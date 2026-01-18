प्रयागराज माघ मेला: मौनी अमावस्या के लिए भोर से ही उमड़े श्रद्धालु, स्नान-दान जारी...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : January 18, 2026 at 7:23 AM IST
प्रयागराज: माघ मेला-2026 में मौनी अमावस्या का शुरू हो गया है. प्रशासन का अनुमान है कि इस बार अमावस्या स्नान के लिए 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. 10 हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. भोर से ही स्नान के लिए बड़ी संख्या में भक्त संगम तट पर पहुंचने लगे हैं. प्रशासन का दावा है कि कल रात से अभी तक करीब 50 लाख भक्त स्नान कर चुके हैं. भक्तों के आने का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा.
LIVE FEED
कल शाम से अब तक 50 लाख भक्त अब तक कर चुके स्नान
मौनी अमावस्या का स्नान जारी है. कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कल शाम छह बजे से भोर तक करीब 50 लाख भक्त स्नान कर चुके हैं. भक्तों के लिए रिफलेक्टर लगाए गए हैं ताकि स्नान के बाद उनकी वापसी आसानी से हो सके. कई प्रशासनिक अफसर माघ मेले में मौजूद हैं.
मौनी अमावास्या पर संगम में डुबकी लगाकर मजा आ गया....
संगम तट पर मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाने वाले भक्त बोले पवित्र स्नान कर आनंद आ गया. बड़ी संख्या में भक्त संगम तट पर स्नान करने के बाद दान-पुण्य करते भी नजर आ रहे हैं. वहीं, भक्तों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद है.
मौनी अमावस्या स्नान करके भक्तों ने ये कहा...
माघ मेले में स्नान करने पहुंचे भक्त तैयारियों से संतुष्ट नजर आए. स्नान करने के बाद उन्होंने प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों की सराहना की.
रात से भक्तों के आने का सिलसिला जारी, सर्दी-कोहरे पर आस्था भारी
प्रयागराज माघ मेले में कल रात से ही भक्त बड़ी संख्या में स्नान और दान के लिए पहुंचने लगे हैं. सर्दी औऱ कोहरे पर आस्था भारी नजर आ रही है. भक्तों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है.