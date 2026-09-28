बारिश से बर्बादी; कुशीनगर में SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुरादाबाद में 50 मकान गिरे

मुरादाबाद में बारिश से भारी नुकसान

मुरादाबाद के डीएम अनुनय झा ने बताया कि ज़िले में भारी वर्षा के कारण कई इलाकों में जलभराव, बिजली व्यवस्था प्रभावित होने और मकानों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई हैं. प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है. बताया कि स्थिति का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ शहर के निचले इलाकों का निरीक्षण किया. बुद्धि विहार कॉलोनी, नगर निगम के पंपिंग स्टेशन तथा गागन नदी में गिरने वाले नालों का निरीक्षण कर जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की गई. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार जनपद में करीब 50 मकान पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. सभी प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से निर्धारित राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा फसल और पशु हानि का भी सर्वे कराया जा रहा है तथा पात्र किसानों और पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा.