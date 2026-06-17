Rahul Gandhi Kota Visit Live Updates : राहुल गांधी छात्रों से करेंगे संवाद, पायलट-गहलोत ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना...

सचिन पायलट पहुंचे कोटा, बोले- नीट पेपर लीक में सरकार ने नहीं की उचित कार्रवाई

कोटा: राहुल गांधी के दौरे को लेकर सचिन पायलट भी कोटा पहुंच गए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री पायलट का सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं में स्वागत किया है. इसके दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली और परीक्षा का व्यवस्था से लाखों बच्चे और परिवार शिकार हो गए हैं. नीट पेपर लीक से 22 लाख बच्चों से धोखा हुआ और उनका विश्वास टूट गया है. सीबीएसई ने कॉपी की चेकिंग की उसमें भी प्रॉब्लम आई है. लगातार जवाब देने से भागने का काम सरकार कर रही है. सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, ना ही कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है.

राहुल गांधी ने अभियान चालू किया है, यह देश की भावना से जुड़ा हुआ है. अपना भविष्य ढूंढ रहे देश के नौजवान और परीक्षाओं में मेहनत परिवार का पेट काटकर बच्चों को पढ़ा रहे परिवार संकट से गुजर रहे है. इस व्यवस्था ने राजस्थान समेत पूरे देश में कई नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है. इस व्यवस्था के विरुद्ध में नौजवान छात्रों से संवाद करने, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ी है. उसकी पहल कोटा से होने जा रही है. बड़ी संख्या में कोटा में बच्चे पढ़ते हैं. साथ ही जो युवा भविष्य के बारे में चिंतित थे, उनसे संवाद करेंगे. सोई हुई सरकार हर जुर्म से मुंह फेर रही है. कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बच्चों को नहीं भेजने का दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पोस्टर बैनर भी हटाए जा रहे हैं.