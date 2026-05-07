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हिमाचल में आज से पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन, इस दिन तक भर सकते हैं नामांकन

हिमाचल में आज से पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन
हिमाचल में आज से पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 12:14 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 3:10 PM IST

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हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई 'पंचायती राज' के चुनाव की प्रक्रिया आज से रूप से शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश भर में ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 7 मई, 8 मई और 11 मई 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक अपने नामांकन पत्र संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा करवा सकते हैं. 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे.

LIVE FEED

3:03 PM, 7 May 2026 (IST)

जिला परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर जिला परिषद वार्ड मोहल से पूर्व में जिला परिषद सदस्य रही प्रेमलता ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. इसके अलावा जरड भुट्टी जिला परिषद वार्ड से केशव राम कुलवी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है.

जिला परिषद मोहल वार्ड से उम्मीदवार प्रेमलता ठाकुर ने बताया, 'वह साल 2010 में भी जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं और उस दौरान हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वोट से जीतने वाली वह पहली महिला थी. वहीं, वार्ड की सभी समस्याओं से वह परिचित हैं और सभी ग्रामीणों से विचार करने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. ऐसे में अब उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और वह अब चुनावी प्रचार में भी जुट गई हैं'.

वहीं, जरड भुट्टी जिला परिषद वार्ड से उम्मीदवार केशव राम कुलवी ने बताया, 'उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. ऐसे में वह अब सभी पंचायत का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को भी समझ रहे हैं. आने वाले दिनों में वह विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे'.

2:57 PM, 7 May 2026 (IST)

हलोग वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने भरा नामांकन

शिमला ग्रामीण हलोग वार्ड से अनिता शर्मा चुनावी मैदान में उतरी है. उन्होंने ग्रामीण एसडीएम कार्यालय में समर्थकों के साथ अपना नामांकन भरा. इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और लोगो की आवाज उठाती रही है और क्षेत्र की समस्याओं से भी अच्छे से वाकिफ हैं.

वहीं, हलोग वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमलेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया. कमलेश शर्मा ने कहा कि वे अपने इलाके में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष तौर पर काम करेंगे. उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के विस्तार की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं में नशे की समस्या को भी गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ऐसी एकेडमी की जरूरत है, जिससे युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित किया जा सके. कमलेश शर्मा ने अपने क्षेत्र की जनता से बेहतर विकास के लिए उन्हें समर्थन देने की अपील की.

2:50 PM, 7 May 2026 (IST)

हलोग वार्ड में कमलेश शर्मा ने भरा नामांकन

शिमला के हलोग वॉर्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमलेश शर्मा ने जिला परिषद के लिए नामांकन दाखिल किया. उन्होंने चुनाव जीतने के बाद महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष तौर पर काम करने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है. साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हिमाचल की जनता भाजपा के साथ चलकर सरकार का गठन करने जा रही है.

2:48 PM, 7 May 2026 (IST)

जानें पंचायतों में किस तारीख को डलेंगे वोट

उपमंडल अम्ब के तहत प्रथम चरण में 26 मई को ग्राम पंचायत घंघरेट, गिंडपुर मलौन, खरोह, डूहल बटवाला, लोहारा लोअर, प्रम्ब, धंधड़ी, सूरी, सिद्ध चलेहड़, कटौहड़ खुर्द, स्तोथर, चौआर, रपोह मिसरां, अंदौरा लोअर, मैड़ी खास, लोहारां अप्पर, धुसाड़ा, लडोली और नैहरी नौरंगा में मतदान करवाए जाएंगे. साथ ही, घंघरेट पंचायत की मतगणना रावमापा घंघरेट, गिंडपुर मलौन की रावमापा गिंडपुर मलौन, खरोह की रामापा खरोह, डूहल बटवाला की राउपा धलवाड़ी, लोहारा लोअर की राप्रापा अम्बा दा पधर, प्रम्ब की रावमापा सलोई, धंधड़ी की राउपा धंधड़ी, सूरी की रावमापा सूरी, सिद्ध चलेहड़ के वार्ड 1 से 2 की राप्रापा सिद्ध चलेहड़, वार्ड 3 की सामुदायिक(आंगनबाड़ी) और वार्ड 4 से 5 की सामुदायिक केंद्र(नया), कटौहड़ खुर्द की पब्लिक सराये नजदीक पंचायत घर कटौहड़ खुर्द, स्तोथर की रामापा स्तोथर, चौआर की रामापा चौआर, रपोह मिसरां की रावमापा रपोह मिसरां, अंदौरा लोअर की राप्रापा अंदौरा लोअर, मैड़ी खास की राउपा मैड़ी खास, लोहारा अप्पर की राउपा किन्नू, धुसाड़ा की रावमापा धुसाड़ा, लडोली के वार्ड 1 से 3 की की राप्रापा लडोली और वार्ड 4 से 7 की रामापा लडोली और नैहरी नौरंगा की रावमापा नैहरी नौरंगा में की जाएगी.

