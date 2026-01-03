प्रयागराज में माघ मेला शुरू, भोर से ही उमड़े कल्पवासी, 25 लाख से ज्यादा भक्त कर सकते हैं स्नान

2 एटीएस की टीमें सुरक्षा में तैनात, चप्पे-चप्पे पर चौकसी

पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने बताया कि मेला क्षेत्र में 7 अपर पुलिस अधीक्षक और 14 पुलिस उपाधीक्षक की तैनाती की गई है. सिविल पुलिस के अंतर्गत 29 निरीक्षक, 221 पुरुष उपनिरीक्षक, 15 महिला उपनिरीक्षक, 1593 पुरुष मुख्य आरक्षी तथा 136 महिला मुख्य आरक्षी की तैनाती की गई है. यातायात संचालन एवं नियंत्रण के लिए 4 यातायात निरीक्षक, 38 यातायात उपनिरीक्षक तथा 381 यातायात मुख्य आरक्षी तैनात किए गए हैं. सहायक बल के रूप में 1088 होमगार्ड और 304 पीआरडी कर्मियों की तैनाती की गई है.

कानून-व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के लिए पीएसी की 5 बाढ़ राहत कंपनियां, 7 कानून-व्यवस्था कंपनियां तथा मुख्य स्नान पर्व के लिए 5 कानून-व्यवस्था कंपनियां तैनात की गई हैं. इसके अतिरिक्त 2 एनडीआरएफ टीमें, 1 एसडीआरएफ टीम, 2 आरएफ कंपनियां सम्पूर्ण मेला अवधि के लिए तैनात की गई हैं. इसके साथ ही साथ मुख्य स्नान पर्व के लिए 4 आरएएफ कंपनियां तैनात रहेंगी. आंतरिक सुरक्षा एवं सघन चेकिंग के लिए 6 बीडीडीएस. टीमें, 10 एएस चेक टीमें, 1 एंटी माइन्स टीम, 2 एटीएस टीमें तथा 100 लोकल इंटेलीजेंस की टीमों को लगातार माघ मेले की सघन चेकिंग के लिए लगाया गया है.