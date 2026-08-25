'शिक्षा सत्याग्रह 2.0 : पटना में मार्च के दौरान भारी बवाल, छात्रों पर पुलिस ने छोड़ा पानी

सरकार से वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बनी-सबा आफरीन

आइसा की प्रदेश उपाध्यक्ष सबा आफरीन ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में रेगुलेटरी और ट्रांसपेरेंसी की मांग के साथ-साथ चौथे चरण की शिक्षक बहाली में एकल परीक्षा की मांग को लेकर 10 दिनों से वह लोग आंदोलनरत हैं और सरकार इस बात को अच्छे तरीके से जानती है. सरकार से वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बनी तो लोकतांत्रिक तरीके से सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकली हुई है. प्रशासन या तो उन्हें सीएम हाउस तक जाने की अनुमति दे या फिर प्रतिनिधिमंडल को सीएम हाउस ले जाए.