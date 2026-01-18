प्रयागराज माघ मेला: मौनी अमावस्या के लिए भोर से ही उमड़े श्रद्धालु, स्नान-दान जारी...

कल शाम से अब तक 50 लाख भक्त अब तक कर चुके स्नान

मौनी अमावस्या का स्नान जारी है. कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कल शाम छह बजे से भोर तक करीब 50 लाख भक्त स्नान कर चुके हैं. भक्तों के लिए रिफलेक्टर लगाए गए हैं ताकि स्नान के बाद उनकी वापसी आसानी से हो सके. कई प्रशासनिक अफसर माघ मेले में मौजूद हैं.