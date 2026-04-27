आज से 6 दिवसीय हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शिमला में सुरक्षा के चाक चौबंद
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : April 27, 2026 at 11:39 AM IST
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज (सोमवार, 27 अप्रैल) से 6 दिन की हिमाचल दौरे पर रहने वाली हैं. राष्ट्रपति के स्वागत के लिए 'द रिट्रीट' समेत पूरा शिमला तैयार है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज शिमला पहुंचे का कार्यक्रम है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई गणमान्य राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पहुंचेंगे. शिमला पहुंचने पर राष्ट्रपति का कल्याणी हेलीपैड पर स्वागत होगा.
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राष्ट्रपति का आगामी कार्यक्रम
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक हिमाचल में रहेंगी. शिमला पहुंचने के बाद वह छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास 'द रिट्रीट' में ठहरेंगी. 28 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास में आयोजित एक कार्यक्रम भाग लेंगी. इसके बाद 29 अप्रैल को कुल्लू-मनाली क्षेत्र का दौरा कर विश्व प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण कर सकती हैं. इस दौरान BRO अधिकारियों के साथ एक बैठक भी प्रस्तावित है. वहीं, 30 अप्रैल को पालमपुर में चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को सम्मानित करने वाली हैं.
राष्ट्रपति शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) का भी दौरा कर सकती हैं. इसके अलावा छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास 'द रिट्रीट' में 'एट होम' समारोह के आयोजन भी प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत अन्य कई गणमान्य उपस्थित रहने वाले हैं. 2 मई को उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम तय है.
आम जनता और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर का ट्रैफिक करीब आधा घंटा पहले रोक दिया जाएगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें. ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए कम भीड़ वाले मार्गों का उपयोग किया जाएगा. पर्यटकों को भी आश्वस्त किया गया है कि उनके सफर में बड़ी बाधा नहीं आने दी जाएगी. साथ ही अनावश्यक पार्किंग से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.