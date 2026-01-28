यूजीसी के विरोध में उतरे संत, पीएम को खून से लिखा पत्र
यूजीसी कानून के विरुद्ध चौतरफा विरोध प्रदर्शन जारी है. यूजीसी कानून के विरुद्ध संत समाज विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है. धार्मिक नगरी वृंदावन के संतों ने यूजीसी के खिलाफ एकजुट आवाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूजीसी नियम वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा की अगर ऐसा नहीं हुआ तो संत समाज बीजेपी से मुंह मोड़ लेगा. श्रवण जाति ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और आज भी उसी के बदौलत प्रदेश और देश में सरकार है.
मथुरा: यूजीसी (UGC) की आग अब तेजी से देशव्यापी होता जा रहा है. यूजीसी नियम के विरुद्ध वृंदावन के संतों ने एकजुट आवाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कानून वापस लेने की मांग की है. संतों ने कहा कि श्रवण जाति के लोगों ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और आज श्रवण जाति को ही बांटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है. शिक्षा देश की रीड होती है, यूजीसी के द्वारा 2026 में जो नियम लाए गए हैं. उसमें सभी वर्गों, सभी जातियों की बात होनी चाहिए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संत समाज निवेदन करता है कि यूजीसी का नियम लागू न किया जाए. यूजीसी कानून बांटने का काम करेगा जिसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.