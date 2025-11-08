पीएम मोदी का बनारस दौरा, चार वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से दरभंगा को होंगे रवाना

वंदे भारत के पायलट बोले, फिर मिला है सौभाग्य...

लखनऊः लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट अमित कुमार कटियार का कहना है वंदे भारत ट्रेन लगातार बढ़ रही हैं जिससे यात्रियों को यात्रा का सुखद अनुभव मिल रहा है. यह ट्रेनें यात्रियों की यात्रा के लिए सुरक्षित होती हैं. सरकार लगातार वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ा रही है जिसका फायदा यात्रियों को मिल रहा है. लोको पायलट रघुवीर सिंह का कहना है कि मेरा यह सौभाग्य है कि लखनऊ जंक्शन से देहरादून के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई उसका भी संचालन मैंने ही किया. मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत जाती है उस ट्रेन को भी मैंने ही पहली बार संचालित किया और आज लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होने को तैयार है. उसकी भी जिम्मेदारी मुझे मिली है. इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है. रघुवीर कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ने से यात्रियों की यात्रा और सुखद हो रही है. सुरक्षित हो रही है.