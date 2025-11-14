बारां जिले के अंता विधानसभा उप चुनाव के फैसले की घड़ियां आज खत्म, रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद आज घोषित होने वाले परिणाम पर सबकी निगाहें, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां में मतगणना शुरू, कुल 271 ईवीएम से 20 राउंड में होगी मतगणना, 14 टेबलों पर 15 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला, मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 11 नवंबर को संपन्न मतदान में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 80.25 प्रतिशत बंपर वोटिंग दर्ज, मतगणना के दौरान सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात, आला अफसरों के साथ दो एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी, 10 सीआई, 15 थानेदार, 3 आरएसी कंपनियां और 300 पुलिस कर्मी तैनात
Anta Byelection Result Live Update : अंता में मतगणना शुरू, 15 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम आज सामने आएगा. सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी. इस सीट के परिणाम पर दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के साथ ही प्रदेश की जनता की निगाहें टिकी हुई हैं. इस सीट पर चुनावी मैदान में 15 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबला त्रिकोणीय रहा है. कांग्रेस की तरफ से जहां प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं, वहीं भाजपा ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है. इस चुनाव में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते हुए मैदान में खड़े नरेश मीणा ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत 11 नवंबर को बंपर वोटिंग हुई थी. शाम 6 बजे तक 80.25 फीसदी वोट पड़े थे.
LIVE FEED
अंता उपचुनाव मतगणना
ईवीएम में बंद 15 प्रत्याशियों का भाग्य
20 राउंड में होगी मतगणना, सीसीटीवी से निगरानी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के बीच मुकाबला
अंता का रण
अंता उपचुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे से होगी, पहले डाक पतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी, मतगणना स्थल के लिए प्रवेश शुरू हो गया है, पुलिस द्वारा मुख्य द्वार पर चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है
अंता उपचुनाव का परिणाम आज
मतगणना के एजेंट की एंट्री शुरू, बिना पास के नहीं जाने दे रहे किसी को, 15 प्रत्याशियों के साथ जा रहे बूथ एजेंट, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किए प्रतिबंधित
20 राउंड में होगी मतगणना
15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज, मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी, अंता उपचुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय,
कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच मुकाबला, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया
अंता उपचुनाव के नतीजे आज
थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती, पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती, मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 14 टेबलों पर 20 राउंड में ईवीएम मशीनों के वोट गिने जाएंगे , साल 2008 में परिसीमन के बाद अंत सीट अलग बनी थी