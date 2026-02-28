PUSU Election Live: पटना यूनिवर्सिटी में मतदान के दौरान पटना साइंस कॉलेज में चली गोली

छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना कॉलेज में बवाल

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है. निर्दलीय प्रत्याशी रिंकल यादव को पुलिस अपने साथ ले गई है. इसको लेकर छात्र हंगामा कर रहे है. सेंट्रल पैनल में प्रेसिडेंट उम्मीदवार रिंकल यादव को तेज प्रताप यादव की JJD ने समर्थन दिया हैं. रिंकल यादव पर पटना कॉलेज में बैलेट पेपर फाड़ने का आरोप है. छात्रों का आरोप है कि बैलेट पेपर पर रिंकल कुमार छपा है, जबकि उन्होंने प्रचार रिंकल यादव के नाम से किया है.