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PM MODI LIVE UPDATES : प्रधानमंत्री मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात

पीएम मोदी का राजस्थान दौरा
पीएम मोदी का राजस्थान दौरा (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 9:03 AM IST

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Updated : July 4, 2026 at 9:29 AM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचकर देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. करीब 79,450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में करीब 1.06 लाख करोड़ रुपये की कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे. प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा. इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को सस्ती उड़ान की सुविधा बढ़ेगी.

LIVE FEED

9:26 AM, 4 Jul 2026 (IST)

जोधपुरः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में सर्किट हाउस में स्वामी विवेकानंद की स्टेचू पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

9:26 AM, 4 Jul 2026 (IST)

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु भी रहेंगे एयरपोर्ट लोकार्पण समारोह में पीएम के साथ, कुछ देर में जोधपुर पहुंचेंगे.

9:08 AM, 4 Jul 2026 (IST)

युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे

पीएम मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. इनमें शिक्षा, ऊर्जा, गृह, पंचायती राज, परिवहन, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, योजना, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार विभागों के कर्मी शामिल हैं.

9:05 AM, 4 Jul 2026 (IST)

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा दी शुभकानाएं

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने जोधपुर सर्किट हाउस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. रिफाइनरी के साथ-साथ जोधपुर एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा .प्रदेश में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकानाएं दी.

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

9:01 AM, 4 Jul 2026 (IST)

पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण आज

प्रधानमंत्री मोदी पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है.

Last Updated : July 4, 2026 at 9:29 AM IST

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