Anta Byelection Result Live Update : अंता में मतगणना शुरू, 15 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर

अंता उपचुनाव मतगणना

बारां जिले के अंता विधानसभा उप चुनाव के फैसले की घड़ियां आज खत्म, रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद आज घोषित होने वाले परिणाम पर सबकी निगाहें, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह 8 बजे से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां में मतगणना शुरू, कुल 271 ईवीएम से 20 राउंड में होगी मतगणना, 14 टेबलों पर 15 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला, मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, 11 नवंबर को संपन्न मतदान में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 80.25 प्रतिशत बंपर वोटिंग दर्ज, मतगणना के दौरान सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात, आला अफसरों के साथ दो एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी, 10 सीआई, 15 थानेदार, 3 आरएसी कंपनियां और 300 पुलिस कर्मी तैनात