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Rain in Delhi-NCR: बारिश बनी मुसीबत! कहीं गिरा पेड़ तो कहीं गिरी इमारत, जलभराव से लोगों का हाल बेहाल

बारिश बनी आफत
बारिश बनी आफत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 11:28 AM IST

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Updated : July 9, 2026 at 12:07 PM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून पूरी तरह मेहरबान है. गुरुवार की सुबह राजधानी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसके चलते आज पूरे दिन भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. बीते दिन लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार शाम रोहिणी सेक्टर-16 में निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में करीब 14 घंटे तक चले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहत अभियान गुरुवार सुबह पूरा कर लिया गया है. इस हादसे में कुल चार लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिनमें तीन की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. लगातार हो रही बारिश, फिसलन व अंधेरे के कारण राहत एवं बचाव अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

LIVE FEED

12:05 PM, 9 Jul 2026 (IST)

दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर जलभराव से ट्रैफिक बेहाल, NH-24 पर लंबा जाम; वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह

लगातार हो रही बारिश का असर अब दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है. गाजीपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (NH-24) पर भारी जलभराव होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है. सड़क पर पानी भर जाने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

12:04 PM, 9 Jul 2026 (IST)

गाजियाबाद में जगह जगह बारिश के कारण जलभराव हुआ

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: शहर में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ. वीडियो वसुंधरा से है. एक कॉन्स्टेबल ने कहा, "यह(स्कूल बस) लगभग 8:30 बजे से बंद पड़ी है. पानी यहां रात से भरा हुआ है... बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. परेशानी सभी को हो रही है... सभी लोगों के सहयोग से यातायात का संचालन ठीक तरह से हो रहा है..."

12:03 PM, 9 Jul 2026 (IST)

कालकाजी इलाके के कश्मीरी लाल ढींगरा मार्ग पर पेड़ गिर जाने की वजह से रूट डायवर्ट

दिल्ली के कालकाजी इलाके के कश्मीरी लाल ढींगरा मार्ग पर पेड़ गिर जाने की वजह से रूट डायवर्ट किया गया है. दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब दिल्ली में पेड़ गिरने की कई मामले सामने आ रहे हैं. फिलहाल इस हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है.

कालकाजी इलाके के कश्मीरी लाल ढींगरा मार्ग पर पेड़ गिर जाने की वजह से रूट डायवर्ट
कालकाजी इलाके के कश्मीरी लाल ढींगरा मार्ग पर पेड़ गिर जाने की वजह से रूट डायवर्ट (ETV Bharat)

11:18 AM, 9 Jul 2026 (IST)

ईस्ट ऑफ़ कैलाश इलाके के इस्कॉन मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर गिरा विशाल पेड़

राजधानी दिल्ली में बीते तीन दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है जहां बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं अब दिल्ली के सड़कों पर पेड़ गिरने की समस्या भी सामने आ रही है किसी करी में आज ईस्ट आफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के पास मेन रोड पर एक विशाल पेड़ गिर गया है जिसके वजह से सुबह से ही यातायात बाधित है.

बारिश भारी के चलते गिरा पेड़
बारिश भारी के चलते गिरा पेड़ (ETV Bharat)

11:18 AM, 9 Jul 2026 (IST)

भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ

नोएडा (यूपी): भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ. वीडियो सेक्टर 16A फिल्म सिटी से है.

10:51 AM, 9 Jul 2026 (IST)

दिल्ली NH-24 पर गाज़ीपुर के पास जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित, गाज़ियाबाद से आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन जारी

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (NH-24) पर गाज़ीपुर के पास भारी जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है. सड़क पर पानी भर जाने के कारण ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं. डीसीपी ट्रैफिक के. रमेश ने बताया कि लगातार बारिश के कारण NH-24 पर गाज़ीपुर के पास जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसके चलते ट्रैफिक का सामान्य संचालन बाधित हुआ है. उन्होंने कहा कि हालात को सामान्य करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीमें संयुक्त रूप से मौके पर मौजूद हैं और सड़क से पानी निकालने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों का प्रयास है कि जल्द से जल्द जलभराव खत्म कर यातायात को सामान्य किया जाए.

जगह जगह भरा पानी
जगह जगह भरा पानी (ETV Bharat)
Last Updated : July 9, 2026 at 12:07 PM IST

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