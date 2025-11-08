- 02582 बनारस-खजुराहो वंदे भारत, बनारस से 08.05 बजे प्रस्थान कर चुकी है. यह ट्रेन विन्ध्याचल से 10.02 बजे, प्रयागराज छिवकी से 11.10 बजे, चित्रकूट धाम कर्वी से 13.12 बजे, बांदा से 14.15 बजे तथा महोबा से 15.15 बजे छूटकर खजुराहो 16.25 बजे पहुंचेगी.
- 02534 लखनऊ जं.-सहारनपुर आज लखनऊ जं. से 08.05 बजे प्रस्थान कर सीतापुर से 09.02 बजे, शाहजहाँपुर से 10.17 बजे, बरेली से 11.15 बजे, मुरादाबाद से 12.37 बजे, नजीबाबाद से 13.52 बजे तथा रुड़की से 14.47 बजे छूटकर सहारनपुर 16.00 बजे पहुँचेगी.
- नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजपुर कैंट से सुबह 8:05 बजे चल चुकी है. यह ट्रेन फरीदकोट में 8:43 बजे, बठिंडा जंक्शन पर ट्रेन 9:30 बजे और 9:35 बजे प्रस्थान करेगी, धूरी जंक्शन पर यह 10:43 बजे पहुंचेगी. पटियाला में 11:25 बजे पहुंचेगी. अंबाला छावनी में यह 12:18 बजे, कुरुक्षेत्र में ट्रेन 12:48 बजे, पानीपत जंक्शन पर यह 13:25 बजे, दिल्ली जंक्शन पर 15:05 बजे पहुंचेगी.
- एर्नाकुलम–बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से इस मार्ग पर समय दो घंटे से अधिक घट जाएगा, इन दोनों जगहों के बीच की यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो जाएगी.
पीएम मोदी का बनारस दौरा, चार वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से दरभंगा को होंगे रवाना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 8:15 AM IST
Updated : November 8, 2025 at 9:33 AM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बंगलूरू रूटों पर रवाना हो गईं. इससे पहले पीएम मोदी का बनारस रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी ने स्वागत किया. पीएम मोदी थोड़ी देर में बनारस एयरपोर्ट से दरभंगा के लिए रवाना होंगे. पीएम के हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं.
चारों वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल ये रहा
बाबा विश्वनाथ के पावन नगरी में हमार प्रणाम ब...
वाराणसी में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने संबोधित भी किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के पावन नगरी में आप सब लोगों के काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम ब,हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भईल अब आज के दिन भी बड़ा शुभ हौ.
बनारस रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने रवाना की 4 वंदे भारत ट्रेन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान हर-हर महादेव के उद्घोष गूंज उठे.
रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी ने किया पीएम मोदी का स्वागत
बनारस के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का सीएम योगी ने स्वागत किया. इस दौरान हर-हर महादेव के उद्घोष भी सुनाई दे रहे हैं. पीएम आगमन के मद्देनजर स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. यहां काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और नेता भी पहुंचे हैं.
कैंट बीजेपी विधायक की जीआरपी सिपाही से नोकझोंक
कैंट के बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव और रेलवे पुलिस के जवान के बीच नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. यह वीडियो पीएम के आगमन से कुछ देर पहले का है. समर्थकों ने किसी तरह मामला शांत कराया. बताया जा रहा है कि विधायक स्टेशन के भीतर जाने से मना करने पर नाराज हो गए थे. इसी को लेकर उनकी जीआरपी से नोकझोंक हो गई.
वंदे भारत के पायलट बोले, फिर मिला है सौभाग्य...
लखनऊः लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट अमित कुमार कटियार का कहना है वंदे भारत ट्रेन लगातार बढ़ रही हैं जिससे यात्रियों को यात्रा का सुखद अनुभव मिल रहा है. यह ट्रेनें यात्रियों की यात्रा के लिए सुरक्षित होती हैं. सरकार लगातार वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ा रही है जिसका फायदा यात्रियों को मिल रहा है. लोको पायलट रघुवीर सिंह का कहना है कि मेरा यह सौभाग्य है कि लखनऊ जंक्शन से देहरादून के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई उसका भी संचालन मैंने ही किया. मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत जाती है उस ट्रेन को भी मैंने ही पहली बार संचालित किया और आज लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना होने को तैयार है. उसकी भी जिम्मेदारी मुझे मिली है. इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है. रघुवीर कहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ने से यात्रियों की यात्रा और सुखद हो रही है. सुरक्षित हो रही है.
फूलों से सजी लखनऊ-सहारनपुर की वंदे भारत ट्रेन, उत्सव सा नजारा
लखनऊः राजधानी में लखनऊ से सहारनपुर की वंदे भारत ट्रेन थोड़ी ही देर में रवाना होगी. पीएम मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे. इस मौके पर लोको पायलट रघुवीर सिंह ने कहा कि मुझे तीसरी वंदे भारत चलाने का सौभाग्य मिला है. ट्रेन को फूलों से सजाया गया है. स्टेशन पर उत्सव सा नजारा है.
रात में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे बनारस रेलवे स्टेशन, तैयारियों का जायजा लिया
वाराणसी: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार रात वाराणसी पहुंचे. यहां उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम का जायजा भी लिया.उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो चार वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं उससे यात्रियों को काफी सहूलियते मिलेंगी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वंदे भारत में और भी सुविधा जोड़ी जाएंगी. रेल मंत्री ने बताया कि अब तक 7.15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वंदे भारत ट्रेन में सफर किया है.