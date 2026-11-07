Delhi-NCR Live Update:गाजियाबाद के वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर जोरदार ब्लास्ट, खिड़की के शीशे टूटे, दीवार में भी दरार

दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद स्थित वसुंधरा पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात जोरदार धमाका हो गया. इस धमाके की वजह से पुलिस चौकी के खिड़की के शीशे तक टूट गए. दीवार में भी दरार आने की बात सामने आई है. धमाके का असली कारण और स्वरूप अभी पता नहीं चल पाया है, यह जांच के बाद ही साफ होगा. धमाके के कारण टूटे कांच के टुकड़े डिलीवरी बॉय को लगे जिससे वो घायल हो गया