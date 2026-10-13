Patna AISA Protest LIVE : AISA प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ा, कई छात्र हिरासत में लिये गए

ऐसे प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी - DM-SSP

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, ऐसे प्रदर्शनों के कारण स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों के कार्यो में अवरोध उत्पन्न होता है. साथ ही, जिले के वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं उनकी व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे आम लोगों के दैनिक जीवन एवं व्यवसाय से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है. इस तरह की स्थिति में बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, स्कूली बच्चों तथा एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध आवागमन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं. इससे आवश्यक सेवाओं में विलंब होने के साथ आम नागरिकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है.