Patna AISA Protest LIVE : AISA प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ा, कई छात्र हिरासत में लिये गए
पटना: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वामपंथी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) समेत कई छात्र संगठन ने लोकभवन मार्च का ऐलान किया है. इस मार्च को देखते हुए राजधानी में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है.
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हिरासत में लिये गए कई छात्र
प्रदर्शन के दौरान दर्जन भर छात्रों को हिरासत में लिया गया. सभी AISA कार्यकर्ताओं और छात्रों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तेफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम
SIR(विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया और CEC ज्ञानेश कुमार के विरोध में आज गांधी मैदान से लोकभवन तक प्रस्तावित विपक्ष के मार्च के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
AISA का लोक भवन मार्च
प्रदर्शन को लेकर के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर छात्रों युवाओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है. हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लेफ्ट छात्र संगठन पहुंच रहे हैं और बैनर पोस्टर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ टिप्पणियां है.
भारी पुलिस फोर्स तैनात
छात्र संगठन के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की भी काफी संख्या में तैनाती की गई है. गांधी मैदान के पास रामगुलाम चौक और जेपी गोलंबर के पास भारी संख्या में पुलिस बल है. जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि जब छात्रों का प्रदर्शन आगे बढ़े तो बैरिकेडिंग से घेर कर प्रदर्शन को रोका जा सके.
इन रास्तों पर पुलिस का पहरा
जेपी गोलंबर के बाद डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की तैनाती है. प्रशासन की कोशिश रहेगी आंदोलन जेपी गोलंबर तक ही रुक जाए और प्रतिनिधिमंडल को लोक भवन ले जाकर लोक भवन कार्यालय को उनकी मांगों का ज्ञापन सुपुर्द किया जाए.
धरना-प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग निर्धारित स्थल
छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन से पहले सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, धरना-प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग किया जाए. निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.
प्रदर्शन से पहले DM-SSP की सख्त चेतावनी
विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में बिना पूर्व सूचना अथवा निर्धारित अनुमति के धरना-प्रदर्शन किए जाने के मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि धरना-प्रदर्शन के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल का ही उपयोग किया जाए. निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.
ऐसे प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी - DM-SSP
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, ऐसे प्रदर्शनों के कारण स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय सहित विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों के कार्यो में अवरोध उत्पन्न होता है. साथ ही, जिले के वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं उनकी व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे आम लोगों के दैनिक जीवन एवं व्यवसाय से जुड़े कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है. इस तरह की स्थिति में बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, स्कूली बच्चों तथा एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध आवागमन में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं. इससे आवश्यक सेवाओं में विलंब होने के साथ आम नागरिकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है.
उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई - अधिकारी
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र धरना-प्रदर्शन करने अथवा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
क्या है छात्र संगठनों की मांग?
संगठन की राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन ने आरोप लगाया है कि मताधिकार पर हमले के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं. आइसा ने मतदाता सूची से जीवित लोगों के नाम हटाए जाने की शिकायतों का उल्लेख करते हुए निर्वाचन आयोग से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने और प्रभावित मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
फॉर्म-6 पर सवाल
पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने भी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले को गंभीर बताते हुए निर्वाचन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है. उन्होंने फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं का नाम जोड़ने की व्यवस्था और निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए. संगठन का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया का इस्तेमाल पात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया गया.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
आइसा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई है. संगठन की मांगों में बिहार और पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर फर्जी चुनावों को रद्द करने और युवाओं के साथ हुई कथित बर्बरता के मामलों पर कार्रवाई करना भी शामिल है.