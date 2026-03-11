आज सीएम लाएंगे बजट पर सामान्य चर्चा का प्रस्ताव, जारी रहेगी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 11, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 10:43 AM IST
गैरसैंण के भराड़ीसैण विधानसभा भवन में आज बजट सत्र 2026 का तीसरा दिन है. मंगलवार को देर रात तक कानून व्यवस्था पर नियम 58 के तहत चर्चा हुई थी. विपक्ष ने प्रदेश में हुई हत्याओं, अंकिता मर्डर और अन्य घटनाओं के मामले उठाए थे. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा था कि सभी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हुई हैं. शिकायतों के निदान के सक्सेस रेट में बढ़ोत्तरी हुई है. उसके बाद देर रात भाजपा विधायक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव लाए थे, जो आज भी जारी रहेगा. आज 11 बजे सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी. इसके बाद नियम 58 और विशेषाधिकार हनन में आज धारचूला विधायक हरीश धामी को सुना जाएगा. कल उन्होंने सदन में हंगामा किया था. फिर विधायी कार्य निपटाने के बाद मुख्यमंत्री बजट पर सामान्य चर्चा का प्रस्ताव लाएंगे.
LIVE FEED
विधानसभा को लेकर सतपाल महाराज के बयान पर कांग्रेस नाराज
विधानसभा के अन्य कार्यों में उपयोग को लेकर सतपाल महाराज के बयान से विपक्ष खासा नाराज है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा भवन को शादी-बारात और वेडिंग/कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बनाने का सुझाव अत्यंत निंदनीय है। गैरसैंण केवल एक भवन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जनता के संघर्ष, सपनों और राज्य आंदोलन की भावनाओं का प्रतीक है। जिस स्थान को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्थापित किया गया, उसे शादी-बारात या कॉरपोरेट कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने की बात करना राज्य की अस्मिता का अपमान है। सरकार को इस विषय पर तत्काल स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह वास्तव में विधानसभा जैसे पवित्र संस्थान को पर्यटन और व्यावसायिक आयोजनों का स्थल बनाना चाहती है? उत्तराखंड की जनता इस विषय पर सरकार से स्पष्ट जवाब चाहती है।
सदन की कार्यवाही से पहले स्थानीय लोगों से मिले सीएम धामी
विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले भराड़ीसैंण में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम धामी ने पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह की दुकान पर चाय की चुस्कियों का आनन्द लिया. वहां उपस्थित स्थानीय लोगों के साथ संवाद कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकॉनमी के बेहतर समन्वय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है जहां स्थानीय लोगों को सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो सके. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित कर रहे हैं.