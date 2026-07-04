PM MODI LIVE UPDATES : प्रधानमंत्री मोदी आज पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे, राजस्थान को देंगे करोड़ों की सौगात

पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण आज

प्रधानमंत्री मोदी पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है.