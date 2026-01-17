राहुल गांधी का इंदौर दौरा LIVE, भागीरथपुरा में मृतकों के परिवारों से मिलेंगे

लाशों पर राजनीति करना बंद करें राहुल गांधी : सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल

राहुल गांधी को दौरे को लेकर खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है. सांसद ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कहा, '' कांग्रेस को सिर्फ लाशों पर राजनीति करना आता है, वो सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेंकने आ रहे है, उनका यह उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा. सांसद पाटिल ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए मीडिया से कहा, '' मेरी सलाह है, राहुल गांधी अच्छे काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करें, मौतों और लाशों पर राजनीति बंद करें.''