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'शिक्षा सत्याग्रह 2.0 : पटना में मार्च के दौरान भारी बवाल, छात्रों पर पुलिस ने छोड़ा पानी

Patna Education Satyagraha Protest March
शिक्षा सत्याग्रह 2.0 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 25, 2026 at 11:06 AM IST

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पटना: बिहार में प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी, लंबित नियुक्ति को लेकर गर्दनीबाग में पिछले 8 दिनों से शिक्षा सत्याग्रह 2.0 जारी है. छात्र नेता आमरण अनशन पर हैं. इसी को लेकर छात्र 25 अगस्त को बिहार विधानसभा घेराव करने की योजना बनायी थी. लेकिन अब विधानसभा नहीं बल्कि सीएम आवास का घेराव करेंगे. बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक (BPSC controversy) के बयान को लेकर भी आक्रोश है. इसलिए सभी छात्र नेता सीएम आवास का घेराव करेंगे. गांधी मैदान की गेट नंबर 10 से बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न मांग को लेकर सीएम हाउस निकलेंगे. 15 से अधिक छात्र संगठनों ने समर्थन दिया है. इसके अलावे शिक्षक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी समर्थन है.

LIVE FEED

12:43 PM, 25 Aug 2026 (IST)

नर्सिंग कॉलेजों के फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन का भी प्रदर्शन

बिहार के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों के फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन जैसे अन्य कोर्सेज के छात्र भी सेशन में देरी (विलंब) को लेकर विरोध करने पहुंचे हैं. वे जेपी गोलंबर से डाक बंगला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. प्रदर्शनकारी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंच चुके हैं और लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. इस तरह अलग-अलग प्रोटेस्ट एक साथ जुड़ गए हैं।

12:43 PM, 25 Aug 2026 (IST)

किसान भी सीएम आवास घेरने पहुंचे

कई प्रदर्शन एक साथ जुड़ गए हैं.सैटेलाइट सिटी के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण मुख्यमंत्री (सीएम) आवास का घेराव करने के लिए गांधी मैदान से निकले हैं. किसानों का कहना है कि पाटलिपुत्र सैटेलाइट सिटी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वे उस खेत में 1 साल में तीन फसलें उगाते हैं. यह उनकी जमीन है, जिसे बेचकर वे बेटी की शादी करते हैं और बेटे को पढ़ाते हैं. इसलिए वे यह जमीन सरकार को नहीं देंगे.

12:18 PM, 25 Aug 2026 (IST)

छात्र नेता अमन यादव से मारपीट

पटना में नौ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता अमन यादव ने गांधी मैदान एसएचओ पर मार्च के दौरान उनके सीने पर मारकर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.

छात्र नेता अमन यादव से मारपीट (ETV Bharat)

12:11 PM, 25 Aug 2026 (IST)

जेपी गोलंबर पर छात्र और पुलिस में झड़प

सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे छात्रों को पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोक दिया. इसको लेकर छात्र और पुलिस में झड़प हो गयी. छात्र ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी ने उसके साथ मारपीट की.

जेपी गोलंबर पर छात्र और पुलिस में झड़प (ETV Bharat)

12:06 PM, 25 Aug 2026 (IST)

सरकार से वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बनी-सबा आफरीन

आइसा की प्रदेश उपाध्यक्ष सबा आफरीन ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में रेगुलेटरी और ट्रांसपेरेंसी की मांग के साथ-साथ चौथे चरण की शिक्षक बहाली में एकल परीक्षा की मांग को लेकर 10 दिनों से वह लोग आंदोलनरत हैं और सरकार इस बात को अच्छे तरीके से जानती है. सरकार से वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बनी तो लोकतांत्रिक तरीके से सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकली हुई है. प्रशासन या तो उन्हें सीएम हाउस तक जाने की अनुमति दे या फिर प्रतिनिधिमंडल को सीएम हाउस ले जाए.

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आइसा की प्रदेश उपाध्यक्ष सबा आफरीन (ETV Bharat)

11:38 AM, 25 Aug 2026 (IST)

जेपी गोलंबर पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, डाक बंगला की तरफ बढ़े छात्र

हजारों की संख्या में छात्र जेपी गोलंबर पर पहुंचे. पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग किया गया था, उसे भी तोड़ दिया गया. बैरिकेडिंग तोड़कर सभी छात्र डाक बंगला की तरफ आगे बढ़े चुके हैं.

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जेपी गोलंबर पर छात्र (ETV Bharat)

11:23 AM, 25 Aug 2026 (IST)

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का समर्थन

छात्रों के इस आंदोलन को कई संगठनों और नेताओं का समर्थन है. 15 से अधिक छात्र संगठनों का समर्थन है. इसके अलावे शिक्षकों का समर्थन है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपना समर्थन दिए हैं.

11:19 AM, 25 Aug 2026 (IST)

13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन

छात्र नेता अमन कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं. 15 से अधिक छात्र संगठनों की इस आंदोलन में कुल 13 सूत्री मांगें हैं.

  • BPSC 70वीं परीक्षा को दोबारा आयोजित करायी जाए
  • 1,799 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग
  • TRE-4 शिक्षक भर्ती एक स्तरीय परीक्षा की मांग
  • BSSC लंबित परीक्षाएं जल्द आयोजित करने की मांग
  • BET परीक्षा की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने की मांग
  • लाइब्रेरियन और अन्य सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की मांग
  • पारदर्शिता के लिए परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र, उत्तर-कुंजी और OMR शीट दी जाए
  • सरकारी भर्ती परीक्षाओं का एक फिक्स वार्षिक कैलेंडर हो
  • पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वाले जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई
  • भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा, डोमिसाइल नीति और लंबित नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों पर नीति बनाने की मांग

11:06 AM, 25 Aug 2026 (IST)

गांधी मैदान से निकलेगा मार्च, पुलिस फोर्स तैनात

छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं. गर्दनीबाग धरनास्थल से छात्र गांधी मैदान के लिए गुट बनाकर निकले हैं. मुसल्लहपुरहाट की तरफ से भी बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान की ओर आ रहे हैं.

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गांधी मैदान से निकलेगा मार्च, पुलिस फोर्स तैनात (ETV Bharat)

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