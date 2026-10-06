वंदे मातरम गीत के साथ AIIMS बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:39 AM IST
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करने पहुंच रही हैं. एम्स के 92 डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं को डिग्रियां बांटेंगी. राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर एम्स परिसर में समारोह स्थल से लेकर प्रवेश, पार्किंग समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. राष्ट्रपति के कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं. हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में शिरकत करने वाले हैं. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन के अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
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एम्स बिलासपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति, हिमाचल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री
एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "आज माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कवींद्र गुप्ता जी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी के साथ सम्मिलित हुआ. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी नव-चिकित्सकों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं."
वंदे मातरम राष्ट्रगीत के साथ दीक्षांत समारोह शुरू
एम्स बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है. वंदे मातरम राष्ट्रगीत के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ है. समारोह में राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय स्वनास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री के अलावा कई गणमान्य मौजूद हैं.
एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह के लिए पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स, बिलासपुर के हेलीपैड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से सीएम सुक्खू ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुलाक़ात की. वहीं, इससे पहले एम्स बिलासपुर के क्लब हाउस में पहुंचने पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.
'AIIMS बिलासपुर दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनना गर्व का क्षण'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "आज AIIMS बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में सहभागिता करूंगा. इस विशेष अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए भी सुखद और गर्व का क्षण है.
इन्हें डिग्री प्रदान करेंगी राष्ट्रपति
एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MBBS 2020 बैच के 43 छात्र, MD/MS 2023 बैच के 14 डॉक्टर, नर्सिंग 2022 बैच के 26 ट्रेनी और पैरामेडिकल के 9 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने वाली हैं.