ETV Bharat / state

राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी का यूपी में विरोध, सपा कांग्रेस का प्रदर्शन-नारेबाजी

राहुल गांधी की गिरफ्तारी
राहुल गांधी की गिरफ्तारी (Photo Credit:ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:40 AM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 10:08 AM IST

Choose ETV Bharat

लखनऊ: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में पीएम आवास की ओर कूच कर गए. उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे. कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन किया. उनके प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया. यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

LIVE FEED

10:02 AM, 22 Jul 2026 (IST)

बलरामपुर में आंदोलन के समर्थन में उतरे अधिवक्तागण

बलरामपुर: देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन की आंच अब कस्बों तक पहुंचने लगी है. मंगलवार को छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया. अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

ddddआंदोलन के समर्थन में उतरे अधिवक्तागण
आंदोलन के समर्थन में उतरे अधिवक्तागण (Photo Credit:ETV Bharat)

9:27 AM, 22 Jul 2026 (IST)

बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर तख्ती लेकर पहुंचा युवक, बोला-धर्मेंद्र इस्तीफा दो

बरेली में कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कॉकरोच पार्टी से जुड़े एक युवक हाथ में सफेद कागज लेकर विरोध दर्ज कराने पहुंच गया. कागज पर धर्मेंद्र इस्तीफा दो, जय हिंद, जय भारत लिखा हुआ था. युवक दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई हालिया घटना के विरोध में अपनी नाराजगी जता रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाल लिया.

कलेक्ट्रेट गेट पर तख्ती लेकर पहुंचा युवक
कलेक्ट्रेट गेट पर तख्ती लेकर पहुंचा युवक (Photo Credit:ETV Bharat)

9:25 AM, 22 Jul 2026 (IST)

BHU में दूसरे दिन भी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों के अलावा बाहरी युवक पहुंचे कैंपस

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार को दूसरे दिन भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. सोनम वांगचुंग के समर्थन में सैकड़ों छात्र-छात्राएं हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर मंदिर परिसर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई. आज छात्रों में इस बात को लेकर भी गुस्सा था कि कल जंतर-मंतर पर उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया और देश के संविधान के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की गई.

BHU में दूसरे दिन भी प्रदर्शन
BHU में दूसरे दिन भी प्रदर्शन (Photo Credit:ETV Bharat)

7:31 AM, 22 Jul 2026 (IST)

खीरी में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन, लोहिया भवन से कोतवाली तक मार्च

मंगलवार को देर शाम लखीमपुर खीरी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. लोहिया भवन से लेकर सदर कोतवाली तक सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए सदर कोतवाली का घेराव कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता सदर कोतवाली पहुंच गए. बाद में चार महिला कार्यकर्ताओं समेत 50 से अधिक सपाइयों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया। करीब दो घंटे बाद विधिक कार्रवाई पूरी कर सभी को रिहा कर दिया गया.

7:26 AM, 22 Jul 2026 (IST)

कानपुर में सपाइयों ने जमकर की नारेबाजी, पुलिस से नोकझोंक

कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने और छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में कानपुर में मंगलवार शाम से लेकर देर रात तक सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न इलाकों में हुए इन विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सपा नेताओं के बीच जमकर तीखी नोकझोंक और खींचतान देखने को मिली.विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नवीन मार्केट स्थित मेट्रो स्टेशन से हुई. यहां सपा जिलाध्यक्ष फजल महमूद के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए. कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग उठाई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़े शब्दों में निंदा की. मामला उस समय और गरमा गया जब कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक हसन रूमी मंगलवार रात करीब 9 बजे बाकरगंज चौराहे पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए. चौराहे पर भारी भीड़ जुटने के कारण यातायात बाधित हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक बल मौके पर पहुंच गया.

7:22 AM, 22 Jul 2026 (IST)

मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन

यूपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथित गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार देर रात मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया. प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा और जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने किया. इस दौरान कांग्रेस नेता सलमान शाहिद समेत दोनों दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलनरत छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं. उनका कहना था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पीड़ित छात्रों से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया गया.

Last Updated : July 22, 2026 at 10:08 AM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI
AKHILESH YADAV
सपा कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस का प्रदर्शन
PROTESTS IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.