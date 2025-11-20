रायपुर\सरगुजा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है. राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य केन्द्रीय और राज्य मंत्री मौजूद हैं. द्रौपदी मुर्मु मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी. जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान होगा.जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का भी सम्मान होगा. राष्ट्रपति के सरगुजा आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. एनएसजी की टीम एक दिन पहले ही सरगुजा पहुंच गई. शहर में सुरक्षा व्यवस्था की कमान 6 आईपीएस, 50 राजपत्रित अधिकारीयों के हाथों में है, जबकि 2 हजार जवानों को तैनात किया गया है.
सरगुजा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित, छत्तीसगढ़ी में शुरू किया भाषण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 11:16 AM IST|
Updated : November 20, 2025 at 12:50 PM IST
रायपुर\सरगुजा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई है. राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य केन्द्रीय और राज्य मंत्री मौजूद हैं. द्रौपदी मुर्मु मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी. जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान होगा.जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का भी सम्मान होगा. राष्ट्रपति के सरगुजा आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. एनएसजी की टीम एक दिन पहले ही सरगुजा पहुंच गई. शहर में सुरक्षा व्यवस्था की कमान 6 आईपीएस, 50 राजपत्रित अधिकारीयों के हाथों में है, जबकि 2 हजार जवानों को तैनात किया गया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस समारोह को रही संबोधन
जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ी में अपना संबोधन शुरू किया. उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ ने 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाया. सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई. छत्तीसगढ़ में एक तिहाई जनसंख्या जनजातीय समाज की है. 15 नवंबर को देशवासियों ने पांचवां जनजातीय गौरव दिवस मनाया.
इस साल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करती हूं. नया रायपुर में आदिवासी संग्रहालय शुरू किया गया. ये संग्रहालय प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा.
छत्तीसगढ़ में अपनापन महसूस होता है. यहां से ओडिशा और झारखंड लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है. राजनीति से पहले कई बार छत्तीसगढ़ आई हूं. ओडिशा औऱ छत्तीसगढ़ का रिश्ता रोटी बेटी का नाता है. अधिकांश जीवन ओडिशा में बीता. झारखंड में राज्यपाल के रूप में काम की.
हेलीपेड से आते हुए जनजातीय समाज और परंपरा नजर आ रही थी. ये संस्कृति जीवित रहनी चाहिए. ये हमारी पहचान है. मैं भी जनजातीय समुदाय की बेटी हूं. महिला होने और इस समुदाय से रिश्ता होने पर गर्व है.
महिला आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा.
भगवान बिरसा मुंडा के 151वीं जयंती के दौरान कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. बिरसा मुंडा ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों की हालत खऱाब कर दी थी. अंग्रेजों को दिनरात सिर्फ बिरसा मुंडा ही नजर आता था. जनजातीय समाज को आगे बढ़ाना होगा और हमारी संस्कृति को मजबूत करना होगा.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं.
छत्तीसगढ़ राज्यगीत की राष्ट्रपति ने तारीफ की.
छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ की राष्ट्रपति ने की तारीफ
जनजातीय गौरव दिवस अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा: राज्यपाल रमेन डेका
राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है.
बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूटी, नियद नेल्लानार योजना से दूरस्थ गांवों में पहुंचा विकास: सीएम विष्णुदेव साय
जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा - महामाया की पवित्र भूमि में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हैं. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने राष्ट्रपति भवन में आपसे मुलाकात की थी. वहां से लौटने के बाद सभी ने काफी तारीफ की. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है. यहां के कई जनजातीय महापुरुषों ने क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए. सीएम ने कहा कि 1 नवंबर को राज्य स्थापनाा दिवस के रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश को कई सौगात दी. धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में छत्तीसगढ़ लगातार अच्छा काम कर रहा है इसके लिए प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है. सीएम ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूट गई है. नियद नेल्लानार योजना से दूरस्थ गांवों में विकास पहुंच रहा है.
जनजातीय गौरव दिवस में राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय दुर्गा दास उइके का संबोधन
जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुर्गा दास उइके, राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भगवान बिरसा मुंडा के त्याग बलिदान के बारे में बताया. उइके ने कहा कि बिरसा मुंडा ने हमारा देश हमारा राज का नारा दिया. उन्होंने समाज को संगठित किया और उन्हें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया. बिरसा मुंडा ने 25 साल की आयु में अंग्रेजों से लोहा लिया.
जनजातीय लोककलाकारों को सम्मानित कर रही राष्ट्रपति
सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय कलाकारों को सम्मानित किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबिकापुर की धरती पर हुआ आगमन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबिकापुर की धरती पर हुआ आगमन. गांधी स्टेडियम में उतरा महामहिम का हैलिकाप्टर. पीजी कॉलेज मैदान में मुख्य मंच पर पहुंची महामहिम.
राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मंच पर पहुंचे
आयोजन में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य स्थिति मंच पर पहुंच चुके हैं.
जनजातीय समाज के लिए गौरव का दिन: चिंतामणि महराज
सरगुजा सांसद चिंतामणि महराज ने कहा " 73 वर्ष बाद महामहिम आ रहे है, तो उत्साह का माहौल है, जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन है तो ये जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है. "
अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम
जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में चल रहा है. कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओराम, राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय दुर्गा दास उइके, राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार तोखन साहू भी मौजूद हैं. वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त एवं प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, महापौर मंजूषा भगत अतिथियों में शामिल हैं.