

राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे विधानसभा, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक योगेश्वर गर्ग, मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित विधायकों ने किया स्वागत

10:47 AM, 20 Aug 2026 (IST)

धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक

मानसून सत्र से पहले सड़क पर घमासान, विधानसभा के पश्चिमी द्वार के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, पश्चिमी द्वार से अंदर जाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद किए, सुरक्षा कर्मियों से भी हुई नोंक झोंक

धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

10:44 AM, 20 Aug 2026 (IST)

मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कांग्रेस पर पलटवार

सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, सभी वर्गों के लिए सरकार काम कर रही है कांग्रेस के आरोपों पर बोले बेढ़म, निकाय चुनावों की आचार संहिता लग गई है, सदन चर्चा के लिए बुलाया, विपक्ष सार्थक चर्चा करे यूसीसी को लेकर बोले बेढ़म, कहा -समान नागरिक संहिता एक आवश्यकता है , प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को समान कानून के तहत संरक्षण हो, सुविधाएं मिलें, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बेढ़म ने कहा- कांग्रेस के पास जनता को भ्रमित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा.

10:27 AM, 20 Aug 2026 (IST)

​विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक

अमर जवान ज्योति होते हुए विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, कांग्रेस विधायकों के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी थे पैदल मार्च में

10:25 AM, 20 Aug 2026 (IST)

टीकाराम जूली का सरकार पर हमला

राजस्थान में कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर मार्च निकाला, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, "हमारी मांग है कि यह काला कानून वापस हो और स्कूलों की स्थिति सुधरे, बच्चों की आवाज दबाई नहीं जाए, सरकार को अपना बजट बढ़ाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा की कोई बात नहीं की है, शिक्षा से इन्हें कोई लेना-देना नहीं है...

कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

10:22 AM, 20 Aug 2026 (IST)

कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

टीकाराम जूली के नेतृत्व में पोद्दार मूक बधिर स्कूल से विधानसभा तक निकाला जा रहा मार्च, पोद्दार मूक बधिर स्कूल की दुर्दशा देखने पहुंचे थे जूली , राज्य सरकार के नए आदेश के कारण गेट पर रोके जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने किया आदेश का विरोध, पूरा विधायक दल पहुंचा जूली के समर्थन में ,अब इस आदेश और शिक्षा व्यवस्थाओं की दुर्दशा पर कर रहे विधानसभा मार्च , आज विधानसभा में शिक्षा के मुद्दे पर होगा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

10:08 AM, 20 Aug 2026 (IST)

राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटाए 10 ऐतिहासिक विधेयक

विधानसभा का सत्र आज से, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने लौटाए 10 विधेयक पुनर्विचार के लिए, 9 विधेयक पिछली कांग्रेस की गहलोत सरकार के, वसुंधरा सरकार के पहले कार्यकाल का भी है एक विधेयक. व्यास वि‌द्या पीठ विश्ववि‌द्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022, सौरभ विश्ववि‌द्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 , कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन)विधेयक, 2020 , राजस्थान लिचिग से संरक्षण विधेयक, 2019 , राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 ,आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 , राजस्थान वि‌द्युत (शुल्क) विधेयक 2023 , नाथ‌द्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2023, राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक सबंधी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

9:59 AM, 20 Aug 2026 (IST)

कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च

स्कूलों में मीडिया और आमजन की एंट्री पर रोक के खिलाफ कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च ,नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पोद्दार स्कूल से पैदल मार्च करते हुए रवाना हुए, अंबेडकर सर्किल, रामबाग सर्किल होते हुए जाएंगे विधानसभा, कांग्रेस विधायकों के पैदल मार्च के चलते पुलिस ने यातायात रोका

Last Updated : August 20, 2026 at 11:39 AM IST

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