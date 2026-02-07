बस्तर पंडुम का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ, कहा- माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे

LIVE FEED

बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ, राष्ट्रपति रायपुर के लिए रवाना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जगदलपुर के लालबाग मैदान से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई है. जहां से राजधानी रायुपर के लिए रवाना होंगी.

शिक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला- राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर के जनजाति लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को जरूर बढ़ाए. इसी से बस्तर का विकास होगा.

माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सरेंडर कर रहे नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए. सरेंडर नक्सलियों को कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मुर्मू ने कहा सरेंडर नक्सलियों की सराहना की और उनसे कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र पर पूरी आस्था रखे. बरगलाने वाले लोगों की बातों में ना आए.

बस्तर को मां दंतेश्वरी ने अपने हाथों से सजाया- राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पहले भारत के मानचित्र में पिछड़ा माना जाता था लेकिन यहां आने पर पता चलता है कि यहां की संस्कृति कितनी समृद्ध है.

बस्तर पंडुम 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रही राष्ट्रपति बस्तर पंडुम कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं. जय जोहार और गोंडी भाषा से राष्ट्रपति ने बस्तरवासियों को आह्वान किया.

राज्यपाल रमेन डेका का उद्बोधन बस्तर पंडुम 2026 कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका अपना उद्बोधन दे रहे हैं.

31 मार्च 2026 नक्सलवाद की आखिरी तारीख- सीएम साय सीएम साय ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने में तेजी से काम किया जा रहा है. जहां कभी तिरंगा नहीं फहाराया वहां अब स्कूल की घंटियां बज रही है.

बस्तर सिर्फ जंगलों की धरती नहीं समृद्ध संस्कृति की धरती- विष्णुदेव साय बस्तर पंडुम में 12 विधाओं में प्रतियोगिता हो रही है. 54 हजार से ज्यादा लोगों ने बस्तर पंडुम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया.

बस्तर पंडुम कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय का संबोधन सीएम विष्णुदेव साय बस्तर पंडुम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं.

आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति बस्तर पंडुम कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति

बस्तर के लोक नृत्य की प्रस्तुति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय बस्तर पंडुम के शुभारंभ के बाद बस्तर के स्थानीय कलाकारों द्वारों लोक नृत्य की प्रस्तुति देख रहे हैं.

सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत सीएम विष्णुदेव साय ने बेल मेटल से बने कर्मा वृक्ष की प्रति भेंट की. बस्तर पंडुम कार्यक्रम का शुभारंभ करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर पंडुम संस्कृति को सहेजने का उत्सव -संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बस्तर पंडुम कार्यक्रम शुभारंभ के बाद सबसे पहले संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. संस्कृति मंत्री ने राष्ट्रपति को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार जताया.

बस्तर पंडुम कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्ज्वलित कर बस्तर पंडुम कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

मुंडाबाजा वादकों ने किया राष्ट्रपति का स्वागत बस्तर पंडुम कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय औषधि का निरीक्षण

जनजातीय चित्रकला का निरीक्षण

जनजातीय वेशभूषा और आभूषण का निरीक्षण

लोकजीवन से लोकचित्र के प्रदर्शन का निरीक्षण

बस्तर के विभिन्न इलाको में मनाए जाने वाले उत्सव मेला के तस्वीरों का निरीक्षण मुंडाबाजा वादकों ने किया राष्ट्रपति का स्वागत (null)

बस्तर पंडुम कार्यक्रम में विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर रही राष्ट्रपति राष्ट्रपति कर रही विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण बस्तर की कुटुमसर गुफा, आदिवासी आभूषण का कर रही निरीक्षण शिल्प कला डोकरा आर्ट का सामान देख रही राष्ट्रपति मुर्मू जनजातीय व्यंजन और पेय पदार्थों का निरीक्षण

बस्तर पंडुम कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडुम कार्यक्रम में पहुंच गई है. उनके साथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका भी मौजूद है. लालबाग मैदान में राष्ट्रपति के सामने स्थानीय स्कूली बच्चे और मलखंभ के खिलाड़ी प्रस्तुति दे रहे हैं. लालबाग मैदान में बस्तर पंडुम समारोहस्थल (ETV Bharat Chhattisgarh)