यूजीसी के विरोध में उतरे संत, पीएम को खून से लिखा पत्र

वृंदावन के संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी वापस लेने की मांग की

मथुरा: यूजीसी (UGC) की आग अब तेजी से देशव्यापी होता जा रहा है. यूजीसी नियम के विरुद्ध वृंदावन के संतों ने एकजुट आवाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कानून वापस लेने की मांग की है. संतों ने कहा कि श्रवण जाति के लोगों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और आज श्रवण जाति को ही बांटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है. शिक्षा देश की रीड होती है, यूजीसी के द्वारा 2026 में जो नियम लाए गए हैं. उसमें सभी वर्गों, सभी जातियों की बात होनी चाहिए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संत समाज निवेदन करता है कि यूजीसी का नियम लागू न किया जाए. यूजीसी कानून बांटने का काम करेगा जिसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.