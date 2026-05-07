हिमाचल में आज से पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन, इस दिन तक भर सकते हैं नामांकन

जिला परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर जिला परिषद वार्ड मोहल से पूर्व में जिला परिषद सदस्य रही प्रेमलता ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. इसके अलावा जरड भुट्टी जिला परिषद वार्ड से केशव राम कुलवी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है.

जिला परिषद मोहल वार्ड से उम्मीदवार प्रेमलता ठाकुर ने बताया, 'वह साल 2010 में भी जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं और उस दौरान हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वोट से जीतने वाली वह पहली महिला थी. वहीं, वार्ड की सभी समस्याओं से वह परिचित हैं और सभी ग्रामीणों से विचार करने के बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. ऐसे में अब उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और वह अब चुनावी प्रचार में भी जुट गई हैं'.

वहीं, जरड भुट्टी जिला परिषद वार्ड से उम्मीदवार केशव राम कुलवी ने बताया, 'उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है. ऐसे में वह अब सभी पंचायत का दौरा कर रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को भी समझ रहे हैं. आने वाले दिनों में वह विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे'.