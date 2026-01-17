राहुल गांधी का इंदौर दौरा LIVE, भागीरथपुरा में मृतकों के परिवारों से मिलेंगे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 9:54 AM IST
इंदौर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इंदौर के दौरे पर आ रहे हैं. राहुल इंदौर में हुई भीषण जल त्रासदी के बाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं. वे यहां के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और उनका हाल जानेंगे. राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे, जहां वे दूषित पेयजल से बीमार हुए अन्या लोगों से मुलाकात करेंगे. देश में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद इंदौर का भागीरथपुरा अब प्रदेश की राजनीति का एपि सेंटर भी बनता नजर आ रहा है. 24 मौतों के बाद यहां कांग्रेस जमकर सरकार को निशाने पर ले रही है. वहीं अब राहुल गांधी की यहां एंट्री से पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है.
LIVE FEED
लगभग 3 घंटे इंदौर में रहेंगे राहुल गांधी
- राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर 11:00 बजे स्पेशल फ्लाइट से इंदौर एयरपोर्ट पहचेंगे.
- सुबह 11:45 पर वे सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां दूषित पानी पीने से बीमार गंभीर मरीज भर्ती हैं.
- अस्पताल में मरीजों से चर्चा के बाद राहुल गांधी भागीरथपुरा जाएंगे, जहां वे मृतकों के परिजनों से भेंट करेंगे.
- दोपहर 1:45 पर राहुल गांधी मीडिया से चर्चा के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे.
- राहुल गांधी लगभग तीन घंटे इंदौर में रहेंगे.
लाशों पर राजनीति करना बंद करें राहुल गांधी : सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल
राहुल गांधी को दौरे को लेकर खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है. सांसद ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा, '' कांग्रेस को सिर्फ लाशों पर राजनीति करना आता है, वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेंकने आ रहे है, उनका यह उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा. सांसद पाटिल ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए मीडिया से कहा, '' मेरी सलाह है, राहुल गांधी अच्छे काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करें, मौतों और लाशों पर राजनीति बंद करें.''
सुबह 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं राहुल गांधी
शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी सुबह 11 बजे के आसपास इंदौर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं. एयरपोर्ट से राहुल सीधे भागीरथपुरा पहुंचेंगे. इसके बाद वे इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे. इसी अस्पताल में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों का इलाज जारी है. राहुल गांधी पहले केवल पांच परिवारों से मुलाकात करेंगे.