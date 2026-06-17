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Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates : राहुल गांधी छात्रों से करेंगे संवाद, पायलट-गहलोत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना...

Rahul Gandhi Kota Visit
राहुल गांधी का कोटा दौरा... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 12:47 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 2:43 PM IST

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नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी कोटा में छात्रों से संवाद करेंगे. इस मामले में राजनीतिक रंग चढ़ गया है. भाजपा-कांग्रेस एक दूसरे पर सियासत करने का आरोप लगा रही हैं. दोनों ही पार्टियों के नेता पेपर लीक को लेकर एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं. नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित हो रही है. इस परीक्षा को री-नीट यूजी नाम दिया गया. इस कार्यक्रम से जुड़ी हर जानकारी जानिए और देखिए Live Updates...

LIVE FEED

2:42 PM, 17 Jun 2026 (IST)

कोटा सर्किट हाउस में लगा नेताओं का मजमा, पूर्व सीएम डिप्टी सीएम समेत दो दर्जन विधायक पहुंचे

राहुल गांधी के दौरे के पहले कोटा सर्किट हाउस में नेताओं का मजमा लगा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व समेत कई नेता यहां पर पहुंचे हैं. करीब दो दर्जन से ज्यादा विधायक कोटा में मौजूद हैं. इसके साथ ही कई पूर्व मंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं. नेताओं के वाहनों का मजमा पूरे सर्किट हाउस में लगा हुआ है. ट्रैफिक जाम जैसे हालात अंदर हो रखे हैं. जिसके बाद पुलिस वाहनों को एंट्री नहीं दे रही है. केवल बड़े नेताओं के वाहनों को ही भेजा जा रहा है. सर्किट हाउस के आसपास भी ट्रैफिक काफी जाम जैसा है. नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं. ऐसे में नेताओं के साथ अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रोका जा रहा है.

2:17 PM, 17 Jun 2026 (IST)

प्रसूताओं से मिले अशोक गहलोत, बोले- सरकार असंवेदनशील

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रसूताओं की मौत के मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती 5 प्रसूताओं से बारी-बारी से मुलाकात की. उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली. परिजनों से भी पूरे हाल-चाल जाने हैं. इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की संवेदनहीलता पूरे मामले में रही है. करीब 15 मिनट तक अशोक गहलोत अस्पताल में रहे और उसके बाद वापस सर्किट हाउस पहुंच गए हैं.

2:03 PM, 17 Jun 2026 (IST)

बॉक्स ऑफिस से मिलेगी एंट्री

राहुल गांधी के कार्यक्रम में बॉक्स ऑफिस से बच्चों को एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहां पर पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा अपनी परफॉर्मेंस देंगे. आयोजन की पूरी जिम्मेदारी इवेंट कंपनी की है. सारी व्यवस्थाएं प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है, बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद टिकट देने के लिए बॉक्स ऑफिस भी लगाया गया है. जहां पर कतार में लगकर बच्चे एंट्री का टिकट लेंगे. कार्यक्रम में एंट्री के लिए भी रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखी गई है. करीब 3 दिन से व्यवस्था चल रही है. बड़ी संख्या में पुलिस और सिक्योरिटी यहां पर तैनात कर दी गई है. यहां तक कि मेटल डिटेक्टर से होकर ही अंदर एंट्री दी जाएगी. कोटा, कोटा ग्रामीण के साथ-साथ बारां व बूंदी से भी पुलिस जाप्ता मंगवाया गया है.

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बॉक्स ऑफिस से मिलेगी एंट्री (ETV Bhart Kota)

2:01 PM, 17 Jun 2026 (IST)

जाखड़ बोले- पहली बार कोई नेता इस तरह से छात्रों के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा रहा है

हजारों स्टूडेंट आएंगे संवाद करने : भारतीय राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी कोटा पहुंच गए हैं. उन्होंने राहुल गांधी के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार कोई नेता इस तरह से छात्रों के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा रहा है. उसकी शुरुआत कोटा से हो रही है. पेपर लीक चलते कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, इसके साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई है. यहां तक कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई है. इन सब मुद्दों पर ही राहुल गांधी बच्चों से चर्चा करेंगे। सरकार काफी बच्चों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हजारों की संख्या में बच्चे आने वाले हैं.

विनोद जाखड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

1:55 PM, 17 Jun 2026 (IST)

अशोक गहलोत पहुंचे मृतक रामेश्वर रावल के घर

निर्माण अधीन नाले में बाइक समेत करने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल रामेश्वर रावल की मौत बोरखेड़ा इलाके में हो गई थी. कोटा दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके सुभाष नगर स्थित घर पर पहुंचे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामेश्वर की मौत प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण चली गई, जब वे रिटायरमेंट के बाद जीवन की एक नई पारी शुरू कर रहे थे. राज्य सरकार की इस स्पष्ट लापरवाही से मौत के बावजूद पीड़ित परिवार को अब तक कोई मुआवजा या सहायता राशि नहीं दी गई है.

1:15 PM, 17 Jun 2026 (IST)

राहुल गांधी का एक्स पोस्ट- मेरे युवा और Gen Z साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बैठा लीजिए: भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी और ईमानदारी- दोनों मोदी सरकार की सोच से परे हैं.

1:02 PM, 17 Jun 2026 (IST)

सचिन पायलट पहुंचे कोटा, बोले- नीट पेपर लीक में सरकार ने नहीं की उचित कार्रवाई

कोटा: राहुल गांधी के दौरे को लेकर सचिन पायलट भी कोटा पहुंच गए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री पायलट का सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं में स्वागत किया है. इसके दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली और परीक्षा का व्यवस्था से लाखों बच्चे और परिवार शिकार हो गए हैं. नीट पेपर लीक से 22 लाख बच्चों से धोखा हुआ और उनका विश्वास टूट गया है. सीबीएसई ने कॉपी की चेकिंग की उसमें भी प्रॉब्लम आई है. लगातार जवाब देने से भागने का काम सरकार कर रही है. सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, ना ही कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है.

राहुल गांधी ने अभियान चालू किया है, यह देश की भावना से जुड़ा हुआ है. अपना भविष्य ढूंढ रहे देश के नौजवान और परीक्षाओं में मेहनत परिवार का पेट काटकर बच्चों को पढ़ा रहे परिवार संकट से गुजर रहे है. इस व्यवस्था ने राजस्थान समेत पूरे देश में कई नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है. इस व्यवस्था के विरुद्ध में नौजवान छात्रों से संवाद करने, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ी है. उसकी पहल कोटा से होने जा रही है. बड़ी संख्या में कोटा में बच्चे पढ़ते हैं. साथ ही जो युवा भविष्य के बारे में चिंतित थे, उनसे संवाद करेंगे. सोई हुई सरकार हर जुर्म से मुंह फेर रही है. कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बच्चों को नहीं भेजने का दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पोस्टर बैनर भी हटाए जा रहे हैं.

पायलट ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Kota)
Last Updated : June 17, 2026 at 2:43 PM IST

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