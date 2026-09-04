उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर, नदी-नाले उफान पर, कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 3:00 PM IST
लखनऊ: पहाड़ों का पानी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों और शहरों के बीच का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है. चित्रकूट समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच रामनगर बैराज से छोड़े गए करीब 47 हजार क्यूसेक पानी के बाद रामपुर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जिले के कई तटीय गांवों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडराने लगा है. वहीं, उन्नाव जिले की बीघापुर तहसील क्षेत्र में गंगा की सहायक लोन नदी का जलस्तर बढ़ने से पुरईं और पुराना खिंचवा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, जबकि सीतापुर जिले के गांजरी इलाके और मिर्जापुर जनपद समेत अन्य कई जिलों में लोग भयंकर बारिश और जलभराव से बेहद परेशान हैं. पढ़िए जिलेवार हालात...
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उन्नाव में बाढ़ से तबाही, लोन नदी के पानी में डूबे दो गांव
उन्नाव जिले में बाढ़ ने अब ग्रामीण इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी है. बीघापुर तहसील क्षेत्र में गंगा की सहायक लोन नदी का जलस्तर बढ़ने से पुरईं और पुराना खिंचवा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. दोनों गांवों में जगह-जगह कई फीट पानी भर गया है. हालात यह हैं कि गांव की गलियां और रास्ते पानी में डूब गए हैं. यहां के करीब 400 घरों में भरा 3 से 4 फीट पानी भर गया है, जिससे करीब 4 हजार लोग प्रभावित हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में पानी भर चुका है. घरेलू सामान, अनाज और भूसा खराब हो गया है. उन्हें अपने खाने के साथ साथ अपने मवेशियों को बचाए रखने की भी चुनौती खड़ी हो गई है. बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.
सीतापुर : सरायन नदी उफान पर, घरों से घुसा पानी
सीतापुर में शहर के मध्य से होकर बहने वाली सरायन नदी का जलस्तर उफान पर आ गया है, जिससे शहर के निचले इलाकों में बसी आबादी सहित नदी के तटवर्ती गांवों के बाशिंदों के सामने बाढ़ की समस्या खड़ी हो गई है. अब लोग बाढ़ से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं. कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों के वहां शरण ली है.
गुरुवार की सुबह कैची पुल के नीचे सरायन नदी का जलस्तर 132.30 मीटर दर्ज किया गया, जो की खतरे के निशान के ऊपर है. लोगों का कहना है कि सरायन नदी में करीब 17 साल बाद बाढ़ आई है, जिससे दुर्गापुरवा, मछलीमंडी, अंसारी टोला, फत्तन सराय, नई बस्ती और तरीनपुर आदि मोहल्लों में लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं. उजागर लाल इंटर कॉलेज के 6 शौचालय और उसकी बाउंड्री वॉल नदी में समा गई है. कैची पुल के निकट सड़क को ऊंचा करने के लिए डाली गई मिट्टी में भरभरा कर ढह गई है.
उप जिलाधिकारी सदर जनार्दन कुमार का कहना है कि प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने नदियों के किनारे जाने और तेज बहाव वाले पानी में न जाने की अपील की है.
जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने बताया कि जिले की तीन तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं. शहर की सरायन नदी में भी बाढ़ का पानी बढ़ा है, जिससे नदी के पास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस रहा है. निरीक्षण कर सभी को समझाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. स्थिति बिगड़ने पर धर्मशाला और रैन बसेरों में भी रहने की व्यवस्था की जाएगी.
मिर्जापुर में तीन बांधों के गेट खोले गए
मिर्जापुर जनपद में लगातार हो रही बारिश की वजह से मेजा ददरी बांध, अदवां बांध और अहरौरा जरगो बांध के गेट खाले गए हैं. इन बाधों में काफी जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से पानी छोड़ा जा रहा है. यहां नदियां उफान पर हैं. कैलहट से गांगपुर सम्पर्क मार्ग पर बगही पुल के पास पानी आ जाने के कारण जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट गया है. ढाब क्षेत्र के बगही जलालपुर माफी, केशवपुर, शिवपुर, रामरायपुर, भवानीपुर, कैलहट, पचेवरा, बेला, गोविंदपुर आदि गांव में जलभराव से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. गंगा का पानी बढ़ने से नकहरा से जलालपुर माफ़ी और बगही में सम्पर्क टूट चुका है.
रामपुर में कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा
रामनगर बैराज से छोड़े गए करीब 47 हजार क्यूसेक पानी के बाद रामपुर में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और खुद भी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं.
जनपद के कई इलाकों में मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है. मुख्यालय से जुड़े गांवों की बात करें तो बेनजीर घाटमपुर में मुख्य मार्ग पर करीब चार फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है. पानी का बहाव लगातार बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इधर शहर से सटे प्राणपुर मार्ग को भी आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है. सड़क पर करीब चार फीट पानी भरा है और आसपास के खेत भी पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं.
इसी तरह मोरी गेट के पास शहनाज गार्डन होटल तक पूरी कॉलोनी पानी से घिर गई है. कई घरों के आसपास पानी जमा है और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. मुख्यालय से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर पसियापुरा, पूरा चांदपुर और खेमपुर गांवों में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं. यहां मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है. प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास बसे गांवों में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे या खेतों की ओर न जाएं और बच्चों को भी नदी से दूर रखें.फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.