Delhi-NCR Live Update: दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता जा रहा ग्राफ,दिवाली पर हवा के और जहरीली होने की आशंका

दिल्ली की हवा हुई दमघोंटू,दिवाली पर एक्यूआई श्रेणी के गंभीर होने की आशंका

दिल्ली की हवा दमघोंटू हो गई है. जहां घने स्मॉग की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया है और सांस लेना मुश्किल हो गया है.वहीं आज दीवाली पर भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच बना हुआ है. जिसके आज और गंभीर होने की संभावना है.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का औसत AQI 364 से 369 के बीच दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कई निगरानी केंद्रों पर यह 400 के पार पहुंच गया.