PUSU Election Live: पटना यूनिवर्सिटी में मतदान के दौरान पटना साइंस कॉलेज में चली गोली
Published : February 28, 2026 at 12:31 PM IST
Updated : February 28, 2026 at 1:54 PM IST
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. करीब 20 हजार छात्र मतदान करेंगे, सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर कुल 41 उम्मीदवार मैदान में हैं. अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी हैं. अध्यक्ष पद पर छात्र JDU, NSUI और ABVP के बीच कड़ा मुकाबला है. दोपहर ढ़ाई बजे तक वोटिंग होगी और देर रात तक नतीजे आएंगे.
पटना साइंस कॉलेज में गोली चली
पीयू छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना साइंस कॉलेज में गोली चली. एसडीपीओ राजेश रंजन ने बताया कि एक खोखा बरामद हुआ है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. प्रशासन यहां पर मौजूद है और भी फोर्स मंगवाया गया है. हम लोग पता कर रहे हैं कि किसने इस तरीके का काम किया है.
छात्रों की समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर चुनाव - अमन कुमार
उम्मीदवार अमन कुमार ने कहा, इस बार हम छात्रों की समस्याओं, शैक्षणिक मामलों, अध्ययन संबंधी चिंताओं, पुस्तकालय सुविधाओं, परिसर में असुरक्षा और परिसर में महिलाओं के लिए स्वच्छ वातावरण बनाने से संबंधित मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं.
मगध महिला कॉलेज में मतदान जारी
इधर सुबह से मगध महिला कॉलेज में मतदान जारी है. यहां अब तक सुचारू रूप से वोटिंग जारी है. बड़ी संख्या में छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे है.
BN कॉलेज में फर्जी वोटर को पुलिस ने पकड़ा
वोटिंग के दौरान पुलिस ने बीएन कॉलेज में एक फर्जी वोटर को पकड़ा है. उसे पुलिस अपने साथ थाना ले गई है.
छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना कॉलेज में बवाल
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है. निर्दलीय प्रत्याशी रिंकल यादव को पुलिस अपने साथ ले गई है. इसको लेकर छात्र हंगामा कर रहे है. सेंट्रल पैनल में प्रेसिडेंट उम्मीदवार रिंकल यादव को तेज प्रताप यादव की JJD ने समर्थन दिया हैं. रिंकल यादव पर पटना कॉलेज में बैलेट पेपर फाड़ने का आरोप है. छात्रों का आरोप है कि बैलेट पेपर पर रिंकल कुमार छपा है, जबकि उन्होंने प्रचार रिंकल यादव के नाम से किया है.
छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू
पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए पटना कॉलेज परिसर में मतदान शुरू हो गया है. कुल 41 मतदान केंद्र 10 कॉलेजों और 4 संकायों में स्थापित किए गए हैं.