Rain in Delhi-NCR: बारिश बनी मुसीबत! कहीं गिरा पेड़ तो कहीं गिरी इमारत, जलभराव से लोगों का हाल बेहाल

दिल्ली NH-24 पर गाज़ीपुर के पास जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित, गाज़ियाबाद से आने वाले वाहनों के लिए डायवर्जन जारी

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है. राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (NH-24) पर गाज़ीपुर के पास भारी जलभराव होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है. सड़क पर पानी भर जाने के कारण ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं. डीसीपी ट्रैफिक के. रमेश ने बताया कि लगातार बारिश के कारण NH-24 पर गाज़ीपुर के पास जलभराव की स्थिति बनी हुई है. इसके चलते ट्रैफिक का सामान्य संचालन बाधित हुआ है. उन्होंने कहा कि हालात को सामान्य करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीमें संयुक्त रूप से मौके पर मौजूद हैं और सड़क से पानी निकालने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों का प्रयास है कि जल्द से जल्द जलभराव खत्म कर यातायात को सामान्य किया जाए.