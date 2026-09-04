उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर, नदी-नाले उफान पर, कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार

सीतापुर : सरायन नदी उफान पर, घरों से घुसा पानी

सीतापुर में शहर के मध्य से होकर बहने वाली सरायन नदी का जलस्तर उफान पर आ गया है, जिससे शहर के निचले इलाकों में बसी आबादी सहित नदी के तटवर्ती गांवों के बाशिंदों के सामने बाढ़ की समस्या खड़ी हो गई है. अब लोग बाढ़ से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं. कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों के वहां शरण ली है.

गुरुवार की सुबह कैची पुल के नीचे सरायन नदी का जलस्तर 132.30 मीटर दर्ज किया गया, जो की खतरे के निशान के ऊपर है. लोगों का कहना है कि सरायन नदी में करीब 17 साल बाद बाढ़ आई है, जिससे दुर्गापुरवा, मछलीमंडी, अंसारी टोला, फत्तन सराय, नई बस्ती और तरीनपुर आदि मोहल्लों में लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. उजागर लाल इंटर कॉलेज के 6 शौचालय और उसकी बाउंड्री वॉल नदी में समा गई है. कैची पुल के निकट सड़क को ऊंचा करने के लिए डाली गई मिट्टी में भरभरा कर ढह गई है.

उप जिलाधिकारी सदर जनार्दन कुमार का कहना है कि प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने नदियों के किनारे जाने और तेज बहाव वाले पानी में न जाने की अपील की है.

जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने बताया कि जिले की तीन तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं. शहर की सरायन नदी में भी बाढ़ का पानी बढ़ा है, जिससे नदी के पास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस रहा है. निरीक्षण कर सभी को समझाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. स्थिति बिगड़ने पर धर्मशाला और रैन बसेरों में भी रहने की व्यवस्था की जाएगी.