2:11 PM, 7 May 2026 (IST)

चंबा में मतदाता सूची पर उठे सवाल

हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला चंबा के सलूणी तहसील की संघणी पंचायत में मतदाता सूची पर सवाल खड़े हुए हैं और मामला हिमाचल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एसडीएम सलूणी को निर्देश दिए हैं कि 3 से 4 दिनों के अंदर संबंधित पटवारी, कानूनगो, पंचायत सचिव और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के जरिए संबंधित व्यक्तियों के स्थायी निवास की जांच करें. इस मामले से पंचायत का रोस्टर प्रभावित होने के भी असर हैं. याचिकाकर्ता हेमराज की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंबा जिले की ग्राम पंचायत संघणी की मतदाता सूची में कई ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं, जो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और नवांशहर में भी मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं. इसके अलावा आरोप है कि ये मतदाता पंचायत क्षेत्र के स्थायी निवासी भी नहीं हैं.

2:04 PM, 7 May 2026 (IST)

पूर्व आईपीएस भी मैदान में उतरे

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दारचा पंचायत में इस बार का पंचायत चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है. दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी फूंचोग पलदन ने पंचायत प्रधान पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. सेवानिवृत्त अधिकारी फूंचोग पलदन ने कहा कि पंचायत वास्तव में ग्रामीण संसद होती है और इसका सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की गंभीर समस्या है जिसे दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम और पैसा एक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे.

1:54 PM, 7 May 2026 (IST)

पांच रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल

पंचायत चुनाव के दौरान पांच अलग अलग बैलेट पेपर में वोट डाले जा सकते हैं. इसमें प्रधान के लिए हल्का हरा, उपप्रधान के लिए पीला, पंचायत सदस्य को सफेद, पंचायत समिति को गुलाबी, जिला परिषद सदस्य के लिए हल्का नीला बैलेट पेपर होगा.

1:53 PM, 7 May 2026 (IST)

इतने मतदाता करेंगे वोट

प्रदेश में इस बार मतदाताओं की संख्या 50,79,048 है. इसमें पुरुष मतदाता 25,67,770 हैं. 18 वर्ष के कुल 52,349 मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केंद्र 4587 मीटर पर काजा के लांजा में स्थापित होगा.

1:08 PM, 7 May 2026 (IST)

कुल्लू में भरे जा रहे नामांकन

कुल्लू में पंचायत उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर पंचायती राज चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भी भर रहे हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर जिला परिषद वार्ड मोहल से पूर्व में जिला परिषद सदस्य रही प्रेमलता ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. इसके अलावा जरड भुट्टी जिला परिषद वार्ड से केशव राम कुलवी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है.

12:11 PM, 7 May 2026 (IST)

अवैध कब्जा होने पर बहू भी नहीं लड़ सकती चुनाव

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के जरिए नियमों को और सख्त कर दिया गया है. पहले जहां यह दायरा पुत्र तक सीमित था, वहीं अब इसमें “पुत्रवधू” को भी शामिल कर लिया गया है. यानी परिवार में इन सदस्यों के नाम पर अवैध कब्जा होने पर अब बहू भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी. वहीं, इस बदलाव का समय भी काफी अहम माना जा रहा है. पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होने जा रही है और उससे ठीक एक दिन पहले इस संशोधन को लागू कर दिया गया. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि सरकार चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कानूनी ढिलाई नहीं चाहती. बुधवार को ही इस नियम में संशोधन हुआ है.

Last Updated : May 7, 2026 at 3:10 PM IST

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