बारिश से बर्बादी; कुशीनगर में SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुरादाबाद में 50 मकान गिरे
यूपी में पिछले दो दिनों तक हुई धुंआधार बरसात ने काफी तबाही मचाई है. फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. जबकि शहरी इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुस गया. इससे सफाई के साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. स्थानीय प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है.
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मुरादाबाद में बारिश से भारी नुकसान
मुरादाबाद के डीएम अनुनय झा ने बताया कि ज़िले में भारी वर्षा के कारण कई इलाकों में जलभराव, बिजली व्यवस्था प्रभावित होने और मकानों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आई हैं. प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा हुआ है. बताया कि स्थिति का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ शहर के निचले इलाकों का निरीक्षण किया. बुद्धि विहार कॉलोनी, नगर निगम के पंपिंग स्टेशन तथा गागन नदी में गिरने वाले नालों का निरीक्षण कर जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की गई. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार जनपद में करीब 50 मकान पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. सभी प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से निर्धारित राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा फसल और पशु हानि का भी सर्वे कराया जा रहा है तथा पात्र किसानों और पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा.
कुशीनगर में राहत और बचाव अभियान
कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं. शिवपुर क्षेत्र में दिन-रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 लोगों और 80 मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. दल की दो टीमें शिवपुर गांव क्षेत्र के हरिपुरा मरच्छावा, नारायणपुर, बसई ग्राम सभाओं और सलिकपुर चौकी क्षेत्र में तैनात हैं. टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चलाया. उपनिरीक्षक अंकित विश्वकर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने 18 पुरुषों, 20 महिलाओं, 34 बच्चों और 24 मवेशियों को सुरक्षित निकाला. वहीं, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश यादव के नेतृत्व वाली दूसरी टीम ने 32 पुरुषों, 48 महिलाओं, 48 बच्चों और 56 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया.