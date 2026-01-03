प्रयागराज में माघ मेला शुरू, भोर से ही उमड़े कल्पवासी, 25 लाख से ज्यादा भक्त कर सकते हैं स्नान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 7:37 AM IST|
Updated : January 3, 2026 at 8:29 AM IST
प्रयागराज: माघ मेला 2026 का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा यानी आज से शुरू हो गया है. संगम क्षेत्र में भोर से ही कल्पवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. प्रशासन का अनुमान है कि 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज संगम में स्नान कर सकते हैं. आज माघ पूर्णिमा का पहला स्नान है.
44 दिनों तक चलेगा माघ मेला, 20 लाख कल्पवासी संगम तट पर रहेंगे
44 दिनों तक चलने वाले इस मेले के लिए संगम के घाट तैयार है. मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ भक्तों की आने की संभावना जताई जा रही है. करीब 20 लाख कल्पवासी तीन जनवरी से एक फरवरी तक कल्पवास करेंगे.
केवल आपात सेवाओं में वाहनों को अनुमति
मेला क्षेत्र में केवल आपात सेवाओं के वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है. श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर पैदल मार्गों से स्नान घाटों तक जाने दिया जा रहा है. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल और ATS की व्यापक तैनाती की गई है. ड्रोन व सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे तय रूट और दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि स्नान पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.
2 एटीएस की टीमें सुरक्षा में तैनात, चप्पे-चप्पे पर चौकसी
पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने बताया कि मेला क्षेत्र में 7 अपर पुलिस अधीक्षक और 14 पुलिस उपाधीक्षक की तैनाती की गई है. सिविल पुलिस के अंतर्गत 29 निरीक्षक, 221 पुरुष उपनिरीक्षक, 15 महिला उपनिरीक्षक, 1593 पुरुष मुख्य आरक्षी तथा 136 महिला मुख्य आरक्षी की तैनाती की गई है. यातायात संचालन एवं नियंत्रण के लिए 4 यातायात निरीक्षक, 38 यातायात उपनिरीक्षक तथा 381 यातायात मुख्य आरक्षी तैनात किए गए हैं. सहायक बल के रूप में 1088 होमगार्ड और 304 पीआरडी कर्मियों की तैनाती की गई है.
कानून-व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के लिए पीएसी की 5 बाढ़ राहत कंपनियां, 7 कानून-व्यवस्था कंपनियां तथा मुख्य स्नान पर्व के लिए 5 कानून-व्यवस्था कंपनियां तैनात की गई हैं. इसके अतिरिक्त 2 एनडीआरएफ टीमें, 1 एसडीआरएफ टीम, 2 आरएफ कंपनियां सम्पूर्ण मेला अवधि के लिए तैनात की गई हैं. इसके साथ ही साथ मुख्य स्नान पर्व के लिए 4 आरएएफ कंपनियां तैनात रहेंगी. आंतरिक सुरक्षा एवं सघन चेकिंग के लिए 6 बीडीडीएस. टीमें, 10 एएस चेक टीमें, 1 एंटी माइन्स टीम, 2 एटीएस टीमें तथा 100 लोकल इंटेलीजेंस की टीमों को लगातार माघ मेले की सघन चेकिंग के लिए लगाया गया है.
माघ मेला 2026: संगम के हर घाट पर चल रहा स्नान, भोर तीन बजे से ही उमड़ने लगे श्रद्धालु, कड़ाके की सर्दी पर आस्था भारी
प्रयागराज में भोर तीन बजे से ही भक्त उमड़ने लगे हैं. स्नान और दान का सिलसिला जारी है. आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होने के कारण बड़ी संख्या में भक्तों के आने का अनुमान है. वहीं, भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम कर रखे हैं. हर घाट पर प्रशासनिक अधिकारी तैनात है.