राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी का यूपी में विरोध, सपा कांग्रेस का प्रदर्शन-नारेबाजी

कानपुर में सपाइयों ने जमकर की नारेबाजी, पुलिस से नोकझोंक

कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने और छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में कानपुर में मंगलवार शाम से लेकर देर रात तक सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न इलाकों में हुए इन विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सपा नेताओं के बीच जमकर तीखी नोकझोंक और खींचतान देखने को मिली.विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नवीन मार्केट स्थित मेट्रो स्टेशन से हुई. यहां सपा जिलाध्यक्ष फजल महमूद के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए. कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग उठाई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़े शब्दों में निंदा की. मामला उस समय और गरमा गया जब कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक हसन रूमी मंगलवार रात करीब 9 बजे बाकरगंज चौराहे पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए. चौराहे पर भारी भीड़ जुटने के कारण यातायात बाधित हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक बल मौके पर पहुंच गया.